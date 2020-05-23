В Испании ждут туристов и обещают вернуть футбол

«Рай – это не то, что мы себе раньше представляли», – говорят испанцы, впервые после 2,5-месячного карантина рассаживаясь в уличных кафе. Вот он, настоящий вкус жизни – вместе с кофейным ароматом, свежей выпечкой, тысячей милых мелочей, к которым навсегда привык, и без которых словно почва уходит из-под ног.

Испания медленно выбирается из карантина, оживает, но выздоровление будет непростым. Кто-то потерял работу, кто-то – близких, а кто-то – и то, и другое.

ПОСЛАБЛЕНИЕ С УЖЕСТОЧЕНИЕМ

В испанских автономиях ослабление карантинных мер началось не синхронно – где были самые сильные вспышки (Мадрид, Каталония, Кастилия-и-Леон), там деэскалацию тормознули. Еще в ряде областей послабления ввели, непонятно на чем основываясь: муниципалитеты с лучшей эпидемиологической обстановкой оказывались позади тех, что имели более мрачную статистику инфицированных и погибших от ковида. Так что фиесты особой не случилось.

Сейчас часть Испании находится в так называемой первой фазе, то есть, разрешено собираться для «социального общения» группам до 10 человек, могут работать парикмахерские, библиотеки, музеи, магазины, открытые кафе и т.д., но с определенными ограничениями. Другая часть страны уже перешла во вторую фазу – здесь больше свободы: нет временных и возрастных рамок для прогулок, открываются пляжи и бассейны, веселее станут свадьбы с настоящими, а не картонными приглашенными, учащиеся могут посещать свои учебные центры (правда, в этом случае оговаривается максимальное количество учеников в классе).

До прошлого четверга защитные маски не являлись для испанцев обязательным атрибутом, за отсутствие которого можно было схлопотать штраф. Даже в супермаркет многие ходили «с открытым забралом». Теперь, когда началась деэскалация эпидемии, правительственным указом вменено всем носить маски в помещениях, а также на улицах, если нет возможности сохранять дистанцию 2 метра. Проблема в том, что на многих территориях страны уже установилась жаркая погода – под 30 градусов, и население, не привыкшее к санитарным намордникам, возроптало, натурально потея и задыхаясь под многослойными – зачастую самодельными – защитными синтетическими материалами.

Испанцы до сих пор ругают правительство, которое из рук вон плохо организовало карантин и борьбу с эпидемией.

ЧТО МОЖНО И ЧТО - НЕТ

– Вместо реальной помощи медикам, вместо организации массового тестирования лидеры политических партий были заняты «межвидовой» борьбой, а Мадрид бодался с автономиями. Это раньше мы не обращали внимания на то, что творилось в парламенте (я, например, лучше футбол посмотрю), но теперь все эти функционеры – как под микроскопом у нас. Мне очень обидно, что Испания оказалась беднейшей в медицинском смысле страной, хотя нас всегда уверяли в обратном, – рассказывает Антонио, мой компаньеро по утренним пробежкам, кои были разрешены в 1-й фазе ослабления карантина.

– Вот мы бегаем здесь, а за речку, где дальше пролегает дорожка – нельзя. Там уже другой муниципалитет, хотя и в той же самой фазе послаблений, что и наш. Причем, пойти-поехать туда, чтобы посидеть в баре – пожалуйста. А вот индивидуальный спорт (бег, велосипед) – ни-ни. Маски носить обязательно, но их, разумеется, разрешено снимать на террасах кафе во время еды. А как же вирус? Вот не бред ли? Открыты бутики одежды, женщины вовсю шопингуют, соскучившись по этому занятию. А в поликлиниках невозможно записаться на приём к участковому терапевту – только телефонная консультация, которая менее информативна, чем советы от Гугла, одна радость – рецепт выпишут. Спрашивается: зачем открывать коммерцию, если не решены проблемы с организацией как эпидемического, так и постэпидемического здравоохранения? Нам надоело сидеть в карантине больше двух месяцев, но то, что творится сейчас – вот этот хаос – он страшит больше. Не понятны мотивы многих шагов правительства.

Захожу в старинное валенсийское кафе – здесь всегда много посетителей, выстраивающихся в очередь за орчатой, знаменитым местным напитком из чуфы («земляного миндаля»). Всегда, но не сейчас. Максимум 10 человек, больше просто нельзя по санитарным нормам. Кафе только что открылось, столиков мало, хозяин сам обслуживает, его фирменная эспаньолка чуть выглядывает из-под маски, глаза улыбаются. Мы здороваемся кивком, никаких похлопываний по плечу – новая реальность. Из старой: хозяин помнит, что к орчате я всегда брал сдобный фартон.

На террасе – две группы по четыре человека, соблюдая дистанцию социальной безопасности, спорят, зачем премьер в очередной раз продавил парламент на продление карантинного режима (с 24 мая). Такой испанский парадокс: одной рукой правительство подписывает указы об ослаблении ограничений, другой – их сохраняет.

