«Вероятность выжить была 5 %. И в этот момент заболел мой сын»: врачи поставили Бабкину перед страшным фактом

В эту пятницу Надежда Бабкина приехала в театр «Русская песня», которым руководит уже много лет. Встречали Надежду Георгиевну несколько коллег - собираться всем коллективом сейчас нельзя. Приветствовали руководителя цветами и тёплыми словами, поздравлениями с выпиской из больницы.

«Встретили торжественно. С некоторыми ребятами не виделась очень давно. Спасибо вам!» - расчувствовалась певица.

Стоит отметить, что после месяца тяжелой болезни Бабкина сильно похудела, а ей это к лицу. Перед недавним 70-летним юбилеем артистка уже скидывала 23 кг, а теперь ушло ещё более 10кг.

Напомним, что Надежда Георгиевна была госпитализирована с пневмонией. Некоторое время артистка находилась в коме, Бабкина победила болезнь, за неё переживали миллионы поклонников. И сейчас она проходит реабилитацию, посещая физиотерапевтические процедуры, принимает медицинские препараты для восстановления организма.

На совещании с коллективом театра «Русская песня» Бабкина уже обсуждала новый спектакль. Обещает: «Будет бомба!» Стоит отметить, что сразу после выписки Бабкина принялась координировать рабочие вопросы - была на связи со своим коллективом.

Надежда Георгиевна за минувшую неделю успела отсняться в новых выпусках «Модного приговора» и в программе «Сегодня вечером». Вечером 23 мая в телешоу на Первом канале прозвучат новые откровения о тяжелой болезни Надежды Бабкиной. Она уже говорила, что при поступлении в больницу у неё было поражено около 80% легких. Оказывается ситуация была критической: после перевода из реанимационной палаты в обычную врачи решились сказать звезде, что вероятность выжить у неё была небольшая. Эти слова из уст жизнерадостной певицы звучат жутко:

«Когда решили перевести меня из реанимации в палату - они так на меня смотрят и говорят: «Надь, теперь мы можем тебе сказать - пять процентов жизни тебе оставалось...».

Гости в студии в ужасе уточняют: «То есть вероятность того, что ты выживешь была пять процентов?» Надежда Георгиевна подтверждает... Оказалось, что пока Бабкина была в больнице, переболел и ее сын: «У меня в это время в семье Данила заболел». Тогда главной в семье стала сноха Бабкиной Таня - все заботы и хлопоты легли на ее плечи. Семья пережила этот сложный период. Сейчас Надежда Георгиевна на реабилитационные процедуры в госпиталь «Лапино» ездит с сыном. Конечно, все переживают о том, какие последствия для здоровья могут быть от неизученного до конца вируса. Полное восстановление не будет быстрым - но хороших новостей теперь с каждым днём больше.

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