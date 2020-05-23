Сломана челюсть, выбиты зубы: появились фото бывшего мужа Лолиты из больницы

История с госпитализацией тренера по сквошу Дмитрия Иванова обернулась нешуточным скандалом. Его травмы тут же связали с громким разводом, завершившимся недавно после нескольких месяцев судебных баталий. Бывшая жена высказалась категорично: ни о какой мести речи не идет, а Иванов, мол, в очередной раз пиарится на ее имени. Да и вообще история сомнительная: по словам певицы, "вся информация по нему в больнице оказалась закрыта".

Чтобы восстановить челюсть, фитнес-тренеру предстоит несколько операций.Фото: Личный архив героя публикации

Однако, как выяснил сайт kp.ru, Дмитрий Иванов действительно серьезно пострадал. Согласно выписке из городской больницы имени Юдина, он находился на лечении с 16 по 22 мая. Пациент поступил с тяжелыми травмами головы и живота и первые три дня провел в отделении реанимации, отрезанный от мира: ни мобильный телефон, ни посетители по регламенту не разрешены. Когда же Иванова перевели в обычную палату отделения нейрохирургии, попасть к нему не составило труда. Сайт kp.ru навестил пострадавшего.

- Не было никакого нападения, это несчастный случай, - развеял все слухи фитнес-тренер. - К сожалению, последствия неприятные. У меня только на лице 6 или 7 переломов, не считая поломанных ребер. Главная проблема в том, что челюсть съехала на 4 миллиметра. Именно поэтому меня и выписали: не было смысла дальше лежать в нейрохирургии, так как с головой все в порядке, сделали снимки - никаких темных пятен в мозге нет, зрение не пострадало. Для наглядности: вместо верхнего неба у меня сейчас сплошное мясо и обломки костей.

Теперь фитнес-тренеру предстоит сразу несколько операций:

- Сейчас мы ищем челюстно-лицевого хирурга: придется сделать 3D-проект черепа, с его помощью вставить внутрь пластину. Через 4-6 месяцев все должно встать на место, и что самое неприятное - пластину придется обратно вытаскивать. Когда челюсть поставят на место, понадобится также пластическая операция. Кроме того, предстоит вставить зубы - у меня выбиты три передних.

Документы из больницы, подтверждающие серьезность травм Дмитрия Иванова.Фото: Личный архив героя публикации

Комментировать причастность к этой истории бывшей жены и ее адвоката пострадавший категорически отказался.

- Для меня это больше не тема для обсуждений. Я официально разведенный мужчина, у меня своя жизнь, которая не касается бывших жен. Мое несчастье - не тема для спекуляций и пиара, - уверен Дмитрий Иванов. - Я попал в больницу - это не повод для разбирательства, баталий в СМИ. Я читаю в прессе комментарии людей, которые не имеют к моему случаю никакого отношения, и у меня волосы дыбом. Давайте проявим хоть немного уважения и человеколюбия, и не будем делать из личной беды публичный скандал.

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