– Они заботятся о народе. Чтобы новые не назаражались. Вот и денег в поддержку всем обещали выплатить, – неспешно потягивая холодное пиво, цедит внушительных размеров мужик, которого окружающие зовут Хосе. Судя по его «активной жизненной позиции», Хосе близок к социалистам, которые сейчас у власти.

– Как же, заботятся! – резко выдыхает оратор от другого столика. Бородкой и пришепётыванием он напоминает экс-премьера народника Рахоя. – О себе они заботятся. Ты посмотри, сколько миллионов переплатили посредникам на закупках медицинских товаров. В газетах уже устали писать, что переплачивают десятикратно.

Футбола нет, он уступил место в дебатах политике и вирусологии. Испанцы не могут молча посидеть в кафе, им нужно обсудить насущное.

До прошлого четверга защитные маски не являлись для испанцев обязательным атрибутом, за отсутствие которого можно было схлопотать штраф.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПАРАДОКСЫ У БАРЬЕРА

Встревать со своими комментариями в азартную беседу мне не хочется – допиваю орчату и сбегаю по ступенькам с террасы на набережную, благо она тут же, через велодорожку.

За лишенным дизайнерской мысли барьером из стальных трубок – пляж. Абсолютно пустой: по набережной бегать можно, а на песок – ни ногой. Почему так, даже спрятавшиеся под балконом одного из домов велополицейские (солнце печет, а со службы не уйти) объяснить не в состоянии. Один с олимпийским спокойствием растолковывает притормозившему возле пляжного турника бегуну, что мол, подтягиваться нельзя. Раньше-то здесь было все опоясано лентой с надписью Policia, но какие-то безответственные физкультурники ее сорвали, и теперь создается впечатление, что можно поболтаться на перекладине. Но это не так.

Бегун согласно кивает, что понял. И тут же начинает отжиматься от рядом стоящей скамейки. Велополицай молчит, то ли пораженный нахальством спортсмена, то ли со скрипом проворачивая в голове мысли: лавку лентой точно не обвязывали – это потому что забыли? или потому что она – не спортивный снаряд? Решает, что ладно, пусть упражняется.

Море за полоской пляжа тяжело и разочарованно вздыхает: ну когда же прибудут эти туристы?

Испания, между прочим, трубит во всех газетах, что высокий турсезон еще не потерян, и очень рассчитывает на приезд гостей. Что понятно – туризм дает от 12% до 15% наполнения ВВП страны и почти 20% рабочих мест летом. Только как страна будет зазывать к себе туристов – загадка. Сегодня Испания – чуть ли не единственная в ЕС, кто ставит обязательное условие – все прибывающие из-за границы должны немедленно из аэропорта проследовать на 14-дневную добровольную самоизоляцию.

Чтобы просидеть в четырех стенах, ограничив контакт с морем поглядыванием на него в окно, не обязательно лететь за тысячи верст и тратить сотни евро на билет, пытаются втолковать испанским властям коллеги из других стран ЕС. Но пока безуспешно: Мадрид продолжает искать возможность реализации формулы «чтобы у нас все было (в смысле деньги туристов) и нам за это ничего не было (в смысле второй волны коронавируса)».

ЧАС ИСТИНЫ

Кстати, Мадрид можно поздравить: городу разрешают перейти с понедельника из нулевой – в первую фазу ослабления ограничений.

–У вас парки открыты? – звонит Рафа, мой столичный друг.

– Нет.

– А у нас откроют!

Минут десять мы меряемся парками, Мадрид здесь явно побеждает, а я совсем не думаю, что у Рафы «поехала кастрюля» (испанский вариант «отъезжающей крыши») – за два месяца их так потрепал вирус, что нервная система цепляется за любой позитив, чтобы психологически реанимировать своего хозяина. Рафа держался и был опорой всей семье – жена, трое малышей и родители по скайпу. Когда в Мадриде ледовые дворцы превращали в морги, у местных жителей был глубокий шок. А теперь, пережив страшное, они радуются, как дети, по любому подходящему поводу.

Хуже тем, кто полностью выгорел. Уезжает из Испании, как только откроют границы, наша соседка Аврора. Она всю эпидемию работала медсестрой в приемном отделении неотложки. Жила в небольшом отеле возле госпиталя, вместе с остальным медперсоналом, которому не с руки было уезжать после смен домой. Мы с Авророй созванивались раз в неделю и кормили ее кота-шартреза. И вот она, наконец, сообщила, что в их больнице 2 этажа из 4 ковидных закрывают – за ненадобностью, реанимации теперь полупустые, некоторые медработники получили отпуск. Но не все вернутся, у многих еще до эпидемии были в стадии подписания контракты на работу за рубежом, в том числе и у Авроры.

- Я должна уехать, чтобы забыть, какой у нас был ад. Мы оказались абсолютно не готовы к этому ковиду, хотя было время организовать отпор, нас не первых захватила эпидемия. Но в верхах прошляпили, а всё свалили на нас, медперсонал…

Вирус еще долго будет звучать в Испании кашляющим эхом, даже когда жизнь наладится.

Вон, 12 июня испанцам уже обещают вернуть футбол. Правда, только по телевизору – играть придется при пустых трибунах, но лучше так, чем никак.