2020-05-22T15:28:16+03:00
Политика

Мария Захарова на радио «Комсомольская правда» расскажет о мировой политике после коронавируса

Представитель МИД обсудит перспективы развития международных отношений в программе «НеФантастика» [видеотрансляция с 16.00]
Ксения АНУФРИЕВА
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Мария Захарова обсудит с ведущим, кто лучше всех подготовлен к пандемииМария Захарова обсудит с ведущим, кто лучше всех подготовлен к пандемииФото: Анастасия ЖУКОВА
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Сегодня, 22 мая, в эфире Радио «Комсомольская правда» глава департамента информации и печати и официальный представитель МИД России Мария Захарова расскажет о том, кто выйдет победителем из эпидемии коронавируса, сможет ли мир сплотиться из-за глобальных проблем и что ждет население страны после окончания тяжелой эпидемиологической ситуации.

Мария Захарова порассуждает о будущем в эфире радио КП : прямая трансляция.Дипломат вместе с героем списков Forbes Игорем Рыбаковым обсудит, что нас ждёт после пандемии и каким стал мир в эпоху коронавируса

Обсуждение этих важных вопросов пройдет в рамках программы «НеФантастика», постоянным ведущим которой является писатель Владимир Торин. Вместе с экспертами в прямом эфире он рассуждает о том, каким будет мир после коронавируса. Гостями программы уже становились писатель фантаст Сергей Лукьяненко, глава ВЦИОМ Валерий Федоров и миллиардер Игорь Рыбаков.

Мария Захарова обсудит с ведущим, кто лучше всех подготовлен к пандемии, стерты ли границы между государствами в 21 веке и является ли теперь понятие «гражданин мира» - недосягаемой утопией.

В рамках программы поднимутся и другие, не менее важные и актуальные темы. Будет ли на планете «война вирусом» вместо Третьей мировой? Что будет с выборами президента США из-за коронавируса? Почему россияне верят в тайное мировое правительство? И как сейчас обстоят дела в дружескими отношения между государствами?

Недавно стало известно о том, что США выходят из Договора об открытом небе из-за якобы нарушения соглашения Россией. Помпео утвреждает, что российская армия использовала пролеты над территорией США для наведения своего высокоточного оружия на стратегически важные американские и европейские объекты. Мария Захарова также расскажет об обострении отношений России с Америкой на фоне происходящего.

Эфир с участием официального представителя российского МИД состоится 22 мая, в пятницу, в 16:00 по московскому времени на Радио «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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