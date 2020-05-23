Германия снова в деле: "Боруссия" попытается догнать "Баварию" перед личной встречей

Вечером 22 мая в чемпионате Германии по футболу был сыгран первый матч 27 тура. "Герта" разгромила у себя дома 4:0 берлинский "Унион". В субботу поединки в Бундеслиге продолжатся. Вторые выходные после карантина обернутся жаркими битвами. И в них выделяются сразу несколько встреч.

В 16:30 по Москве в Менхенгладбахе "Боруссия" примет "Байер". Эти команды забивают в среднем по 3 гола в личных встречах. И в нынешнем сезоне ведут борьбу за место в четверке лучших по итогам сезона.

В одно время с поединком одной "Боруссии" будет играть и другая. Дортмундский клуб сыграет против "Вольфсбурга" в гостях. На матч в гостях "Боруссия" приедет без тройки лидеров в центре поля, но хорошая скамейка запасных и наличие талантливой молодежи должны компенсировать потери. Так что победа "Боруссии" будет чуть более тяжелой, нежели если бы за них играл пропускающий матч Марко Ройс.

Прямая онлайн-трансляция - на сайте KP.RU.

Финал и самое яркое ожидание дня - встреча "Баварии" дома против "Айнтрахта". Лидеру Бундеслиги в следующем туре играть против "Боруссии", главного преследователя. Так что терять очки в битве с обескровленным "Айнтрахтом" крайне невыгодно. И тем более у этой игры есть свой бэкграунд в виде поражения "Баварии" 1:5 в поединке первого круга во Франкфурте. Да и под началом нового тренера мюнхенцы забивают в среднем по 3 гола за матч в чемпионате Германии. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Прямая онлайн-трансляция - на сайте KP.RU.