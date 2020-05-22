Следственный комитет РФ: «Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге»

Следственный комитет России продолжает расследование уголовных дел в отношении людей, разместивших на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» фотографий лидеров Третьего рейха и предателей Родины.

«Житель Волгограда Денис Воронцов не позднее 3 мая 2020 года в ходе проведения патриотической акции «Бессмертного полка» в сети Интернет разместил фотоизображение руководителя гестапо группенфюрера СС Генриха Мюллера, указав при этом, что на фотографии запечатлен «Михайловский Геннадий», - уточняет официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В результате 12 мая изображение Мюллера попало в трансляцию на сайте «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с фотографиями участников Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией.

«Своими действиями Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. Следователями Главного следственного управления СК России Воронцову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма, - отмечается в сообщении СК России. - В рамках допроса Воронцов категорически отрицал свою причастность к размещению фотоизображения одного из нацистов. Вместе с тем причастность Воронцова для следствия очевидна, что объективно подтверждается полученными данными».

«Комсомольская правда» рассказывала, что ранее Денис Воронцов был замечен в митингах, которые проводят сторонники Алексея Навального. Пару лет назад – в сентябре 2018-го его даже арестовывали на пять суток за нарушение правил проведения массового мероприятия. Причем, следователи полагают, что и в этот раз Денис действовал не сам. Все четыре молодых человека, которые попали под следствие (Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска) состояли в одних и тех же сообществах в соцсетях. Там же обменивались информацией.

Почему же Навальный не заступается за своих приспешников? Эти вопросы ответил телеведущий Владимир Соловьев в интервью «КП».

«Потому что это его вечная тактика. Когда вопросы неудобные или когда он понимает, что любой ответ может быть использован против него, он просто делает вид, что этой проблемы нет».

При этом телеведущий отметил, что оппозиционер не боится связываться с нацистами.

«Ну, ему сложно себя бояться связывать с нацистами, если в общем-то и все его ролики, и какой он дипломированный националист, и то, что за национализм его изгнали из «Яблока», да и многие его высказывания иначе, чем, по сути, нацистскими, не назовешь. Ну а уж его близость к сотруднику его штаба одному, который просто нацист, к Шаведдинову, который впрямую высказывался в поддержку Бандеры и Шухевича, и высказывал взгляды, которые, конечно, абсолютно нацистские по своей природе, - резюмировал Владимир Соловьев. - Нет, так что окружение Навального как раз, как правило, нацисты. Там нацистов много. И в штабах тоже. Так что им он настолько близок, что от них неотличим».