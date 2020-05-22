Слоу энд квик-квик-слоу: приглашаем на поэтический онлайн-выпускной

Руководителей поэтических семинаров часто спрашивают: "можно ли научить писать стихи". Вопрос, понятное дело, с подколом. Парадокс в том, что научить писать стихи действительно нельзя, а вот научиться - можно. Когда в начале 2019 года Майя Кучерская решила организовать отделение поэзии в Creative Writting School, многие восприняли идею критично: ну, в самом деле, кто пойдет учиться на поэтов?

Как водится, критики ошиблись. Онлайн и очные мастерские стали не менее популярны, чем мастерские прозы. Некоторых авторов CWS наши читатели знают по публикациям в КП.

Сегодня мы не просто представляем стихи современных поэтов, но и приглашаем принять участие в выпускном. В субботу, 23 мая, в 20:00 пройдут первые открытые онлайн-чтения выпускников и стипендиатов поэтической мастерской.

На нашем "Поэтическом марафоне" можно будет услышать не только голоса выпускников и мастеров школы CWS, но и пообщаться с поэтами на любые темы. Для того чтобы принять участие в вечере, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Некоторые стихотворения выпускников мы представляем сегодня нашим читателям.

Анастасия Фатова

Падеграс

Платье нарядное, розовый бант, вцепилась в отцовские пальцы. Мне говорят, я не слышу такт. Не забывать улыбаться. Шаг и приставка, шаг и носок. Начать, когда дернет руку. Ногу поставить наискосок. Шлепнуть об пол до звука. Шаг и приставка, шаг и присесть. Бант прицепили прочно. Щеки успела уже наесть, с ростом пока не очень.

Семнадцатилетие. Выпускной. Вальс под «Анастасию». Фатов ревет еще с проходной, держится через силу. Балы егэшные неплохи, Плеха, бюджетный, очный. После я буду читать стихи, все будут плакать точно. Гнуться с лопаток, держать каркас, шаг по ковру неслышен. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Тушь была явно лишней.

Сцена пустынна. Звучит фокстрот. Накопленный отпуск - месяц. Мне уже двадцать девятый год. Ночью в Москву экспрессом. Мощно, с разгона, издалека, схем уже нет, с простого. Ноги под корпусом, с каблука. Слоу энд квик, квик, слоу.

Марина Троцкая

Маме

всегда слышала что с самого рождения

я была особенной

в год начала говорить

в три читала

в пять пошла в первый класс

твои знакомые говорили

что не могут играть со мной

потому что я так смотрю на них

так смотрю

и потому со мной невозможно

а ты всегда с гордостью рассказывала

как после первого же скандала в магазине

купи, купи

отлупила меня

но я ничего не помню

в девять я забыла свое детство

после того как отец на моих глазах

пытался повеситься

его увезли

и все что есть моего о нем

как мы в темной комнате проявляем пленку

печатаем фотографии

развешиваем в ванной

а после складываем в такой специальный чемоданчик

который делает их гладкими и блестящими

в девять я начала писать стихи

стала еще послушнее и умнее

но папа так и не вернулся к нам

как мы жили

я никогда не перечила

училась на отлично

называла отчима папой

отводила брата в сад

ходила в музыкальную школу

где в 9, 11 или 13

впервые почувствовала желание сдохнуть

а потому прогуливала

да я врала

когда не было сил следовать твоим правилам

это была моя единственная провинность

но ты всегда узнавала

и тогда

неси ремень ложись

приходил «папа»

толстый офицерский ремень с металлической пряжкой

и разновыпуклой звездой на ней

когда мои дети красят волосы и ковер в розовый

идут в школу с фиолетовыми ногтями

без шапки

курят

бросают музыкалку гимнастику футбол

опаздывают с прогулки

спорят со мной

злятся

повышают голос

самые обычные дети

я застываю от удивления

им можно

я выросла

мне тоже можно все

но как научиться хотеть.

Елена Куприянова

Случай на воде

регата под предводительством капитана

яхт океанского класса, моторных и юрких,

подобрала на рейде лодочника Капитона,

на вёслах плывущего к незабвенной возлюбленной Нюрке.

и всё б ничего, но капитан по имени Агния

не удержала - ветер крепчал - дорогую ей шляпу,

и в шляпу попала летевшая издали молния,

задев своим шаром корму недешевого шлюпа.

тогда Капитон заключил капитана в объятья за талию

и зазвонил в корабельную рынду, по нашему - колокол,

а Нюрка в бинокль троекратный картину беды наблюдала и

плакала, пела прощальную песню, и плакала, плакала...

Разговоры

… и с мамой мы поговорили,

поскольку долго не общались,

об экзистенциальной силе

мифологической печали

и о тоске умерших предков,

которые стучатся в окна

так безошибочно и редко...

сказала:

«Анечка и масло,

Снегурочка, костёр...»

и скрылась,

а за окном смеялась маска,

а за окном - такая сырость...

открою дверь, открою дверь,

и выйду, выйду для начала,

а из дверей - куда теперь?

мело, мело, но мало, мало,

давно закрыт

аэропорт,

но есть же лодка у причала

и две ноги –

куда глаза,

не мыла руки три часа,

но, как ни странно...

как ни странно.

Платон Гурьянов

Размышления на привале конного похода

Мы оба смотрели на мир, как на

луг в мае, как на луг, по которому

ходят женщины и кони.

И. Бабель

Идея слияния с природой проста –

Забраться в места, где звеняще ясна подоплёка.

До срока я думал, что куст – это ветви куста,

Что править конём означает хлестать и лёлёкать.

Но, бросившись в луг, осязая дыхание трав,

Отринувши страх разбазарить частицу контроля,

Почувствуешь волю коня и стремглав

Несёшься галопом, сливаясь с конем, через поле.

Коня усмирив, припадаешь плотнее к корням,

Снимаешь узду, и кропит ваши схожие души

Смех девушек, шеи обнявших коням

И шепчущих что-то им в чуткие рыжие уши.