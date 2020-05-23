В московском зоопарке умер 84-летний трофейный аллигатор из Германии Сатурн

Миссиспского аллигатора Сатурна в московском зоопарке ласково назвали «старичком». Его не стало утром в субботу, 23 мая. По примерным подсчетам зоологов, Сатурну было 84 года. Умер он не от коронавируса, а от старости.

- В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида – 30-50 лет, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Московского зоопарка.

Сатурн пережил Великую Отечественную войну и даже попал под обстрел. Он родился в США примерно в 1936 году. Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. Как аллигатор провел следующие 3 года – загадка. Известно лишь, что британские солдаты нашли его в 1946 году и передали СССР. В московским зоопарке он прожил без малого 74 года.

- Память Сатурна будет увековечена в Дарвиновском музее, - сообщили в Московском зоопарке.

Тем временем в социальных сетях появилась целая фан-группа Сатурна. Пользователи делятся своими воспоминаниями об аллигаторе, которого сами впервые видели детьми, а потом приходили показать его внукам. Мы собрали некоторые воспоминания.

«Каждый раз приходила именно к Сатурну Его немигающий взгляд завораживал. Подолгу стояла и смотрела. Это как медитация»

Марина, Москва

«Очень жаль, его жизнь – это целая эпоха»

Ольга, Москва

«Впервые увидела его, в 50-х, когда была ребенком. Потом показала его сыну, ну а в прошлом году и внуку. Очень жаль. Его судьбы заслуживает фильма.»

Валерия, Москва