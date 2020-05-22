Этими кадрами гордится Россия

Мы сами не ожидали, насколько востребованной окажется эта инициатива, впервые родившаяся 3 года назад.

Смотришь в эти красивые лица, вглядываешься в выражение умных, ликующих глаз и чувствуешь радость. Без созидания человек все-таки не способен ни выглядеть, ни жить по-настоящему. И так нам сейчас этого недостает, всей огромной стране – полноценной созидательной деятельности, чтобы человек рабочей профессии проявился в полной мере и во всей красе своего таланта. Мы поняли это по вашим письмам, друзья, и по вашей активности. Россия соскучилась по нормальной работе, соскучилась по живым заводам и фабрикам, по колосящимся полям, ожидающим хозяйской заботливой руки, по уважительному отношению к труду и рабочим, инженерным профессиям… Именно за ними будущее страны, которая хочет вернуть себе статус великой державы. В этом убеждены представители «Партии Дела».

«Если мы будем отрицать животворность созидательного труда, считать рабочие профессии некрасивыми, немодными — это путь к гибели», — считает ее лидер Константин Бабкин.

Объявив в феврале III ежегодный фотоконкурс «Лица труда», ИД «Комсомольская правда» и «Партия Дела» решили напомнить власть имущим и обществу, то есть каждому из нас, как важно для развития и экономического благополучия сегодняшней России поднимать престиж рабочих и инженерных специальностей. Мы снова гордимся нашими людьми, которые ежедневным нелегким трудом удерживают страну на плаву. Мы в третий раз рады славить Человека-Труженика.

В поле нашего внимания — сталевары, монтажники, крановщики, фермеры, строители, шахтеры, ткачихи, литейщики, агрономы. А еще – ветераны труда и ветераны Великой Отечественной войны, ведь год особенный, юбилейный! В честь 75-летней годовщины Победы мы расширили тематику фотоконкурса и предложили фотохудожникам запечатлеть еще и этих героев.

И конечно, нельзя не отметить самоотверженный труд врачей, медсестер, санитаров – всех, кто в настоящий момент, в период пандемии коронавируса, буквально спасает страну. Люди этой профессии всегда заслуживают особой благодарности, а сейчас тем более. Они работают, не считаясь со временем суток и собственной усталостью, рискуют собой, чтобы быстрее вернуть всем нормальную жизнь. В этом году мы специально для них ввели новую номинацию — «Современные герои».

Сколько прекрасных снимков – профессиональных и любительских – мы получили с февраля по апрель! Их было так много, что отбор занял больше времени, чем мы рассчитывали, за что приносим свои извинения.

А если быть точными, то на наш сайт kp.ru было прислано более 2100 работ от 904 фотографов. География претендентов на гран-при и на четыре первых места — вся страна. Победителям – и их имена мы готовы объявить – ценные призы.

Итак, в этом году лучшими авторами фотоконкурса «Лица труда» признаны:

Главный приз

Баштовая Елена Дмитриевна, г. Владивосток

Владивосток, бухта Шамора. Ремонт моста, конец трудового дня. Сварщик Куцев Кирилл.

Номинация «Любимая работа»

Ороева Сынару, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, Онгудайский район, село Боочи.

На снимке мой отец с молодняком. У козлят первая прогулка после холодной зимы.

Номинация «Современные герои»

Лазарева Ульяна, г. Сарапул, Удмуртия

Республика Удмуртия, Сарапульская городская больница. Врачи-реаниматологи на трудовом дежурстве. Есть такая профессия - СПАСАТЬ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!

Номинация «Лучший молодой специалист»

Бейфус Александр, г. Челябинск

Молодой специалист-винодел Темрюкского коньячного завода, Тамань, Краснодарский край.

Номинация «Лучший портрет наставника»

Дубровин Андрей, г. Челябинск

Водитель-испытатель Михаил Ярушкин работает на Челябинском тракторном заводе в комплектовочно-сдаточном цехе уже 30 лет. Всех молодых специалистов стараются прикреплять именно к Михаилу, как к самому опытному наставнику. Под его руководством учатся они проверять трактор и готовить его к отгрузке.

Номинация «Мой ветеран»

Смольников Андрей Петрович, г. Ставрополь

Вера Ивановна и Иван Михайлович Сутыгины, вместе 72 года. Иван Михайлович, ветеран войны, награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией», медалью «За оборону Кавказа», Вера Ивановна дитя войны и ветеран труда. Живут в станице Новотроицкой Изобильненского района Ставропольского края.

Конкурсному жюри, состоявшему из представителей редакции и «Партии Дела», было довольно сложно выбрать лучшие фотографии, поскольку почти все портреты оказались чрезвычайно интересными и достойными внимания.

Благодарим всех, кто не остался равнодушным и отозвался на наши призывы поучаствовать в творческом и очень важном по своему значению конкурсе! И, как всегда, продолжение следует. Человека Труда – бесценный кадр – снова в кадре!