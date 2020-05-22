2020-05-22T19:58:42+03:00
Звезды

«Слабость и сильная ломота»: Сати Казанова рассказала о первых симптомах опасного вируса

Хотя пока все тесты на ковид у семьи певицы отрицательные
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сати Казанова.Сати Казанова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Во время пандемии коронавируса певице Сати Казанова пришлось отлучиться из Москвы в Кабардино-Балкарию на похороны. В автокатастрофе погиб близкий их семье человек.

После скорбной церемонии артистка и родные - мама и сестра - почувствовали недомогание.

Врачи подозревали у Сати и ее близких коронавирус.

- Конечно, моя семья носила маски, когда выходила в магазин. Но вот на похоронах мы маски не надели... Как ты будешь носить маску, когда вокруг все свои, когда у родных горе. Конечно, ты подойдешь, обнимешь, пособолезнуешь. Сейчас я бы, конечно, пошла бы в маске…Но уже случилось, как случилось, - вздыхает артистка.

- Мама еще была легко одета. Думаю, ее продуло на похоронах...Наверное, самыми настораживающими симптомами болезни была температура, ослабление вкуса и обоняния, - рассказывает kp.ru певица.- Что еще беспокоило…Ломота. Очень сильная ломота и слабость, которую ранее я еще никогда не чувствовала.

Мама при первых симптомах пила жаропонижающие препараты и все, что содержит витамин C. Делала ингаляции над паром, пила напитки на основе имбиря и шиповника.

Но это ей, увы, ни ей, ни нам с сестрой не помогло...

Мы с уверенностью не можем сказать — был ли у нас ковид или какой-то другой вирус. Даже врачи этого понять не могут.

- У меня два теста отрицательные, мы имеем дело с вирусной пневмонией, очень похожей на ту, которая возникает при коронавирусе, -поделилась с «КП» Сати Казанова. - Я, слава Богу выздоровела, но маму увезли в больницу с двусторонней пневмонией. Возможно, это отголоски не долеченной пневмонии, которая у нее была два месяца назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вирус скосил маму, сестру и меня»: Сати Казанова сообщила о болезни

Певица заразилась в родной Кабардино-Балкарии, где зафиксирована вспышка коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Директор футбольного клуба «Ахмат» рассказал о состоянии здоровья Рамзана Кадырова
Вакцина МГУ от коронавируса вошла в перечень ВОЗ
США назвали условия, на которых вернутся к выполнению Договора по открытому небу
Власти Китая предприняли беспрецедентный шаг из-за коронавируса
Отмена цифровых пропусков в Московской области в 2020 году: С какого числа можно не оформлять
В авиакатастрофе в Пакистане выжили как минимум два человека
Последний звонок в Московской области пройдет онлайн 25 мая
Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
YouTube опубликовал новый список запрещенных тем про коронавирус
Стало известно, когда в России появятся результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса
Парк коронавирусного периода: В Европе и США для отдыхающих рисуют огромные круги на полях
Предварительной причиной авиакатастрофы в Пакистане стала техническая неисправность
МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода Вашингтона