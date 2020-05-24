2020-05-24T08:55:15+03:00
Общество

Сергей Лавров: «Комсомольская правда» - легендарная газета

Глава МИД поздравил «КП» с юбилеем
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Сергей ЛавровСергей ЛавровФото: Евгения ГУСЕВА
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Министр иностранных дел Сергей Лавров, прислав письмо главному редактору газеты, поздравил коллектив «Комсомольской правды» с 95-летием.

- «Комсомольская правда» - легендарная газета с уникальными традициями, - написал в письме глава внешнеполитического ведомства. - Сменяются эпохи, но редакция продолжает идти в ногу со временем, покорять новые творческие высоты.

Министр отметил объективность, гражданскую позицию и неповторимый стиль нашего издания.

- В МИД ценят то внимание, которое «Комсомолка» уделяет освещению международных проблем, - заявил Лавров. - Желаю всему коллективу вдохновения и дальнейших свершений.

В частности в письме министра главному редактору «КП» Владимиру Сунгоркину говорится:

«Уважаемый Владимир Николаевич,

От имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников издательского дома с 95-летием выхода первого номера.

«Комсомольская правда» - узнаваемый бренд, легендарная отечественная общественно-политическая газета с богатой историей и уникальными традициями. Сменяются года и эпохи, но с «комсомольским» задором и неиссякаемой энергией редакция продолжает идти в ногу со временем, покорять новые творческие высоты. Актуальные и объективные материалы, неповторимый стиль, чувство гражданской ответственности стали залогом любви и преданности миллионов читателей как в России, так и за ее пределами.

В МИД ценят то внимание, которое «Комсомолка» уделяет освещению ключевых международных проблем. Готовы к продолжению взаимодействия в интересах совершенствования информационного сопровождения внешнеполитического курса нашей страны.

Желаю Вам и всему коллективу крепкого здоровья, вдохновения и дальнейших свершений»

Глава МИД поздравил «КП» с юбилеем

Глава МИД поздравил «КП» с юбилеем

ИСТОЧНИК KP.RU

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