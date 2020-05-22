Собачье дело: как лжеволонтеры наживаются на нашей жалости к питомцам

В России в последнее время — настоящий бум волонтерства. В этой сфере находят себя люди самых разных возрастов и профессий. С каждым годом все больше неравнодушных граждан вовлекается в волонтерскую деятельность. И этот тренд активно поддерживается государством, которое заинтересовано в его развитии как части гражданского общества.

Одно из популярных направлений здесь — помощь бездомным кошкам, собакам и другим домашним животным. Кто-то волонтерит в муниципальных приютах — там вечно не хватает рук, и без волонтеров те же собаки будут просто неделями сидеть в своих клетках без жизненно необходимых прогулок. Другие организуют собственные приюты и передержки, подбирают собак и кошек на улицах, устраивают их в добрые руки через благотворительные ярмарки и даже зарабатывают на этом какие-то деньги.

Любая забота о животных требует расходов: корм, лечение, стерилизация, даже наполнитель для туалета стоят дорого. Многие волонтеры тратят на эти цели свои деньги, но этого недостаточно. Поэтому зачастую организуется сбор средств. Люди охотно жертвуют на помощь котикам и собачкам — как правило, речь не идет о миллионах рублей, цель видима и достижима, и многих это привлекает. Однако легкость, с которой жертвуются деньги, привлекает в сферу организации частных приютов не самых порядочных людей, имеющих мало общего с любовью к животным.

Коробочники и несуществующие животные

Нередко под видом волонтеров, собирающих средства на собственный приют для бродячих животных, выступают настоящие живодеры. Самый распространенный пример — попрошайки, которых можно встретить в людных местах: подземных переходах, возле метро и вокзалов, в электричках. Рядом, как правило, мирно спит какой-нибудь пес или копошатся в коробке котята (отсюда название «коробочники»), и характерная картонка с надписью типа «Помогите на корм животным». Люди проходят мимо, кто-то бросает деньги. И мало кто из прохожих благотворителей понимает, что собаки возле таких «волонтеров» вечно спят оттого, что их обкололи седативными препаратами. Их собачий век от этого мучителен и недолог. Стоит ли говорить, что никакого приюта на самом деле нет, а все собранные таким образом деньги (от нескольких тысяч рублей в день) мошенники присваивают себе.

ВАЖНО: настоящие волонтеры НИКОГДА не занимаются сбором средств на улице. И уж тем более они не станут таскать за собой по электричкам и подземным переходам животное, о котором заботятся.

Еще один распространенный способ — организация сбора средств в социальных сетях на несуществующий приют или помощь несуществующим животным. Мошенники прикидываются волонтерами, размещают фото собак и кошек, которые нашли в сети, и указывают номер своей карты или счета. Наиболее продвинутые создают страницы-копии настоящих приютов, где полностью дублируют посты волонтеров, но меняют реквизиты сбора средств на собственные.

ВАЖНО: Прежде чем переводить деньги, убедитесь, что вы имеете дело с настоящими волонтерами. Лучше всего найти официальный сайт приюта и позвонить туда, чтобы узнать, как помочь. Если речь идет о частном лице, то имеет смысл проверить прилагаемое к просьбе о переводе фото собаки или кошки через поиск по картинкам Google. У настоящего животного будет уникальное фото, у фальшивых же объявлений найдутся сотни и тысячи дубликатов.

Есть и другая уловка с вымышленными историями о том, что породистых щенков, собак или кошек хотят усыпить или раздают бесплатно. Тем, кто хочет взять породистых животных «на халяву», предлагают позвонить по указанному телефону. Тот выглядит как обычный, только трубку там никто не берет, а за звонок списывается немалая сумма.

ВАЖНО: Как правило, такие объявления не содержат указания на время и место. Из них непонятно, о каком городе речь, и когда это происходит или происходило. Зато в них много эмоциональных призывов, давления на жалость и требований «максимального репоста». Также напоминаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

«Черные передержки»

Еще одна ниша, которую с удовольствием освоили мошенники — это передержки, или лже-приюты. Часто бывает, что человек находит бездомное (или потерявшееся) животное, но не может взять его к себе домой. Тогда на помощь приходят передержки — неравнодушные граждане, которые за разумные деньги готовы взять собаку или кошку к себе. Это может быть специализированный частный приют, но чаще всего — просто квартира, где сердобольный владелец размещает животных до тех пор, пока для них не найдется новый хозяин.

Хороших, да и просто нормальных передержек всегда дефицит, в них стабильно стоит очередь, потому что мест там обычно не хватает. И вот здесь на арену вступают «черные передержки». Их хозяева, как правило, сами откликаются на объявления о пристройстве и предлагают взять животное за определенную плату — обычно это несколько тысяч рублей. Судьба животных в таких «передержках» печальна — их или сразу выбрасывают, или убивают, или не заботятся, пока те сами не умрут. На удочку мошенников в первую очередь попадаются граждане, которые впервые сталкиваются с пристройством животных. Но нередко их жертвами становятся и настоящие волонтеры, спасающие собак и кошек. В поиске места для своего питомца они по неопытности могут доверить его недобросовестным любителям наживы. Шансы увидеть его еще раз после передачи в такую «передержку» становятся исчезающе малы. А мошенники зарабатывают на этом десятки тысяч рублей.

