Видео с места падения самолета на жилые дома в Пакистане: На борту - более 100 человек

В Пакистане 22 мая разбился пассажирский самолет местных авиалиний. Он совершал внутренний перелет из Лахора в Карачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780552" frameborder="0"></iframe> Пакистанский Airbus A320 упал в Карачи.

Проблемы у экипажа начались при посадке в Карачи. Капитан сообщил диспетчеру, что у лайнера А320 не срабатывают шасси. Самолет не смог сесть и пошел на второй круг. Как он делают петли вокруг взлетно-посадочного поля, видели и местные жители. Потому они услышали громкий взрыв и клубы дыма - самолет упал прямо на жилые дома.

По данным Reuters, на борту было больше 100 человек, включая членов экипажа. Спасатели работают на месте происшествия, чтобы понять, сколько людей еще пострадали на земле, здание, на которое упал самолет, было жилым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780556" frameborder="0"></iframe> Последствия крушения Airbus A320 в Карачи.

Как сообщает AzadNews, на рейс зарегистрировались 85 пассажиров, экипаж состоял из 12 человек. Разрушены несколько зданий. Пока основная причина трагедии - техническая неиспрваность воздушного судна. Есть ли кто выживший, пока не известно.