Алексей Дюмин поздравил "КП" с 95-летием: Сохраняя давние творческие традиции, коллектив идет в ногу со временем

24 мая «Комсомольская правда» отмечает 95 лет со дня выхода в свет первого номера газеты. Поздравления приходят в редакцию со всех городов России. Письмо в адрес главного редактора Владимира Сунгоркина направил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Он отметил давние творческие традиции, которые хранит Издательский дом. В разные годы на страницах "Комсомолки" публиковались Владимир Маяковский, Аркадий Гайдар, Михаил Шолохов, Александр Солженицын и многие другие писатели, поэты, публицисты, чьи имена прочно вошли в историю литературы и журналистики.

- Замечательно, что, сохраняя давние творческие традиции, коллектив издания идет в ногу со временем, остается в числе лидеров среди ежедневных газет России, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Публикуем текст письма губернатора Тульской области полностью:

«Уважаемый Владимир Николаевич!

Поздравляю вас и коллектив Издательского дома "Комсомольская правда" с 95-летием со дня выхода первого номера "Комсомолки"!

Все эти годы газета была и остается яркой, интересной, актуальной, любимой читателями разных возрастов. Не только для журналистики, но и для литературы она открыла имена Владимира Маяковского, Аркадия Гайдара, Михаила Шолохова, Александра Солженицына и многих других. Сегодня "Комсомольская правда" - это современный медиахолдинг, включающий в себя такие мощные ресурсы, как сайт и собственное радио.

Замечательно, что, сохраняя давние творческие традиции, коллектив издания идет в ногу со временем, остается в числе лидеров среди ежедневных газет России.

Желаю вам новых успешных проектов, креативных идей, всего наилучшего!»