2020-05-23T17:50:21+03:00
Общество

«Теперь я злой!»: Доктор Мясников назвал Навального «козлом»

Известный врач рассказал, как выкручивают и перевирают его слова
Роман ГОЛОВАНОВ
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Доктор Александр Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССДоктор Александр Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Известный доктор Александр Мясников сказал, что у него давно сформировались понятия о добре и зле. И менять он их не собирается. В стриме YouTube-канала «Соловьев Live» врач рассказал о своей ругани с оппозиционерами.

- У меня эти понятия были вложены тогда. И я не собираюсь их менять. Если какой-то козел мне этим в глаза тычет. Угу. Слышали, какое слово было. Дальше будет — Мясников назвал Навального козлом. Это не мат. Он меня назвал мерзавцем и маленьким мажором. Нормальная у нас дискуссия с оппозиционерами. А я говорил — не надо меня трогать. Мне было наплевать на них. Когда меня тронули — теперь я на них злой, - отметил он.

Мясников разобрал, как журналисты вырывают его слова из контекста.

- Ты должен думать над каждым словом, понимая, что завтра его передернут, выдернут. Если это выдергивается не глядя — это не профессионально. Если это выдергивается умышленно — это подло. Если выдергиваешь и не понимаешь, что делаешь — просто глупец. Но когда ты думаешь, что все это может оказаться на страницах новостных агентств, конечно, тяжело. Тогда проще молчать. Чего они и добиваются. Я могу думать над каждым словом. Но зачем я тогда нужен? Такой охолощенный , - сказал он.

Доктор объяснил, откуда пошла злоба к нему.

Я — официальный представитель информационного бюро. Вы поймите, именно с этого началась вся их злоба. Это бюро, которое информирует. Это не бюро при президенте. Это не бюро, которое принимает решения. Это просто информирование. Но вы же не обижаетесь на тех, кто читает данные о погоде. Ко мне-то какие претензии, - поделился Мясников.

Врач пояснил, что просто высказывает свое мнение.

- Оно консультационное. Я могу советовать. Но я не могу принимать решения. Я не понимаю, почему такая истерика и внимание к моим словам, - объяснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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