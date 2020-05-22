Андрей Окара: Проект «забора» между Россией и Украиной у Киева не в приоритете

Государственная пограничная служба Украины обратилась в правительство с предложением продлить до 2025 года эпохальный проект строительства самостийного забора на суровых рубежах между незалежной республикой и ее большим славянским соседом.

Шесть лет назад возвести стену между «свободной страной» и «агрессором с Востока» предложил Арсений Яценюк, тогда еще занимавший пост украинского премьер-министра. Восхищенная общественность смелый проект тогда так и назвала: «стена Яценюка». С тех пор на этом деле были «эффективно освоены» миллиарды гривен. Да, впрочем, кто их считает…

Ну, а стена — да что стена… Вытянулись перед перепаханной неширокой контрольно-следовой полосой километры столбиков с сеткой-рабицей и с приветливыми кольцами колючей проволоки поверху. Впрочем, дотянуть до логического конца даже столь пародийное "оборонительное сооружение» киевские геростраты не смогли.

Прокомментировать пролонгацию «проекта века» "КП" попросила известного политолога Андрея Окару.

- Зачем Украине продлевать строительство «Стены Яценюка» до 2025-го года — ну все ведь уже сказали, что сетка и столбики эти преградой серьезной не являются?

- На суперпроект некогда было выделено более 4 млрд гривен или около 155 млн. долларов. Это случилось при том самом премьере Яценюке. Говорят, за минувшие годы освоено около половины средств. Рассуждать о реанимации проекта — не вполне корректно. Проект же отодвинули до 2025 года. То есть еще лет на пять. В нынешнем украинском руководстве, как мне кажется, не существует однозначного представления о том, нужно ли вообще дальше заниматься этой историей. Или просто махнуть на нее рукой.

- Почему так? А как же «защита от агрессора»?

- В современных условиях и при современной технике эффективность подобного проекта очень и очень сомнительна.

- Украину такая стена из сетки-рабицы от «русских танков», нашествия которых в Киеве в полуприсяде ждут с 2014-го, вряд ли надежно защитит...

- Да она ни от чего серьезного не защитит вообще! Против танков и диверсантов-профессионалов подобная «ограда» не актуальна точно. Современные методы электронного слежения намного эффективнее в плане обнаружения перемещения войск противника.

- Яценюк декларировал, что стена взметнется за несколько лет — деньги во многом освоены, но стена не достроена.

- Этот проект явно не в приоритете у нынешнего Киева. Для символа противостояния - слишком дорого и неоправданно масштабно. А для реального «оборонительного» проекта - слишком малоэффективно и не современно.

- Нелепость стены ясна всем, тогда кто лоббирует ее продление?

- Маловероятно, что и через 5 лет проект воплотится в каком-то эффективном формате. Двигаясь по дороге разочарований, про него могут и забыть. И это совсем не стена между Израилем и Палестиной, например. Может быть, обращение государственной погранслужбы направлено на то, чтобы оставшиеся деньги на стену стали тратить как-то более по-умному, что ли... Более технократично.

- Металлически огражденной и с волнами колючей проволоки сплошной границы до сих пор не было нигде на просторах бывшего СССР?

- Между Арменией и Азербайджаном, кажется, подобное есть. В современном мире, где существует ударная сила авиация и флота, такого рода заборы на границах выглядят несколько... нелепо. Нет, конечно, сетка-рабица с колючей проволокой поверху спиралями эффективной может быть - скажем, против толп беженцев с Ближнего Востока. Что показал пример Восточной Европы некоторое время назад. Но для армии преодоление «забора» вообще не вопрос. На Украине решение о «стене с Россией» на эмоциях принимали в 2014-м. Но толку от этого мало, а денег ушло много.

- Так может есть иное, более прикладное назначение?

- Прежде проблема границ между Украиной и Россией касалась, например, контрабандистов в приграничных областях — алкоголь, сигареты и прочие товары с быстрым оборотом и высокой окупаемостью. Раньше на проблемных участках границы российско-украинской выкапывали канавы и заливали туда краску — и ночью проходившие машины контрабандистов оставляли следы.