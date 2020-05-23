«Я восстановилась полностью!»: Татьяна Буланова – об отказе от алкоголя, дыхательной гимнастике и первом онлайн-концерте

Этой весной поклонники Татьяны Булановой переволновались не на шутку. Певица проходила лечение в национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова, который специализируется на оказании кардиологической и кардиохирургической помощи. К врачам Буланова обратилась с симптомами предынсультного состояния: периодически поднималось давление, была тахикардия, ощущалось онемение руки. Все сообщения о «критическом состоянии» звезды оказались сильно преувеличены. Так как медицинская помощь была оказана вовремя – худшие опасения врачей не подтвердились, поэтому пройдя курс лечения Буланова быстро выписалась. Но уже дома подхватила простуду, из-за чего переносила свой первый в период пандемии онлайн концерт.

Сейчас Татьяна Буланова чувствует себя хорошо – голос бодрой, настроений отличное, настрой боевой. Буланова ответила на вопросы kp.ru.

- Татьяна, чем подготовка к онлайн концерту отличается от подготовки к обычным концертам?

- Я без музыкантов буду, петь с минусовкой, поэтому подготовка не такая, как к обычным концертам. Пока не понимаю, как это будет происходить изнутри. Я видела со стороны подобные концерты, а теперь впервые буду внутри процесса. Я на сцене без зрителей, кто-то из зрителей будет может быть выведен на экран…

- Много концертов у вас отменено или перенеслось из-за коронавируса? Планы сейчас строите на выступления с какого периода?

- В начале апреля должен был быть тур небольшой, который сначала перенесся на конец мая, а теперь, наверное, уже на осень или на зиму. Пока не знаю – посмотрим, все в одну кучу не хочется скидывать. Отменились очень интересные мероприятия - надеюсь перенеслись. Я не часто экспериментирую, но в кои-то веки планы такие появились… Теперь надеюсь, что позже все получится еще лучше.

Сейчас Татьяна Буланова чувствует себя хорошоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- На днях с Анна Нетребко сказала, что в Вене планируют начать музыкальную и театральную жизнь лишь в следующем году. Что говорят ваши коллеги, артисты? Какие перспективы и настроения у нас в шоу-бизнесе?

- Пока никто не знает, когда все возобновится. Слухи были, что с сентября, с осени что-то начнет восстанавливаться. Честно говоря, думала, что пораньше. Но понимаю, что у людей сейчас нет особо средств, чтобы ходить на концерты. Поэтому не так все просто. Надеюсь, что к зиме будет уже как-то повеселее.

- Как ваше здоровье? Вы полностью восстановились после выписки? Есть какой-то режим особый? Может быть упражнения или гимнастику делаете?

- Здоровье сейчас мое хорошее! Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Все замечательно. Я абсолютно восстановилась полностью. У меня не было никаких длительных изменений в организме. Поэтому все как-то быстро восстановилась. Никаких упражнений ничего не делала. Режим? Я полностью отказалась от алкоголя – от любого. Спортом ничем не занимаюсь. Наверное, это не очень хорошо. Я честно и раньше не занималась…

- У исполнителей более сильные лёгкие - тренированные. Чувствуете это? Делаете какую-то особую дыхательную гимнастику?

- Дыхательную гимнастику я не делаю. Мне в принципе хватало концертов: когда ты, как минимум, каждую неделю в пятницу и субботу минут по 40 поешь на сцене, то это гимнастика хорошая. Надеюсь, что в скором времени вернусь к такому образу жизни. Очень, очень жду этого!

Где слушать Татьяну Буланову: 24 мая в 16 часов на платформе Stay