«Слабость и сильная ломота»: Сати Казанова рассказала о первых симптомах опасного вируса

Во время пандемии коронавируса певице Сати Казанова пришлось отлучиться из Москвы в Кабардино-Балкарию на похороны. В автокатастрофе погиб близкий их семье человек.

После скорбной церемонии артистка и родные - мама и сестра - почувствовали недомогание.

Врачи подозревали у Сати и ее близких коронавирус.

- Конечно, моя семья носила маски, когда выходила в магазин. Но вот на похоронах мы маски не надели... Как ты будешь носить маску, когда вокруг все свои, когда у родных горе. Конечно, ты подойдешь, обнимешь, пособолезнуешь. Сейчас я бы, конечно, пошла бы в маске…Но уже случилось, как случилось, - вздыхает артистка.

- Мама еще была легко одета. Думаю, ее продуло на похоронах...Наверное, самыми настораживающими симптомами болезни была температура, ослабление вкуса и обоняния, - рассказывает kp.ru певица.- Что еще беспокоило…Ломота. Очень сильная ломота и слабость, которую ранее я еще никогда не чувствовала.

Мама при первых симптомах пила жаропонижающие препараты и все, что содержит витамин C. Делала ингаляции над паром, пила напитки на основе имбиря и шиповника.

Но это ей, увы, ни ей, ни нам с сестрой не помогло...

Мы с уверенностью не можем сказать — был ли у нас ковид или какой-то другой вирус. Даже врачи этого понять не могут.

- У меня два теста отрицательные, мы имеем дело с вирусной пневмонией, очень похожей на ту, которая возникает при коронавирусе, -поделилась с «КП» Сати Казанова. - Я, слава Богу выздоровела, но маму увезли в больницу с двусторонней пневмонией. Возможно, это отголоски не долеченной пневмонии, которая у нее была два месяца назад.

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