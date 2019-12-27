Алена Апина рассказала о бедственном положении разбитого инсультом Бориса Моисеева

Борис Моисеев последние несколько лет не выступает на сцене и не появляется на публике. Артист перенес два инсульта. А ведь когда-то 65-летний певец собирал целые стадионы и был любимчиком миллионов. Однако сейчас остался без средств к существованию, рассказала Алена Апина. По словам давней подруги исполнителя хита "Голубая Луна", ему нужна срочная помощь.

Алену Апину и Бориса Моисеева связывает многолетняя дружба. Певец является крестным отцом дочери вокалистки - Ксении. Потому Алена знает о проблемах музыканта не понаслышке.

Алена заявила, что финансовое состояние 65-летнего Моисеева на данный момент бедственное. К тому же певец болеет. "Боря жив. Не могу сказать, что здоров. Насколько я понимаю, поклонники его старинные, они помогают ему материально. Поддерживают", - разоткровенничалась Апина в эфире программы "Прямой эфир".

bmoiseevpro Алена Апина давно дружит с Борисом Моисеевым

55-летняя Вокалистка отметила, что ее коллеги-артисты совершают большую ошибку, когда думают, что они вечные. "Многие почти ничего из заработанного не откладывают. Как птицы поем и поем, а это же может произойти с каждым", - рассказала бывшая солистка группы "Комбинация" Андрею Малахову.

Напомним, Борис Моисеев перенес два инсульта. У него парализована верхняя губа и рука, а также затруднена речь. Кроме того, из-за постоянного приема таблеток он заметно поправился и еле ходит. Поговаривают, что знаменитый исполнитель потратил почти все свое состояние на лечение. Якобы ему даже пришлось продать две дачи под Москвой и в Латвии. Более того, артисту пришлось распрощаться с квартирой в Дубае, оставив себе в пользование недвижимость в Москве.

bmoiseevpro Открытие пятого фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала"

В свою очередь, директор и продюсер Бориса Моисеева утверждает, что певцу есть на что жить. Как заслуженный артист России он получает пенсию в размере 50 тысяч рублей. К слову, оказывают материальную помощь Моисееву не только его фанаты, но и неравнодушные друзья. Стало известно, что вдова Иосифа Кобзона по мере возможностей поддерживает Бориса. "Я постоянно интересуюсь им... От себя ему даю деньги на дни рождения", - признавалась Нелли Кобзон.