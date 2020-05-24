Совпадение или расчет: триллер «Заражение» еще в 2011 году предсказал пандемию коронавируса

По рейтингам он обходит даже свежие голливудские блокбастеры, сообщил генеральный директор компании «MEGOGO Россия» Виктор Чеканов. (MEGOGO - популярный в Восточной Европе и СНГ медиасервис по просмотру фильмов.) Впрочем, в других странах картина тоже в топе по количеству просмотров среди самоизолировавшихся граждан. У тех же американцев этой весной – на втором месте после фильмов о Гарри Поттере.

Народ смотрит и удивляется – как в Голливуде еще 9 лет назад все точь-в-точь угадали про нашу пандемию?! Недаром триллер называют провидческим. А режиссера Стивена Содерберга («Секс, ложь и видео», «Траффик», «Эрин Брокович», трилогия о приключениях Оушена и его друзей) и сценариста Скотта Бернса («Ультиматум Борна») – пророками.

ОДНАЖДЫ В КИТАЕ…

Киношный вирус MEV-1, как и реальный SARS-CoV-2, зародился в Поднебесной. (Пусть вас не смущает, что героиня Гвинет Пэлтроу подцепила неведомую бяку в Гонконге. Это всего лишь специальный административный район Китая, а не отдельное государство.) Против нового вируса нет лекарств, протоколов лечения, вакцины. Он распространяется воздушно-капельным путем, через поверхности. Быстро захватывает планету. Закрываются границы, вводятся строгие карантины. Народ сметает в магазинах продукты, товары первой необходимости. Медики призывают население чаще мыть руки, меньше трогать лицо, носить маски. Гуляют конспирологические версии мирового заговора элит, фармацевтов, биологического оружия, утечки из военной лаборатории… Спецслужбы опасаются, что биотеррористы –камикадзе будут специально заражать большие массы людей (подобную озабоченность выразила недавно американская разведка!) Популярный блогер за несколько миллионов баксов рекламирует бесполезное лекарство «Фарсити». (Сейчас в Сети можно найти массу «чудо-рецептов» от заразы, типа соды, паров водки, чеснока… А как одно время фантастически взлетели цены на имбирь?! Представители Фармы рекламировали в СМИ откровенные «фуфломицины» как панацею от коронавируса.) Еще один штрих. В фильме через три недели в Штатах закончились мешки для трупов. В жизни: 21 апреля Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях заказало 100 тысяч похоронных мешков на 5,1 млн долларов. Срок исполнения заказа – 4 мая.

Киношный вирус MEV-1, как и реальный SARS-CoV-2, зародился в Поднебесной.Фото: кадр из фильма

Подобные «пророческие» совпадения можно продолжать.

Лишь после гибели 26 миллионов человек (только в США-2.5 млн!) в «Заражении» появилась спасительная вакцина от MEV-1. Но ее не хватает на всех, приходится разыгрывать спасительные дозы в лотерею.

Будем надеяться, что в жизни столько жертв от SARS-CoV-2 не будет. Пандемия рассосется сама собой, как некогда атипичная пневмония, либо вирус ослабнет, или появится вакцина. Хотя ее еще нет, но разговоры о том, как дефицит будут распределять, кто получит в первую очередь, уже идут…

Особенно впечатляет финал картины. После всех экранных ужасов, смертей Содерберг показывает… летучую мышку, пожирающую банан. Кусочек фрукта падает, достается свинье. Свинья сама попадает в руки повара гонконгского ресторана . С ним на беду свою пообщалась героиня Гвинет Пэлтроу…

Так началась голливудская пандемия. Это, напомню, был 2011 год!

Реальная пандемия COVID-19 тоже началась с летучей мыши, утверждают ученые. Непонятно только, через какое промежуточное звено вирус попал к человеку. Через циветту (дикие хищные зверьки, похожие одновременно на кошку, енота и гиеновидную собаку) или покрытого чешуей реликтового панголина. А может, действительно через свинью? В 2017 г у поросят обнаружили коронавирус, перескочивший от летучей мыши. Но для человека он опасности пока не представляет. А вдруг был еще один вирус?

Лишь после гибели 26 миллионов человек (только в США-2.5 млн!) в «Заражении» появилась спасительная вакцина от MEV-1.Фото: кадр из фильма

ЗНАК НЕБЕС?

Просматривая в самоизоляции старенькое уже «Заражение», мы погружаемся в сегодняшнюю пандемию. Как, действительно, Содерберг и Бернс смогли в деталях предсказать эту вселенскую заразу, сопутствующую ей панику?

