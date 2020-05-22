Кардиолог рассказал, при каких симптомах вызов скорой для сердечников обязателен

Выступая на онлайн-конференции, посвященной представлению нового теста «Измерь возраст своего сердца», одним из разработчиков которого стало Российское кардиологическое сообщество, Светлана Велливальде, заведующая кафедрой кардиологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, рассказала о тех вызовах, с которыми столкнулась кардиология в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

- Уже в первые недели пандемии ученым и врачам стало понятно, что имеет значение та сопутствующая патология, которая есть у пациента с коронавирусом. Ведущее место среди сопутствующих COVID-19 патологий занимают сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертония и диабет, - сообщила Светлана Велливальде.

Казалось бы, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны были бы стать основной «мишенью» для заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Однако люди с заболеваниями сердца болеют новой коронавирусной инфекцией не чаще, чем другие, а вот течение заболевания у них проходит тяжелее.

По данным из Китая на середину февраля (а именно эти данные прошли необходимую научную выверку), если в целом летальность от новой коронавирусной инфекции составляла по Китаю около 2%, то у пациентов с артериальной гипертонией она была в 6%, а у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 10%.

Эксперт озвучила новые данные европейского бюро ВОЗ, согласно которым 95% всех умерших от COVID-19 имели хотя бы одно сопутствующее заболевание, а 65% умерших имели сердечно-сосудистое заболевание.

- Для того чтобы попасть в клетку, вирус использует ангиотензин превращающий фермент, который содержится в клетках разных органов и в том числе сердца, а также в клетках сосудов, - напомнила эксперт. - Это определяет вероятность одновременного поражения многих органов и повышает риск неблагоприятного исхода, то есть смерти пациента.

Факторами риска осложненного течения COVID-19 названы ожирение, артериальная гипертония, сахарный диабет.

Светлана Велливальде особенно подчеркнула, что пациенты должны продолжить прием ранее назначенных лекарственных препаратов в прежней дозе и не стесняться обращаться за экстренной медицинской помощью.

- Нет доказательств того, что препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний увеличивают риск заражения COVID-19 или повышают риск тяжелого течения заболевания, - сообщила эксперт. – Многие пациенты бояться вызывать скорую помощь, когда у них возникают какие-то симптомы, потому что боятся ехать в стационар, где, как они считают, велик риск заразиться коронавирусом. Но если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания и наступает резкое ухудшение самочувствия, - вызов скорой помощи обязателен. Или если у вас нет диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний, но есть сильная боль в грудной клетке, учащенное сердцебиение, одышка, слабость в руке, затрудненная речь, перекос лица, - при таких симптомах вызов скорой помощи обязателен.

Важно помнить, что у коронавирусной инфекции есть и отдаленные последствия для организма, сообщила эксперт. Они заключаются в том, что ряд плановых операций сейчас откладывается, сокращаются профилактические меры. Конечно, ограничена и возможность соблюдать здоровый образ жизни, существенно снижена физическая активность, нет возможности регулярно покупать свежие продукты. Плюс ко всему у людей повышена тревожность, обеспокоенность. Кто-то пробует справляться с этим при помощи алкоголя.

- Профилактику сердечно-сосудистых заболеваний нельзя откладывать на потом. Этого потом не будет, - сказала в заключении представитель Российского кардиологического общества Светлана Велливальде. – Напомню, что сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности во всем мире. Распространенность таких факторов риска, как артериальная гипертония, ожирение, сахарный диабет продолжает неуклонно увеличиваться. Профилактические меры должны оставаться в приоритете и системы здравоохранения, и социальной сферы. Любой кризис порождает инновации, и мы должны использовать новые идеи в оказании профилактических мер.