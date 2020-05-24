Сергей Шойгу: Признателен "Комсомолке" за объективное освещение развития армии и флота

В Издательский дом "Комсомольская правда" пришла правительственная телеграмма от министра обороны России Сергея Шойгу.

Генерал армии поздравил в ней сотрудников и ветеранов "Комсомолки" с 95-летием со дня выхода первого номера газеты.

- Благодаря профессионализму журналистов, творческому подходу к работе, стремлению идти в ногу со временем "Комсомолка" по праву является одним из самых авторитетных и популярных российских СМИ. Хочу выразить вашему коллективу признательность за эффективное взаимодействие с Вооруженными Силами, грамотное и объективное освещение вопросов развития и жизнедеятельности армии и флота, - заявил в своем поздравлении министр.

Глава военного ведомства пожелал руководству и сотрудникам издания творческих успехов, вдохновения, а также "приумножать сложившиеся замечательные традиции, соответствовать высшим стандартам отечественной журналистики".