Скептики заявляют, мол, никакой загадки нет. Сценарист и режиссер, дескать, опирались в своей работе на реальную эпидемию атипичной пневмонии, вызванную в 2002-2003 годах другим коронавирусом - SARS-CoV. И тоже родившуюся в Китае.

Но тогда не было вселенской паники, огромных жертв. За год в 29 странах заболело 8098 человек, умерло 774. На пророческий триллер о пандемии та вспышка явно не тянет.

Конспирологи утверждают, что голливудские «пророки» что-то знали от сильных мира сего о грядущей зачистке планеты вирусом. Или, наоборот, медийный сценарий сегодняшней пандемии мировая закулиса разыгрывает по фильму «Заражение».

Мой знакомый коллега из мира науки объяснил «предвидение голливудских продюсеров довольно слабой картины «Заражение» … ноосферой Вернадского (мыслящей оболочки Земли, - Авт.) «Вселенная уже разумна, - пишет он. - И она посылает нам какой-то знак, пытается преподать какой-то урок. Какой? Вот о чем нам хорошо бы подумать на карантине.»

Согласен, ноосфера Вернадского (в других учениях, религиях – Бог, Всевышний, Высшие Небесные Силы, Космический Разум и т.д.) периодически пытается вразумить неразумное человечество через знаки, знамения и т.п. Но не в случае с «Заражением», уверяю вас.

Героиня Гвинет ПелтроуФото: кадр из фильма

А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ

Есть человек удивительной судьбы. Американский доктор Ларри Бриллиант, эпидемиолог, технолог, филантроп. Впервые он прославился в 1969 г. Тогда группа американских индейцев захватила остров Алькатрас в заливе Сан-Франциско. Прежде на этом острове находилась самая знаменитая американская тюрьма, откуда невозможно сбежать. Это придавало остроту акции. История долго была в топе мировых новостей.

25-летний Ларри отправился на остров волонтером, лечить индейцев. И сам стал звездой. Почти два года индейцы удерживали Алькатрас. Но власти одержали-таки победу. Бриллиант отправился с хиппи в Европу, на несколько лет застрял в гималайском ашраме у индуистского мудреца Нима Кароли Бабы, получил имя Субраманьюм. По совету Бабы активно участвовал в программе ВОЗ по полной ликвидации оспы на Земле, которая успешно завершилась в 1980 г. Боролся с полиомиелитом, ликвидировал последствия стихийных бедствий. Учредил и возглавил международный фонд «СЕВА», вернувший с помощью операций зрение двум миллионам человек в Азии, Африке, Латинской Америке.

Был исполнительным директором благотворительного подразделения Гугл - Google.org.

В 2006 году профессор Мичиганского университета Бриллиант стал одним из первых лауреатов престижной премии в 100 тысяч долларов «За желание изменить мир» фонда TED. На церемонии награждения Ларри подробно рассказал, как ликвидировали оспу. Но предупредил, что расслабляться рано. Мир ждет новая пандемия. «Миллиард людей заразится. Около 165 миллионов умрёт. Наступит глобальная рецессия и упадок, а последствия в 1-3 триллиона долларов для нашей экономики будут для всех намного хуже, чем сто миллионов смертей. Практически немыслимы. Потому что много людей потеряют работу и доступ к здравоохранению». Лауреат призвал срочно создать глобальную систему раннего предупреждения и отражения самых жутких кошмаров человечества – пандемий.

Но властьимущие Ларри не услышали. Зато услышал сценарист Скотт Бернс. Он был потрясен перспективой неведомой ужасной инфекции.

В 2009 году Содерберг и Бернс завершили фильм «Информатор» с Мэттом Дэймоном в главной роли. Режиссер спросил сценариста, есть ли идеи для новой картины. Тот предложил снять триллер про пандемию. Содерберг согласился. Старшим консультантом триллера стал, разумеется, Бриллиант. Ларри привлек к работе своего коллегу эпидемиолога Яна Липкина, заработавшего в Штатах репутацию «главного охотника за вирусами». Ян работал еще с коронавирусом SARS-CoV, вызвавшем вспышку атипичной пневмонии. Он стал научным консультантом «Заражения». Их фамилии обозначены в титрах в конце триллера. А Мэтт Дэймон сыграл одну из главных ролей – обманутого мужа «нулевой пациентки», с которой и началась пандемия.

Так что истинный «пророк» триллера «Заражение» - эпидемиолог Ларри Бриллиант. Публично предсказавший пандемию COVID-19 еще в 2006 году.

