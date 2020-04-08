Николай Трубач вспомнил, как страдал разбитый инсультом Борис Моисеев

Николай Трубач в середине 90-х спел с Борисом Моисеевым про "Голубую луну" и в одночасье стал звездой в России. Дуэт объездил с гастролями весь мир. По воспоминаниям Николая, на волне скандальной популярности они дуэтом с Моисеевым давали до 40 выступлений в месяц. А потом с Борисом случилось несчастье - его разбил инсульт.

Борис Моисеев последние несколько лет не выступает на сцене и не появляется на публике. Но Николай Трубач по сей день поддерживает отношения с певцом, поздравляет его с днем рождения. "Сейчас Боря уже не тот веселый шут, балагур, как все привыкли его воспринимать. Но он большой человек, замечательный артист, великий", - вздыхает артист.

Когда с Борисом случилось несчастье, Трубач как раз написал для него две песни. "Одну мы спели дуэтом, а одна, песня «Края», - это его автобиографичная композиция. Очень такая личная. Я хочу сказать, что как раз во время записи той песни у него случился инсульт", - поведал Трубач в эфире передачи "Судьба человека".

По словам музыканта, они долго не сводили песню из-за инсульта Моисеева. Боря страдал, два месяца приходил в себя. Ему было очень тяжело. "Когда он оклемался, то мы поставили ему «Края». Он просто разрыдался", - заявил композитор.

Сейчас Борис старается не унывать. Не в его характере падать духом. "Возможно, он бы и не стал продолжать карьеру, даже если не случилось бы инсульта. Он всегда считал, что со сцены надо уходить вовремя, чтобы не доводить до смешного", - заявил Николай.

Напомним, первый инсульт произошел у Бориса Моисеева в 2010 году. Состояние артиста было тяжелым. У него произошла остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы и он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец тогда смог восстановиться и даже вернулся на сцену. И хотя врачи рекомендовали артисту изменить образ жизни и оставить сцену, Моисеев решил по-своему. Снова начал давать концерты, курить и употреблять алкоголь. В итоге организм не выдержал, и в 2015 году у него случился повторный инсульт. Сейчас он практически не выходит из дома, а каждое утро начинает с молитвы. По словам певца, это помогает ему освободиться от тяжелых мыслей.