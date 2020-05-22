Пока коронавирус терроризирует планету, в Африке новый мор - гибнут слоны

В Ботсване обнаружены трупы 12 слонов. В конце марта там же нашли еще 44 мертвых животных. Власти инициировали расследование, чтобы понять, кто виновен в массовой гибели животных, ставших своеобразными символами страны.

Версия первая – браконьеры

С самого начала появилась версия, что слонов убили браконьеры. Именно слоновая кость – главная коммерческая добыча при охоте на этих животных. Легального оборота слоновой кости нет – все сделки заключаются на черном рынке, а покупателем чаще всего выступает Китай. Лет десять назад убийство африканских слонов в погоне за этим товаром достигли катастрофических масштабов. В год ради кости браконьеры убивали до 30 тысяч животных, а в мире их численность снизилась ниже отметки в 300 тысяч особей. Но от этой версии массовой гибели слонов Ботсване почти сразу же отказались – бивни у погибших животных оказались на месте.

Версия вторая – месть местных жителей

Не исключено, что слонов отравили. В Ботсване они – самые большие животные-вредители, во всех смыслах слова «большие». В Ботсване слонов расплодилось множество – более 130 тысяч особей, это самая большая популяция в мире. Нет для местного сельского хозяйства напасти страшнее, чем стадо проходящих рядом слонов. В день на прокорм пятитонной туши нужно 270 кг травы и веток, и животные в их поисках уничтожают посевы, ломают деревья, иногда сносят дома и даже топчут людей.

Так что фермеры очень злы на вредителей. А в стране даже недавно официально была разрешена охота на слонов. Решение властей было воспринято двояко: с одной стороны возмущались защитники природы, но им отвечали другие экологи. Аргументы простые: сованная слониха живет 60 лет и в среднем за это время рождает 12 детенышей. Если воспроизводство ушастых гигантов не остановить, через какое-то время в саванне больше ни для кого не останется пищи.

Впрочем, охотничьи квоты не превышают десятки слонов за сезон. И азарт завалить такую тушу обходится дорого. Лицензия на убийство слона может стоить зарубежным туристам порядка 55 тысяч долларов.

Власти Ботсваны пока не верят, что именно фермеры устроили массовую травлю. «У нас такого никогда не происходило, и в этом сезоне из-за обильных дождей между фермерами и слонами было меньше конфликтов. Хорошие дожди означают, что у животных есть собственный источник воды и пищи на болотах, и им не нужно приходить в деревни и поля», - цитирует Bloomberg Димакацо Нцхебе, регионального директора по дикой природе. И вдобавок найдены трупы именно слонов, добавляет Нцхебе: если бы это было отравление, другие бы животные тоже оказались мертвы.

Версия третья – загадочная болезнь

Туши слонов увезли на вскрытие. Именно оно должно раскрыть истинные причины массовой гибели животных. Прежде всего будут сделаны тесты на сибирскую язву. Были известны случаи, когда этот вирус выкашивал слонов целыми стадами. Тем более, в октябре прошлого года в Ботсване уже была вспышка сибирской язвы, и более сотни особей погибли. Но это случилось в засуху, и власти думали, что победили вспышку.

Власти Ботсваны заявили, что если подозрение на сибирскую язву не подтвердится, то образцы повезут на дополнительное исследование в ЮАР искать истинные причины загадочного мора. Но в любом случае местным жителям строжайше запрещено разделывать туши животных на мясо. Все хорошо помнят, что пандемия коронавируса, которая парализовала жизнь на планете, началась с вируса, который передали людям летучие мыши на китайском мокром рынке. Слоны, конечно находятся в совершенно другой весовой категории, но не исключено, что они могут быть источником какой-то другой страшной болезни.