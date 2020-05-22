95 лет любимой газете: не пропустите юбилейный выпуск «Комсомольской правды»!

24 мая 1925 года, 95 лет назад, вышел первый номер газеты «Комсомольская правда» -теперь уже легендарной, по-настоящему народной и любимой всей страной.

А 25 мая 2020 года (в Москве) и 26 мая (по всей России) вы сможете купить уникальный специальный юбилейный выпуск «Комсомолки», в котором мы собрали лучшие материалы за почти вековую историю издания.

Вы увидите страницы самого первого выпуска «КП», узнаете, чем живет «Комсомолка» сейчас. Мы покажем историю нашей страны в обложках «КП», вспомним самые знаковые материалы (например, космический эксклюзив - интервью с Гагариным, первое интервью Владимира Путина).

В разное время сотрудниками «Комсомольской правды» были Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Аркадий Гайдар. В ней печатали свои произведения Константин Симонов, Александр Фадеев, Александр Солженицын и Михаил Шолохов. Здесь же работали лучшие журналисты России.

Интересные факты

• Первую прямую линию президент России Борис Ельцин провел именно в пресс-центре «Комсомольской правды».

• Свое первое интервью Владимир Путин дал именно «Комсомолке».

• «Комсомолку» наградили первым в истории орденом Ленина. И еще четырьмя орденами - Отечественной войны, Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени.

• Единоразовый тираж «КП» - более двух миллионов экземпляров - читают 450 городов в 85 регионах Российской Федерации.

• Дайджесты «Комсомольской правды» выходят в 48 странах мира от Австралии до Канады.

• Сначала «Комсомольская правда» была молодежным изданием, а позже уже стала газетой для всей семьи.

Впереди у «Комсомолки» самые амбициозные и масштабные планы. Ведь в 95 лет всё только начинается, уж мы-то точно знаем!

Не пропустите юбилейный номер «Комсомольской правды» 25 мая - в Москве, а 26 мая – по всей России.