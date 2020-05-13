За Надеждой Бабкиной до сих пор ухаживает юная сиделка

Надежда Бабкина после выписки из больницы, где провела целый месяц, соблюдает режим самоизоляции. 70-летняя певица хоть и пытается в силу своего характера бодриться, однако без посторонней помощи пока не может обходиться. За вокалисткой по сей день ухаживает сиделка, которая была подле нее в клинике.

Надежда Бабкина две недели находится дома. Конечно, певица до сих пор не оправилась от болезни. Ведь она перенесла и операцию, и медикаментозную кому. Врачи предупреждали, что реабилитация будет не быстрой.

"Кормили меня через зонд, так как кушать не хотелось вообще. Как и шевелиться: силы просто ушли. В палате за мной ухаживала прекрасная девочка Аллочка - сама юная, худенькая, а ручищи как кувалды. Она меня таскала с кровати в туалет - я ходить не могла. Дневала и ночевала со мной", - делилась Надежда Георгиевна в эфире программы "Пусть говорят".

Сейчас Аллочка находится рядом со звездой в ее доме. "Еще несколько дней с ней дома пробудет та же медсестра, которая ухаживала в палате. Ей еще предстоит длинный курс физиотерапии. Аппетит хороший, настроение боевое, хотя она еще никогда не находилась так долго одна, вдали от людей, в разлуке с родными", - рассказал концертный директор Сергей Горох.

По его словам, даже с мужем и сыном Бабкина общается только по телефону и скайпу. "Сидя дома, она сейчас жадно врывается в жизнь и строит большие планы. С коллективом постоянно на связи. Удаленно репетируют", - поделился Сергей.

Он особо обратил внимание на то, что Надежда Георгиевна ни разу не сказала о том, что ей диагностировали именно коронавирус. "Был ли он у нее, осталось загадкой даже для меня. Выписка у нее на руках, но мне она ее читать не давала, а спросить напрямую неудобно. Но, насколько я понял, у нее было сильнейшее двустороннее воспаление легких, а Covid-19 так и не подтвердили", - цитирует его wday.ru.

Напомним, Надежда Бабкина была экстренно госпитализирована 1 апреля в одну из столичных клиник. Ведущую "Модного приговора" увезли из апартаментов в центре Москвы в тяжелом состоянии. Врачи поставили ей диагноз: "двусторонняя пневмония". Долгое время певица находилась в реанимации, ее ввели в медикаментозную кому. После того, как певица пришла в себя, она питалась через специальный зонд и дышала при помощи трахеостомической трубки. 30 мая звезду выписали.