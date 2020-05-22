2020-05-22T13:50:50+03:00
Общество

В Зеленограде пожарные спасли алабая, месяц запертого в багажнике

Вой собаки не давал покоя местным жителям, которые и позвонили в службу спасения [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Спасатели освободили собаку из багажника автомобиля.Спасатели освободили собаку из багажника автомобиля.Фото: www.youtube.com
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Целый месяц жители одного из дворов Зеленограда слышали вой собаки. Звуки доносились из припаркованного недалеко от детской площадки легкового автомобиля «Шевроле». Сначала местные жители сами искали владельца авто, а потом не выдержали и позвонили в службу спасения. Когда багажник вскрыли, внутри обнаружили огромного пса породы алабай.

- Автомобиль был вскрыт с помощью специального оборудования. Истощенного пса передали кинологам, - сообщили «КП» источники в экстренных службах.

В тот же день удалось найти хозяйку собаки. Оказалось, что алабая по кличке Джек украли из двора частного дома.

- Около этой машины мы видели гастарбайтеров со стройки. Они, видимо, хотели продать собаку. При этом они почти месяц издевались над ним и держали в багажнике машины, - рассказала «КП» жительница Зеленограда Валерия Прохорова.

Как пес выжил, остается только догадываться. Как удалось выяснить «КП», хозяйка собаки уже написала заявление в полицию.

В Зеленограде пожарные спасли алабая, которого месяц держали в багажнике машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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