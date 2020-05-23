«Сын болел очень тяжело!»: Надежда Бабкина благодарит врачей за спасение самого близкого человека

В марте телезрители смотрели по ТВ программы к 70-летнему юбилею Надежды Бабкиной. А потом с народной артисткой случилась беда – она попала в больницу с диагнозом пневмония. Надежда Георгиевна две недели была в реанимации, в коме, а потом еще столько же проходила лечение в обычной палате.

Сейчас Бабкина уже снимается в «Модном приговоре», занимается делами своего театра «Русская песня». А в телешоу «Сегодня вечером» 23 мая после программы «Время» Надежда Бабкина и споет вместе со своим коллективом.В передаче Надежда Георгиевна ответит на нападки небольшого числа недоброжелателей, которые засомневались в том, что народная артистка тяжело болела – ведь она в прекрасной форме.

«Было бы счастье, если бы не болела! Я в жизни никогда не врала!» - говорит Надежда Георгиевна. А коллеги, которые поддерживали Бабкину пока она была в больнице утверждают, что она хорошо выглядит «из-за того, что Бог наградил хорошей генетикой и выживаемостью». Правда сопереживающих звезде поклонников гораздо больше, чем тех, кто удивлен ее быстрым возвращением к работе и отличным внешним видом.

Надежда Бабкина соблюдала все карантинные правила – носила маску, мыла руки, поэтому не знает где заразилась: «Стало плохо в один момент… У меня никогда не бывает температуры. Вдруг меряю – 39,5. Я горю вся. Начинается «задых». Ни кашля, ничего не было. Позвонила в «скорую», приехали через 20 минут. Старший медбрат был экипирован полностью, улеглась на «лавку», тут же они мне кислород дают… Я не чувствовала опасности, у меня даже подозрения не было, что это подхвачу… Я лежу, а они советовались куда меня везти».

Бабкина и Васильев на съемках после выписки из больницы.Фото: Instagram.com

В приемном отделении Надежда Георгиевна успела сообщить врачам на что у нее аллергия: «Дальше ничего не помню. В реанимации пролежала две недели…» У Бабкиной в тот момент было поражено около 80% легких. После перевода из реанимации в обычную палату доктор сказал звезде, что ситуация была критическая.

«Надь, теперь мы можем тебе сказать - пять процентов жизни тебе оставалось...» - передает слова врача Надежда Георгиевна. Ведущий Максим Галкин уточняет: «То есть вероятность того, что ты выживешь была пять процентов?» Артистка подтверждает и вспоминает, как Максим и Алла Борисовна звонили ей в больницу: «Одним из первых позвонил ты и Алла - поддержали меня. В тот момент, когда я уже могла что-то ответить – уже вытащили трубку. До этого у меня в горле торчали трубки, у меня под ключицей стояли провода. След остался…» Надежда Георгиевна маскирует этот след – артисты стараются хорошо выглядеть на публике.

После реанимации и лекарств Бабкина в начале немного жаловалась на память: «У меня сейчас мозги работают нормально. А поначалу нет. Я «забрасывала». Расскажу один момент: когда я смогла наконец нажать на трубку, я позвонила к Сережке Горохову, директору. Говорю: «Сереж, привет! Ты в Москве?» Он подтвердил. Спрашиваю: «Ты через Германию приехал». И он застыл – почему… Не знаю откуда у меня это поперло…»

Но сейчас все в порядке не только с памятью, Бабкина даже поет. Ездит в госпиталь Лапино на дыхательную гимнастику, электрофорез и другие физиопроцедуры для восстановления легких. Сделает сегодня народная артистка и еще одно признание: пока за ее жизнь боролись доктора в одной больнице, ее сына Данилу спасли врачи другой клиники. Бабкина рассказала: «У меня в это время в семье Данила заболел. Тоже самое. Его забрали в Лапино. Очень тяжело болел. Лежал три недели…»

Сейчас уже все в семье здоровы и благодарят врачей за спасение.

Надежда Георгиевна после болезни сильно похуделаФото: Instagram.com

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