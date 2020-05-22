2020-05-22T17:20:02+03:00
Дом. Семья

Москва очистилась: утки целыми семьями ходят в зоопарк

«КП» вместе с орнитологом разбиралась, как карантин способствовал «нашествию» огарей
Анастасия ВАРДАНЯНАлиса ТИТКО
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Как сейчас модно говорить: «Москва очистилась так…», что, похоже, уток в городе больше, чем людей. Мамаше, которая переводила птенцов четыре дня назад через Ленинский проспект, даже помогали сотрудники Росгвардии, перекрывая движение с помощью служебного авто. По парку «Зарядье» уже весь май спокойно гуляют красные утки, в тишине они прекрасно проводят время у прудов, бродят по лугу – птицам нравится на территории цветущего парка у Кремля.

Неожиданные гости в зоопарке

О гостях на главном входе утром 22 мая гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова узнала из сообщения от сотрудников.

- Мне написали утром коллеги: «Светлана Владимировна, у нас гости. Пришли через главный вход. Охрана сообщила орнитологам, их разместили в гостинице», - рассказала Светлана Акулова, гендиректор Московского зоопарка.

Оказалось, что утка-мама вела больше десяти птенцов к пруду. Вела себя очень спокойно и уверенно, знала дорогу через главный вход, хотя могла использовать и какие-то подпольные. Семейство сопровождал папа, который смотрел за малышами, чтобы те не отставали.

- Сегодня зоопарк посетила семья огарей – двое взрослых птиц и 13 малышей. Они спустились по лестнице возле Главного входа и направились к Большому пруду, где уже обитает множество их сородичей. Наши орнитологи помогли им пересечь ограждение, после чего птицы устроились на одном из островков с уютными домиками, - рассказали «КП» в пресс-службе Московского зоопарка.

Как говорят в зоопарке, сотрудники не удивились, пруды – традиционное место для проживания московских огарей. Здесь безопасно, тепло и всегда есть корм.

Спасли утят, упавших в открытый люк

Местные жители рано утром заметили утку, которая беспокойно бегала у открытого люка на улице Твардовского

- Мы сразу поняли, что в люк упали ее птенцы. Они пищали и словно звали на помощь, - рассказала «КП» очевидец Полина Демидова.

Вытащить птенцов самостоятельно прохожие не смогли и позвонили в службу спасения.

- Спасатель с помощью штурмовой лестницы спустился в коллектор. Он поймал и посадил утят в коробку, после чего достал птенцов из водопроводного коллектора и вернул маме утке, которая наблюдала за происходящим, - сообщили «КП» в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ правительства Москвы.

Спасатели достали из люка выводок утят.

Спасатели достали из люка выводок утят.

Десять утят не пострадали. Вместе с мамой они ушли в сторону Москвы-реки.

Комментарий эксперта

«Это обычное явление, ничего удивительного»

- Утки в Москве гнездятся уже давно. В 2002-2004 годах огарей видели уже и в Московской области. Они когда-то ушли из зоопарка, они же южные утки, крылья не обрезаны, поэтому постепенно приспособились к городу. Зимой возвращаются в зоопарк, чтобы кушать. Так что нельзя проводить сопоставлять нынешнее якобы «нашествие уток» с тем, что «город очистился». Так всегда было, просто людей в городе больше и уток стали чаще замечать. Я помню, как лет 10 назад новость о том, что Садовое кольцо в районе зоопарка перекрывали для огарей, тогда это казалось чем-то удивительным. Они же гнездятся высоко (на крышах, чердаках), а потом родители ведут птенцов, которые еще не умеют летать, к пруду. Так что это нормальные явления в природе, - рассказала «КП» Елена Зубакина, орнитолог, директор по развитию «Союза охраны птиц России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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