2020-05-24T08:54:20+03:00
Общество

Сергей Шойгу: Признателен "Комсомолке" за объективное освещение развития армии и флота

Глава военного ведомства поздравил сотрудников и ветеранов Издательского дома "Комсомольская правда" с 95-летним юбилеем
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сергей ШойгуСергей ШойгуФото: c cайта Министерства обороны России.
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В Издательский дом "Комсомольская правда" пришла правительственная телеграмма от министра обороны России Сергея Шойгу.

Генерал армии поздравил в ней сотрудников и ветеранов "Комсомолки" с 95-летием со дня выхода первого номера газеты.

- Благодаря профессионализму журналистов, творческому подходу к работе, стремлению идти в ногу со временем "Комсомолка" по праву является одним из самых авторитетных и популярных российских СМИ. Хочу выразить вашему коллективу признательность за эффективное взаимодействие с Вооруженными Силами, грамотное и объективное освещение вопросов развития и жизнедеятельности армии и флота, - заявил в своем поздравлении министр.

Глава военного ведомства пожелал руководству и сотрудникам издания творческих успехов, вдохновения, а также "приумножать сложившиеся замечательные традиции, соответствовать высшим стандартам отечественной журналистики".

Глава военного ведомства поздравил сотрудников и ветеранов Издательского дома "Комсомольская правда" с 95-летним юбилеем

Глава военного ведомства поздравил сотрудников и ветеранов Издательского дома "Комсомольская правда" с 95-летним юбилеем

ИСТОЧНИК KP.RU

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