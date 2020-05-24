Алексей Дюмин поздравил "КП" с 95-летием: Сохраняя давние творческие традиции, коллектив идет в ногу со временем
24 мая «Комсомольская правда» отмечает 95 лет со дня выхода в свет первого номера газеты. Поздравления приходят в редакцию со всех городов России. Письмо в адрес главного редактора Владимира Сунгоркина направил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Он отметил давние творческие традиции, которые хранит Издательский дом. В разные годы на страницах "Комсомолки" публиковались Владимир Маяковский, Аркадий Гайдар, Михаил Шолохов, Александр Солженицын и многие другие писатели, поэты, публицисты, чьи имена прочно вошли в историю литературы и журналистики.
- Замечательно, что, сохраняя давние творческие традиции, коллектив издания идет в ногу со временем, остается в числе лидеров среди ежедневных газет России, - подчеркнул Алексей Дюмин.
Публикуем текст письма губернатора Тульской области полностью:
«Уважаемый Владимир Николаевич!
Поздравляю вас и коллектив Издательского дома "Комсомольская правда" с 95-летием со дня выхода первого номера "Комсомолки"!
Все эти годы газета была и остается яркой, интересной, актуальной, любимой читателями разных возрастов. Не только для журналистики, но и для литературы она открыла имена Владимира Маяковского, Аркадия Гайдара, Михаила Шолохова, Александра Солженицына и многих других. Сегодня "Комсомольская правда" - это современный медиахолдинг, включающий в себя такие мощные ресурсы, как сайт и собственное радио.
Замечательно, что, сохраняя давние творческие традиции, коллектив издания идет в ногу со временем, остается в числе лидеров среди ежедневных газет России.
Желаю вам новых успешных проектов, креативных идей, всего наилучшего!»
Губернатор Тульской области пожелал "Комсомольской правде" новых успешных проектов
ИСТОЧНИК KP.RU
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