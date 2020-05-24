Число умерших из-за коронавируса в России на 24 мая 2020 года составило 3388 человек

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 24 мая 2020 года составило 3388 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 139 пациентов больниц.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 335882 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 9434 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в 84 регионах. Причем у 42% из них не было клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели и выписались из больниц 107936 пациентов, за сутки – 8111.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (3190) и Подмосковье (846), Санкт-Петербург (363), Ростовская (353), Нижегородская (211) и Свердловская (171) области, а также Красноярский край (148), республика Дагестан (127), Калужская (125), Ярославская (115), Волгоградская (107), Брянская (103) и Пензенская (102) области, Якутия (100).

Меньше всего в Ненецком и Чукотском автономных округах – по два новых инфицированных, а также в Еврейской автономной области – один.

Напомним, как писал сайт kp.ru, заведующая кафедрой кардиологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России Светлана Велливальде рассказала о вызовах, с которыми столкнулась кардиология в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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