Андрею Чадову — 40! Лучшие роли и женщины неблагополучного брата

Некоторые до сих пор путают Алексея и Андрея Чадовых. А зря. Они совершенно противоположные натуры — и были такими с детства. Младший Леша — ловелас, красавчик и исполнитель роли красавчиков в бессмысленных ромкомах, при этом семьянин и отец.

Старший Андрей — трудный, бескомпромиссный, с собственной позицией, играл Эдуарда Лимонова и ни разу не был женат до 40 лет, так и не завел детей. Из пары братьев, пожалуй, Андрея можно было бы назвать неблагополучным — в прямом, системном значении (у него даже во взгляде присутствует легкая ассиметрия). Однако для актера это определение вовсе не означает «несчастливый». Скорее, наоборот. Он прожил эти сорок лет так, как хотелось ему, а не так, как от него ждали. «КП» вспоминает самые яркие роли и романы Чадова.

andreychadov Алексей и Андрей в 1984 г.

«Русское» (2004)

Это Александр Велединский (сценарист «Бригады» и режиссер «Географ глобус пропил») открыл иррациональный, естественный драматический талант Андрея Чадова. На роль Эдуарда Савенко в фильм «Русское» (по мотивам произведений Лимонова) парень подходил как никто другой: вырос без отца, в рабочем районе Солнцева, регулярно дрался на улицах и с братом. Чадову не надо было ничего выжимать из себя, к роли его подготовила русская жизнь.

- Мы с братом «работали» детьми, - вспоминал актер. - Бабушка стоит в очереди — если у нее много внуков, то еды дают больше. И нам чуть-чуть платили за то, что мы изображали внуков. При этом после каждого получения продуктов бегали домой переодеваться. Это целые постановочные номера были! Пару раз нас спалили. Но в остальном проходило удачно. Так что, можно сказать, меня вынужденно затянуло в профессию. Хотя я с детства хотел вырваться из этого круга…безнадеги что ли. В том доме, где мы жили, на настоящий момент поумирали все соседи — сначала их родители, а потом и они. Никого не осталось. Наркотики, алкоголь, кто-то выпал из окна.

«Живой» (2008)

Двух любимых актеров — Андрея Чадова и Александра Робака — Велединский взял и в следующую картину. По сценарию Дмитрия Быкова. Актер сыграл контрактника Кира, который вернулся в город с войны, чтобы посмотреть, как там теперь живут. На самом деле он умер и стал духом, но это становится понятно только потом. Андрей справился с ролью прекрасно: при определенном взгляде «Живой» можно считать чуть более легковесным переложением «Брата». Хотя сложных сцен в картине не меньше. Сыграл в «Живом» и брат Алексей — священника Пересвета. Если бы Чадову-старшему повезло чуть больше, он бы получил за эту работу «Нику», как случилось с режиссером, сценаристом и самим фильмом. Но в номинации «лучший актер» он столкнулся с Петром Мамоновым («Остров») и уступил.

Теперь Робак — одна из главных звезд современности («Горько!», «Домашний арест», «Война семей», «Эпидемия», «СидЯдома» и др.), а последнюю работу Андрея Чадова вы, увы, не назовете.

Бесстыдники (2017)

Прошедший поздними ночами в эфире НТВ сериал «Бесстыдники» — адаптация американского проекта Shameless — стала самой неоцененной работой актера. Он исполнил роль Дена, угонщика машин, не испытывающего сложностей с деньгами. Он влюблен в главную героиню Катю (Виктория Заболотная) и пытается вытащить девушку из ее адовой семейки, отец которой регулярно пропивает пособие по безработице и бросил пятерых детей на откуп фортуне. В этой работе Андрею удалось показать то, что выговаривать сложно. Он словно беседует с трудным прошлым и пытается договориться с ним, не тая обиды. Тогда ему наверняка хотелось быть Деном, но вместо этого он подрабатывал ребенком по очередям с талонами (подчеркнем: мать Чадовых, инженер Галина Петровна, ни в коем разе не виновата, она впахивала, как могла — в таком положении людей, разумеется, виновата новая российская демократия). Кроме того, в отношениях с девушкой из неблагополучной семьи ни в коем случае нельзя наступить на больную психологическую мозоль и хоть как-то проявить бестактность, даря дорогие подарки. Словом, Андрей прошелся по этому минному полю филигранно. Но никто не заметил.

Любимые женщины

В отличие от брата, прожившего три года в браке с Агнией Дитковските, которая родила ему сына Федора, Андрей до сих пор ни разу не был женат.

andreychadov Наш Босс

Актер долгое время встречался со звездой мюзиклов и участницей «Фабрики звезд» Светой Светиковой, но к крепкой семье молодых людей это не привело. Затем актеру приписывали роман с коллегой Анастасией Задорожной. Потом Чадов часто появлялся (и даже один раз отдыхал во Флоренции) вместе с Юлией Барановской, бывшей женой Андрея Аршавина. И с вице-мисс Россия Аленой Шишковой тоже. Все это было несерьезно и ненадолго. Очевидно, проблема залегала глубоко внутри Андрея, который никак не мог довериться ни одной из красавиц. От одиночества у него развились панические атаки, справляться с которыми пришлось с помощью специалистов.

- Мне стало сложнее подпускать кого-то близко, - говорил актер. - Я пока не хочу семью. Любовь — другое дело. Детей надо хотеть от любимой женщины, а не самих по себе. А то как это? Хочу детей — буду искать для этого женщину? Бред.

Последние пару лет актер, как он уверяет, влюблен в модель Анастасию Виноградову. Познакомились на съемках.

andreychadov Поздравляем вас , друзья , со светлым Воскресением Христовым !

- Он никогда не обманет, не предаст, - считает девушка. - Андрей думающий человек, много размышляющий. С ним легко молчать. Мне порой кажется, что мы знакомы целую вечность. С ним легко, он не умет халтурить и врать, что очень ценно.

Поздравляем Андрея с 40-летием и желаем ему как можно больше качественных ролей и устойчивых семейных отношений!