Ларри БриллиантФото: GLOBAL LOOK PRESS

То самое выступление Ларри Бриллианта в феврале 2006 года на вручении премии TED, вдохновившее сценариста Скотта Бернса на создание триллера Заражение .

«ЭТО НЕ ЗОМБИ-АПОКАЛИПСИС!»

- «Заражение» называют провидческим, - говорит 76-летний Бриллиант. - Но мы имели научные доказательства. Последние 10-15 лет всё эпидемиологическое сообщество предупреждало, что будет такая пандемия, как сейчас. Вопрос был только - когда. Очень сложно заставить людей тебя слушать.

Да, тогда властьимущие, повторяю, не услышали пророческое предупреждение эпидемиолога. Но прошлого не вернешь.

Зато интересно послушать, что думает сегодня сам ученый о спрогнозированной им пандемии. Недавно с ним пообщался журналист популярного научного интернет-ресурса Wired.

Вот выдержки из интервью.

- Ларри Бриллиант: - Это новый вирус. Ни у одного человека в мире нет к нему иммунитета в результате предыдущего заражения. Это означает, что он способен инфицировать 7,8 миллиардов наших братьев и сестёр.

Это самая опасная пандемия за всю нашу жизнь.

Журналист. - Нас сейчас просят делать совершенно беспрецедентные вещи: оставаться дома, держаться в двух метрах от других людей, избегать групповых встреч. Верны ли рекомендации?

Л. Б. -Ну, я вот делаю вид, что уединился помедитировать, но вообще-то я сижу в полукарантине в Калифорнии. Да, это отличные рекомендации. Сможет ли это полностью нас защитить? Сделает ли это мир безопасным навеки? Нет. Но это правильно, потому что нам нужно распределить болезнь по времени. Пока у нас не появится вакцина. В течение года-полутора. Со временем мы достигнем заветной цели эпидемиологов.

Ж.- Что это значит?

Л. Б. Это, во-первых, большое количество тех, кто заразился и получил иммунитет, и, во-вторых, наличие вакцины. Сочетания первого и второго достаточно, чтобы получить «коллективный иммунитет», который обычно охватывает 70-80% населения.

Я очень надеюсь, что мы получим антивирусный препарат против COVID-19, который не только лечит, но и обладает профилактическим эффектом. Когда-то мы считали ВИЧ/СПИД смертным приговором. А потом исследователи обнаружили антивирусные препараты… Поскольку сейчас есть огромная заинтересованность в том, чтобы остановить COVID-19, мы будем вкладывать научные силы, ресурсы и инвестиции в поиск антивирусных средств профилактического или превентивного действия, которые можно будет использовать в дополнение к вакцине.

Всем нужно помнить, что эта пандемия - не зомби-апокалипсис или массовое вымирание.

Я учёный, но ещё я верующий. И я не могу просто изучать что-то, не задаваясь вопросом, нет ли какой-то высшей силы, которая каким-то образом поможет нам стать лучше. Я думал, что мы увидим аналог пустых улиц в жизни общества. Но уровень социального взаимодействия оказался выше, чем я когда-либо видел. Я вижу молодежь, которая приносит продукты тем, кто вынужден сидеть дома, пожилым. Я вижу невероятный приток медсестёр, героических медсестёр, которые приходят и работают намного больше часов, чем они работали раньше, вижу врачей, которые бесстрашно отправляются на работу в больницу. Я никогда раньше не видел волонтёрства подобного масштаба.

Я не хочу делать вид, будто это испытание, которое стоило пройти, чтобы достигнуть такого состояния. Это действительно беспрецедентное и сложное время, которое устраивает проверку нам всем. Этот вирус - за равные права и заражает всех без разбора. И возможно, это путь к тому, чтобы стать лучше, если бы мы тоже могли увидеть друг друга равными, то есть обладающими большей степенью сходства, чем различия.

КСТАТИ

Другой консультант «Заражения», профессор эпидемиолог Ян Липкин, с первых дней пандемии включился в борьбу с коронавирусом. В середине марте сам заразился, но перенес болезнь дома. Сейчас вновь в строю.

Сам же «режиссер-пророк» Стивен Содерберг признался на днях, что за время коронавирусного карантина в Нью-Йорке этой весной написал три сценария. Включая продолжение «Секс, ложь и видео». Этот дебютный фильм режиссера и сценариста в одном лице получил в 1989 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и сразу сделал Содерберга знаменитым.