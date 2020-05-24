Сергей Лавров: «Комсомольская правда» - легендарная газета
Министр иностранных дел Сергей Лавров, прислав письмо главному редактору газеты, поздравил коллектив «Комсомольской правды» с 95-летием.
- «Комсомольская правда» - легендарная газета с уникальными традициями, - написал в письме глава внешнеполитического ведомства. - Сменяются эпохи, но редакция продолжает идти в ногу со временем, покорять новые творческие высоты.
Министр отметил объективность, гражданскую позицию и неповторимый стиль нашего издания.
- В МИД ценят то внимание, которое «Комсомолка» уделяет освещению международных проблем, - заявил Лавров. - Желаю всему коллективу вдохновения и дальнейших свершений.
В частности в письме министра главному редактору «КП» Владимиру Сунгоркину говорится:
«Уважаемый Владимир Николаевич,
От имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников издательского дома с 95-летием выхода первого номера.
«Комсомольская правда» - узнаваемый бренд, легендарная отечественная общественно-политическая газета с богатой историей и уникальными традициями. Сменяются года и эпохи, но с «комсомольским» задором и неиссякаемой энергией редакция продолжает идти в ногу со временем, покорять новые творческие высоты. Актуальные и объективные материалы, неповторимый стиль, чувство гражданской ответственности стали залогом любви и преданности миллионов читателей как в России, так и за ее пределами.
В МИД ценят то внимание, которое «Комсомолка» уделяет освещению ключевых международных проблем. Готовы к продолжению взаимодействия в интересах совершенствования информационного сопровождения внешнеполитического курса нашей страны.
Желаю Вам и всему коллективу крепкого здоровья, вдохновения и дальнейших свершений»
Глава МИД поздравил «КП» с юбилеем
ИСТОЧНИК KP.RU
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