Вот характерные примеры работы таких «любителей животных» из группы в Вконтакте «Черный список. Пристройство животных. Москва»: «Забирает животных якобы на передержку, потом продаёт, забрать животных невозможно»; «Эта женщина берёт животных на передержки и не возвращает, говорит что животное погибло или убежало. В переписке хамит и оскорбляет, заносит в чс»; «Раньше брали у волонтеров за деньги, когда волонтеры поняли, что там животные погибают, животных вывезли. Сейчас они набирают с рук, с Бобруйска как к себе домой, с улиц, а потом просят им помогать деньгами!!! Животных они не кормят, на передержке эпидемия энтерита» и т.п.

Время от времени такие лже-приюты попадают в поле зрения правоохранительных органов. Например, в Ивановской области пару лет назад накрыли мини-приют «Александрина», который организовала молодая супружеская пара. Они брали за деньги бездомных животных на передержку, обещая пристроить их новым хозяевам. Однако волонтеров насторожило то, что щенков принимали десятками, что для любого приюта — очень много. Кроме того, хозяева не пускали проведать животных.

Когда же в приют пришли с проверкой, выяснилось, что щенки и собаки содержались в открытых вольерах на улице, в тесноте, холоде и сырости. Их никто не кормил и не выгуливал. Многие были в плачевном состоянии.

Похожая история произошла и в Нижнем Новгороде, где предприимчивая женщина организовала на дачном участке настоящий «собачий концлагерь» под видом приюта. Бездомные собаки там содержались в ящиках, кормили их раз в неделю, и погибали они буквально пачками. По свидетельствам соседей, трупы сжигались там же, на огороде. Хозяйка тем временем активно собирала с доверчивых граждан деньги на корм и уход за животными.

ВАЖНО: Ни одна настоящая передержка не станет искать себе постояльцев сама, и уж тем более — пристраивать животное самостоятельно. Но даже если вы сами вышли на нее, важно лично внимательно ознакомиться с местом содержания животных, изучить договор и цены. Необходимо регулярно навещать животное, и сразу предупредить об этом хозяина передержки. В случае возникновения каких-либо сомнений лучше поискать другие варианты. Также стоит сверить имеющиеся данные (адрес, телефон) со списком «черных передержек», которые выявляют и ведут настоящие волонтеры и зоозащитники.

Опытные образцы

В сфере зоозащитников на протяжении как минимум последних 10 лет ходят слухи, что бездомных животных из России вывозят в Европу для проведения над ними опытов. По их словам, в приюты нередко обращаются люди, которые представляются волонтерами-посредниками и утверждают, что российских бездомных животных хотят усыновить хозяева из Германии и других стран Европы. Связь с животными, переданными таким посредникам, через некоторое время теряется — новые хозяева сообщают, что они погибли.

Есть основания подозревать, что на самом деле питомцы были переданы лжеволонтерами для вивисекции (опытов над животными в интересах промышленности). Дело в том, что в Европе установлен жесткий контроль за животными, которых берут из приютов. И забрать собачку «на опыты» там практически невозможно. Другое дело — ввезти ее из России. Даже с транспортными расходами и оформлением выходит дешевле, чем подыскать такую в ЕС.

«Прямых доказательств нет, но я и многие мои коллеги уверены, что собак в основном вывозят для экспериментов. И это высокодоходный бизнес, – рассказывала хозяйка одного из столичных питомников, которая категорически пожелала остаться неназванной. – Например, на наш питомник не так давно выходили представители некоей фирмы, которые сказали, что могут пристроить животных за рубежом, и у меня они вызвали определённые подозрения. Потом через свои каналы я узнала, что они занимаются поставками животных в Европу для опытов. Поэтому я никогда не отдам своих собак иностранцам».

Как отличить лжеволонтеров от настоящих

Лжеволонтеры бросают тень на все зарождающееся волонтерское движение. Люди, однажды попавшись на удочку мошенников, едва ли захотят в дальнейшем помогать тем, кто собирает средств на поддержку животных. Не говоря уже о том, что если бы эти деньги дошли до настоящих волонтеров, то удалось бы спасти больше кошек и собак от верной гибели.

Волонтерское движение — само по себе замечательное явление, которое стало жертвой своей популярности. Люди начали доверять их добрым делам, и этим пользуются злоумышленники, которые пользуются отработанными и вызывающими доверие методами настоящих волонтеров для обмана граждан.

Вот несколько советов, которые помогут отличить лжеволонтера от настоящего:

• лжеволонтеры попрошайничают на улице, часто таская за собой измученных животных;

• лжеволонтеры не могут представить никаких документов на животных, которых они якобы опекают: паспорт, медицинские выписки и т.п.;

• лжеволонтеры никогда не публикуют отчеты о том, куда были направлены собранные ими средства;

• лжеволонтеры используют фотографии чужих животных, взятые из сети интернет;

• лжеволонтеры стараются не показывать свои документы, тогда как настоящим волонтерам нечего скрывать.

• Если речь идет о передаче животного (например, на передержку), лжеволонтеры стараются оформить все без договоров и чеков.

Проявляя бдительность и следуя простым правилам, вы сможете избежать ловушек мошенников. И помочь настоящим волонтерам — тем, кто действует по зову сердца, а не за купюры.