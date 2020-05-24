2020-05-24T08:30:25+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил "КП" с 95-летием: Сохраняя давние творческие традиции, коллектив идет в ногу со временем

Губернатор Тульской области пожелал "Комсомольской правде" новых успешных проектов
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Алексей ДюминАлексей ДюминФото: Александр ГЛУЗ
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24 мая «Комсомольская правда» отмечает 95 лет со дня выхода в свет первого номера газеты. Поздравления приходят в редакцию со всех городов России. Письмо в адрес главного редактора Владимира Сунгоркина направил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Он отметил давние творческие традиции, которые хранит Издательский дом. В разные годы на страницах "Комсомолки" публиковались Владимир Маяковский, Аркадий Гайдар, Михаил Шолохов, Александр Солженицын и многие другие писатели, поэты, публицисты, чьи имена прочно вошли в историю литературы и журналистики.

- Замечательно, что, сохраняя давние творческие традиции, коллектив издания идет в ногу со временем, остается в числе лидеров среди ежедневных газет России, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Публикуем текст письма губернатора Тульской области полностью:

«Уважаемый Владимир Николаевич!

Поздравляю вас и коллектив Издательского дома "Комсомольская правда" с 95-летием со дня выхода первого номера "Комсомолки"!

Все эти годы газета была и остается яркой, интересной, актуальной, любимой читателями разных возрастов. Не только для журналистики, но и для литературы она открыла имена Владимира Маяковского, Аркадия Гайдара, Михаила Шолохова, Александра Солженицына и многих других. Сегодня "Комсомольская правда" - это современный медиахолдинг, включающий в себя такие мощные ресурсы, как сайт и собственное радио.

Замечательно, что, сохраняя давние творческие традиции, коллектив издания идет в ногу со временем, остается в числе лидеров среди ежедневных газет России.

Желаю вам новых успешных проектов, креативных идей, всего наилучшего!»

Губернатор Тульской области пожелал "Комсомольской правде" новых успешных проектов

Губернатор Тульской области пожелал "Комсомольской правде" новых успешных проектов

ИСТОЧНИК KP.RU

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