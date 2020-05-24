2020-05-23T17:51:58+03:00
Общество

Геннадий Онищенко - о 95-летии «Комсомолки»: Газета не кашляет, обладает лечебными свойствами

Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы поставил нашей газете вполне оптимистичный «диагноз»
Александр ГАМОВ@gamov1
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Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий ОнищенкоДепутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий ОнищенкоФото: Иван МАКЕЕВ
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- Доброе утро! Можно трубочку поближе?

- Так?

- Вот сейчас нормально.

- Геннадий Григорьевич, поздравляем вас с наступающим нашим юбилеем– 95-летием «Комсомольской правды»!

- Спасибо!

- Благодарим за то, что поддерживаете наших читателей, посетителей сайта, радиослушателей своими добрыми советами. И помогаете укреплять здоровье народа и даже некоторых сотрудников «Комсомольской правды». А что значит «КП» в вашей жизни?

- 95 лет - это не полный юбилей еще. Я бы назвал это так: за пять лет до юбилея завтрашнего.

Но если говорить о том, что из себя представляет «Комсомольская правда», то, наверное, прежде всего, - это то, что создалась она в не самое простое время для нашего великого государства. Прошла с ним все этапы трагические - Великую Отечественную войну, лихие 1990-е, все этапы взлета страны, масштабные, общенациональные проекты: и стройки великие, и космос, и много чего. Это мир молодых, ищущих, амбициозных и деятельных людей.

И в этом, наверное, всегда была и есть самая главная изюминка, самый главный интерес “Комсомолки». Может, поэтому и сейчас, когда нет Советского Союза, бывшая всесоюзная «Комсомольская правда» издается в бывших союзных, а теперь самостоятельных государствах.

Может, поэтому, хотя нет Коммунистического союза молодежи, да и о построении коммунизма как-то уже не модно говорить, «Комсомольская правда» изжогу ни у кого не вызывает. Конечно, вы тоже конъюнктурите, ордена убрали под заголовком вашей газеты.

- Как убрали? Геннадий Григорьевич, возьмите газету и посмотрите. Мы не убирали.

- Я вот смотрю ее электронную версию, там орденов нет.

Ну, ладно, это брюзжание. Даже несмотря на то, что вы меня периодически незаслуженно поругиваете…

- Нет, ну что вы...

- … для того, чтобы рейтинги поднимать, я все равно поздравляю вас с этим знаменательным событием - с 95-летием.

С тем, что вы нашли свою струну, продолжая оставаться газетой актуальной и востребованной.

Творческих успехов коллективу! Поиска и дерзаний. И ангела-хранителя вам и вашим читателям.

Пусть наша многострадальная боголюбивая страна пользуется этой богодарованной привилегией – быть читателем «Комсомольской правды».

- Чуть не забыл самое главное: как вы оцениваете здоровье читателей, слушателей и посетителей сайта «Комсомольской правды»?

- В здоровье читателей «Комсомольской правды» я не сомневаюсь. Это проверенные люди.

Ваши читатели – люди с недюжинным здоровьем, потому что читать вашу газету – нужно иметь незаурядные силы. (с иронией) Иногда материал подаете, я бы сказал, запредельно жестко и не церемонитесь.

Но газета не кашляет, не чихает, обладает лечебными свойствами, потому у всех, кто ее читает, прибавляется здоровья

- А как насчёт здоровья журналистов?

- Некоторые из них, не будем указывать пальцем ( каюсь – это Геннадий Григорьевич, похоже, на меня намекает и не только – А.Г.), иногда покуривают, иногда поклоняются языческому богу Бахусу. Я желаю вам избавиться от всех ваших дурных привычек, быть здоровыми, потому что ваше здоровье – это остов благополучия и содержательной стороны вашей газеты.

- Спасибо огромное вам!

- Всего доброго! Вы, надеюсь, не будете резать и передергивать мои слова?

- Мы никогда не режем и не передергиваем. Особенно Онищенко. Наоборот. Спасибо вам огромное. Мы вас очень любим.

- Явно преувеличиваете, но все равно приятно.

Геннадий Онищенко - о «Комсомолке» - за 5 лет до ее 100-летнего юбилея: «Мой диагноз оптимистичный. Газета не кашляет, обладает лечебными свойствами, потому у всех, кто ее читает, прибавляется здоровья».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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