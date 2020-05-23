Помощника вынудили раскрыть правду о состоянии Бориса Моисеева

Новости о том, что Борис Моисеев впал в беспамятство и совсем никого не узнает, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Конечно, и поклонники, и тем более коллеги певца знают о том, что артист десять лет назад перенес инсульт. Он давно не появляется на публике. а все попытки хоть как-то связаться с вокалистом и узнать, как он живет, тщетны. Мол его помощник Сергей Горох пресекает любое общение с подопечным. Подобные заявления вынудили Сергея раскрыть правду об исполнителе хита "Голубая луна".

На днях Андрей Разин заявил, что Борис Моисеев "не помнит людей и события". "Те артисты, которые и хотели бы опять с Борей посмеяться, пообщаться, воспринимают его, как и раньше, но он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил. Раньше Боря мог выходить в свет. Но теперь у него нет физической возможности делать то, что он делал раньше. В последний раз мы были с ним вместе на съемках у Малахова где-то год назад, он тогда еще мог вполне сносно общаться. На данный момент не может. К сожалению, последствия инсульта дают о себе знать", - разоткровенничался продюсер группы "Ласковый май".

Помощник певца Сергей Горох был искренне удивлен заявлениям Разина о "провалах в памяти" своего подопечного и вынужден раскрыть правду о состоянии музыканта, дабы пресечь все слухи и домыслы. "Состояние Бориса последние три-четыре года остается стабильным. Никаких претензий к своему здоровью артист не высказывает", - цитирует Гороха 5-tv.ru.

По его словам, именитый музыкант ведет образ жизни артиста-пенсионера. После инсульта он исправно принимает прописанные ему лекарства, гуляет, смотрит кино и записи своих выступлений, раз в год выезжает к морю в Юрмалу, где у него есть своя квартира. Там он общается с друзьями и дышит свежим воздухом

"Он не одинок, поверьте мне. С ним все в порядке. Настроение у него отличное. Я прихожу к нему почти каждый день. Он позитивный человек, с юмором ко всему относится. Но ту чушь, которую про него пишут… Он видит эти статьи и расстраивается. Кому в голову это пришло? Кого он якобы не узнал? Не знаю, откуда берутся такие умозаключения", - заявил Сергей.

Напомним, первый инсульт произошел у Бориса Моисеева в 2010 году. Состояние артиста было тяжелым. У него произошла остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы и он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец тогда смог восстановиться и даже вернулся на сцену. И хотя врачи рекомендовали артисту изменить образ жизни и оставить сцену, Моисеев решил по-своему. Снова начал давать концерты, курить и употреблять алкоголь. В итоге организм не выдержал, и в 2015 году у него случился повторный инсульт. Сейчас он практически не выходит из дома, а каждое утро начинает с молитвы. По словам певца, это помогает ему освободиться от тяжелых мыслей.