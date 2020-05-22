"Объем поражения легких очень большой": состояние сатирика Анатолия Трушкина резко ухудшилось

Сатирик Анатолий Трушкин третью неделю лежит в реанимации. 78-летнего артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирусом. Позже диагноз подтвердился. У звезды юмористических программ до сих пор высокая температура и сильный кашель. Пока терапия не дает должного результата - болезнь прогрессирует.

Состояние Анатолия Трушкина резко ухудшилось. У него обострились проблемы с дыханием.

"Анатолий Алексеевич находится в тяжелом состоянии. Я буквально вчера разговаривал с главным врачом больницы. Она надеется, что доктора справятся. Объем поражения легких у Трушкина, к сожалению, очень большой. И их наполняемость кислородом составляет всего 80%", - рассказал близкий друг писателя, художник Никас Сафронов.

По словам живописца, Анатолий Алексеевич дышит самостоятельно, хотя периодически прибегает к кислородной маске. "А еще у Толи повышенное давление", - сетует Сафронов

Никас переживает еще и потому, что его товарищ не сразу обратился к врачам из районной поликлиники, когда заболел. Добавляет волнения и отсутствие связи с Трушкиным - тот находится в реанимации с 8 мая. И пока речи о том, что его переведут в обычную палату, нет.

К тому же выяснилось, что коронавирусом заразилась и жена юмориста. В первые дни после госпитализации мужа она полагала, что с ней ничего страшного не произошло и чувствовала себя хорошо. "Жена Толи Наташа тоже заболела. Сдала анализы на коронавирус. Оказалось, у нее положительный результат. Она сейчас пьет антибиотики. Температура у нее очень низкая - 35,5", - цитирует художника Собeседник.Ru.

По его словам, супруга Трушкина каждый день молится, чтобы он поскорее поправился. "Говорит, что у нее все время зажжена лампадка. И я молюсь, чтобы он побыстрее выздоровел. Недавно был в Ульяновске, в церкви попросил, чтобы священники тоже читали молитвы за Трушкина и его супругу", - заявил Никас.

Мало кто знает, но Трушкин уже серьезно болел несколько лет назад. Его буквально откачивали: у него гемоглобин упал в разы ниже нормы. Тогда врачи сделали все, чтобы его восстановить. Но организм сатирика сильно ослаб с тех пор.