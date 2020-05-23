2020-05-23T17:17:52+03:00
Звезды

Сергей Шнуров высмеял мужа Валерии за жалобы на тяжелую жизнь

Иосиф Пригожин заявил, что из-за пандемии бедствуют даже самые популярные артисты
Антонина ВЕТКИНА
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Сергей Шнуров сочинил злой стишок про ПригожинаСергей Шнуров сочинил злой стишок про ПригожинаФото: Олег ЗОЛОТО
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Продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин пожаловался на бедственное положение артистов, лишенных возможности выступать и зарабатывать из-за карантинных мер, принятых в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

«Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», - заявил Иосиф Пригожин в интервью «Вечерней Москве».

В который раз продюсера подвела манера говорить первое, что придет в голову. Да, трудно отрицать очевидное: коронавирус больно ударил по карману практически всех россиян, и артистов в том числе. Но про бедствующую «первую десятку», он, пожалуй, загнул. За что и поплатился: музыкант Сергей Шнуров тут же сочинил злой стишок про Пригожина:

Не фасадом, а фанерои .

Я [фигею], дядя И ося,

Бедствуете с тетеи Лерои ?

Из ботвы готовим каши?

Бересту уже едим?

Сиротинушки вы наши,

Исхудал совсем поди?

Правду не замажешь ложью,

Ведь артист попал в беду!

Так поможем люди божьи,

Кто чем может на еду.

Нет, мы не настолько близки,

Но протянута рука.

Посылаю вам сосиски

Из «Пятерочки». Пока.

О том, что артисты оказались в сложном положении, говорили и другие артисты. Так, стриптизер и муж певицы Натальи Королевой Сергей Глушко, известный также как Тарзан, пожаловался на недостаток средств и выразил удивление тем, что государство не помогает артистам. Певец Сергей Лазарев назвал себя «временно безработным».

Вместе с тем стоит отметить, что некоторые артисты по-прежнему выступают, хоть и не с прежней интенсивностью: онлайн-концерты регулярно проходят на тех или иных интернет-площадках, которые выплачивают музыкантам гонорар.

Иосиф Пригожин также сообщил, что его семья ежегодно выплачивает около 10 млн рублей в виде налогов. Эти средства, по его мнению, государство должно вернуть в силу сложившейся экономической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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