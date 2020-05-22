Слоу энд квик-квик-слоу: приглашаем на поэтический онлайн-выпускной
Руководителей поэтических семинаров часто спрашивают: "можно ли научить писать стихи". Вопрос, понятное дело, с подколом. Парадокс в том, что научить писать стихи действительно нельзя, а вот научиться - можно. Когда в начале 2019 года Майя Кучерская решила организовать отделение поэзии в Creative Writting School, многие восприняли идею критично: ну, в самом деле, кто пойдет учиться на поэтов?
Как водится, критики ошиблись. Онлайн и очные мастерские стали не менее популярны, чем мастерские прозы. Некоторых авторов CWS наши читатели знают по публикациям в КП.
Сегодня мы не просто представляем стихи современных поэтов, но и приглашаем принять участие в выпускном. В субботу, 23 мая, в 20:00 пройдут первые открытые онлайн-чтения выпускников и стипендиатов поэтической мастерской.
На нашем "Поэтическом марафоне" можно будет услышать не только голоса выпускников и мастеров школы CWS, но и пообщаться с поэтами на любые темы. Для того чтобы принять участие в вечере, нужно зарегистрироваться по ссылке.
Некоторые стихотворения выпускников мы представляем сегодня нашим читателям.
Анастасия Фатова
Падеграс
Платье нарядное, розовый бант, вцепилась в отцовские пальцы. Мне говорят, я не слышу такт. Не забывать улыбаться. Шаг и приставка, шаг и носок. Начать, когда дернет руку. Ногу поставить наискосок. Шлепнуть об пол до звука. Шаг и приставка, шаг и присесть. Бант прицепили прочно. Щеки успела уже наесть, с ростом пока не очень.
Семнадцатилетие. Выпускной. Вальс под «Анастасию». Фатов ревет еще с проходной, держится через силу. Балы егэшные неплохи, Плеха, бюджетный, очный. После я буду читать стихи, все будут плакать точно. Гнуться с лопаток, держать каркас, шаг по ковру неслышен. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Тушь была явно лишней.
Сцена пустынна. Звучит фокстрот. Накопленный отпуск - месяц. Мне уже двадцать девятый год. Ночью в Москву экспрессом. Мощно, с разгона, издалека, схем уже нет, с простого. Ноги под корпусом, с каблука. Слоу энд квик, квик, слоу.
Марина Троцкая
Маме
всегда слышала что с самого рождения
я была особенной
в год начала говорить
в три читала
в пять пошла в первый класс
твои знакомые говорили
что не могут играть со мной
потому что я так смотрю на них
так смотрю
и потому со мной невозможно
а ты всегда с гордостью рассказывала
как после первого же скандала в магазине
купи, купи
отлупила меня
но я ничего не помню
в девять я забыла свое детство
после того как отец на моих глазах
пытался повеситься
его увезли
и все что есть моего о нем
как мы в темной комнате проявляем пленку
печатаем фотографии
развешиваем в ванной
а после складываем в такой специальный чемоданчик
который делает их гладкими и блестящими
в девять я начала писать стихи
стала еще послушнее и умнее
но папа так и не вернулся к нам
как мы жили
я никогда не перечила
училась на отлично
называла отчима папой
отводила брата в сад
ходила в музыкальную школу
где в 9, 11 или 13
впервые почувствовала желание сдохнуть
а потому прогуливала
да я врала
когда не было сил следовать твоим правилам
это была моя единственная провинность
но ты всегда узнавала
и тогда
неси ремень ложись
приходил «папа»
толстый офицерский ремень с металлической пряжкой
и разновыпуклой звездой на ней
когда мои дети красят волосы и ковер в розовый
идут в школу с фиолетовыми ногтями
без шапки
курят
бросают музыкалку гимнастику футбол
опаздывают с прогулки
спорят со мной
злятся
повышают голос
самые обычные дети
я застываю от удивления
им можно
я выросла
мне тоже можно все
но как научиться хотеть.
Елена Куприянова
Случай на воде
регата под предводительством капитана
яхт океанского класса, моторных и юрких,
подобрала на рейде лодочника Капитона,
на вёслах плывущего к незабвенной возлюбленной Нюрке.
и всё б ничего, но капитан по имени Агния
не удержала - ветер крепчал - дорогую ей шляпу,
и в шляпу попала летевшая издали молния,
задев своим шаром корму недешевого шлюпа.
тогда Капитон заключил капитана в объятья за талию
и зазвонил в корабельную рынду, по нашему - колокол,
а Нюрка в бинокль троекратный картину беды наблюдала и
плакала, пела прощальную песню, и плакала, плакала...
Разговоры
… и с мамой мы поговорили,
поскольку долго не общались,
об экзистенциальной силе
мифологической печали
и о тоске умерших предков,
которые стучатся в окна
так безошибочно и редко...
сказала:
«Анечка и масло,
Снегурочка, костёр...»
и скрылась,
а за окном смеялась маска,
а за окном - такая сырость...
открою дверь, открою дверь,
и выйду, выйду для начала,
а из дверей - куда теперь?
мело, мело, но мало, мало,
давно закрыт
аэропорт,
но есть же лодка у причала
и две ноги –
куда глаза,
не мыла руки три часа,
но, как ни странно...
как ни странно.
Платон Гурьянов
Размышления на привале конного похода
Мы оба смотрели на мир, как на
луг в мае, как на луг, по которому
ходят женщины и кони.
И. Бабель
Идея слияния с природой проста –
Забраться в места, где звеняще ясна подоплёка.
До срока я думал, что куст – это ветви куста,
Что править конём означает хлестать и лёлёкать.
Но, бросившись в луг, осязая дыхание трав,
Отринувши страх разбазарить частицу контроля,
Почувствуешь волю коня и стремглав
Несёшься галопом, сливаясь с конем, через поле.
Коня усмирив, припадаешь плотнее к корням,
Снимаешь узду, и кропит ваши схожие души
Смех девушек, шеи обнявших коням
И шепчущих что-то им в чуткие рыжие уши.
ИСТОЧНИК KP.RU