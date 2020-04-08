2020-04-08T13:54:36+03:00
Звезды

Николай Трубач вспомнил, как страдал разбитый инсультом Борис Моисеев

С песней "Голубая луна" дуэт объездил весь мир
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Николай ТрубачНиколай ТрубачФото: Мила СТРИЖ
Изменить размер текста:

Николай Трубач в середине 90-х спел с Борисом Моисеевым про "Голубую луну" и в одночасье стал звездой в России. Дуэт объездил с гастролями весь мир. По воспоминаниям Николая, на волне скандальной популярности они дуэтом с Моисеевым давали до 40 выступлений в месяц. А потом с Борисом случилось несчастье - его разбил инсульт.

Борис Моисеев последние несколько лет не выступает на сцене и не появляется на публике. Но Николай Трубач по сей день поддерживает отношения с певцом, поздравляет его с днем рождения. "Сейчас Боря уже не тот веселый шут, балагур, как все привыкли его воспринимать. Но он большой человек, замечательный артист, великий", - вздыхает артист.

Когда с Борисом случилось несчастье, Трубач как раз написал для него две песни. "Одну мы спели дуэтом, а одна, песня «Края», - это его автобиографичная композиция. Очень такая личная. Я хочу сказать, что как раз во время записи той песни у него случился инсульт", - поведал Трубач в эфире передачи "Судьба человека".

По словам музыканта, они долго не сводили песню из-за инсульта Моисеева. Боря страдал, два месяца приходил в себя. Ему было очень тяжело. "Когда он оклемался, то мы поставили ему «Края». Он просто разрыдался", - заявил композитор.

Сейчас Борис старается не унывать. Не в его характере падать духом. "Возможно, он бы и не стал продолжать карьеру, даже если не случилось бы инсульта. Он всегда считал, что со сцены надо уходить вовремя, чтобы не доводить до смешного", - заявил Николай.

Напомним, первый инсульт произошел у Бориса Моисеева в 2010 году. Состояние артиста было тяжелым. У него произошла остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы и он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец тогда смог восстановиться и даже вернулся на сцену. И хотя врачи рекомендовали артисту изменить образ жизни и оставить сцену, Моисеев решил по-своему. Снова начал давать концерты, курить и употреблять алкоголь. В итоге организм не выдержал, и в 2015 году у него случился повторный инсульт. Сейчас он практически не выходит из дома, а каждое утро начинает с молитвы. По словам певца, это помогает ему освободиться от тяжелых мыслей.

"Голубая луна".Николай Трубач и Борис Моисеев

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Борис Моисеев: досье KP.RU »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Самолёт, летящий из Тюмени в Москву, подал сигнал тревоги
Кого и как будут штрафовать в Москве за нарушение самоизоляции: Штрафы за повторный проступок достигают 5 тысяч рублей
Mail.ru поможет занять детей в период карантина
В Совфеде прокомментировали ситуацию с оплатой студенческих общежитий из-за коронавируса
ВОЗ: Европе пока что не следует ослаблять меры изоляции
Российские авиакомпании снизили перевозки в марте до 6,57 миллиона человек из-за COVID-19
В Роструде рассказали, за что могут уволить в период пандемии коронавируса
"Отметиться-то надо": Космонавт Федор Юрчихин прокомментировал указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Учителя назвали основные сложности в дистанционном обучении
В Ростуризме объяснили, что делать путешественникам с оплаченными турами в период пандемии коронавируса
Кремль: Путин выступит с "большим и содержательным" вступительным словом перед селектором с губернаторами
Курс евро на 9 апреля 2020: официальные данные ЦБ России
Курс доллара на 9 апреля 2020: официальные данные ЦБ России
В Роспотребнадзоре дали советы, как организовать рабочее место для школьника на удаленке
В Вологде запустили производство защитных масок
На Украине предложили спасать пациентов осложнениями от коронавируса с помощью полиэтиленовых пакетов
В Италии обрушился автомобильный мост