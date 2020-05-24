2020-05-23T23:02:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 24 мая 2020 года составило 3388 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 24 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Число инфицированных коронавирусом в России за сутки возросло на 9434 человекЧисло инфицированных коронавирусом в России за сутки возросло на 9434 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 24 мая 2020 года составило 3388 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 139 пациентов больниц.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 335882 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 9434 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в 84 регионах. Причем у 42% из них не было клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели и выписались из больниц 107936 пациентов, за сутки – 8111.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (3190) и Подмосковье (846), Санкт-Петербург (363), Ростовская (353), Нижегородская (211) и Свердловская (171) области, а также Красноярский край (148), республика Дагестан (127), Калужская (125), Ярославская (115), Волгоградская (107), Брянская (103) и Пензенская (102) области, Якутия (100).

Меньше всего в Ненецком и Чукотском автономных округах – по два новых инфицированных, а также в Еврейской автономной области – один.

Напомним, как писал сайт kp.ru, заведующая кафедрой кардиологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России Светлана Велливальде рассказала о вызовах, с которыми столкнулась кардиология в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему коронавирус оказался гуманным к астматикам и как повлияет на аллергиков

Врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков объяснил, почему во время эпидемии у пациентов с бронхиальной астмой не повышается риск обострений (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Талибан»* объявил о прекращении огня в Афганистане на три дня
В Сети появилось видео испытания лазерного оружия в США
В Турции рассчитывают на туристов из России в этом году
В Москве скончались еще 59 пациентов с коронавирусом
Советник Джонсона, разрабатывавший правила самоизоляции в Британии, сам нарушал карантин
В российской армии выявлено более 2,1 тыс. заразившихся коронавирусом
Назвали предварительную версию смерти украинского депутата
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 5,1 млн
Лену Ленину ограбили: золота и денег не взяли, но вынесли всю еду
"Бавария" отомстила за поражение "Айнтрахту", разгромив соперников 5:2 в чемпионате Германии
«Немного арифметики»: Мясников рассказал о «реальном числе» зараженных коронавирусом в России
Илон Маск по-русски признался в любви к звучанию русского языка
США успешно испытали лазерное оружие для уничтожения беспилотников
Депутат Рады найден мертвым с огнестрельным ранением в собственном офисе
Стал известен период заразности носителей коронавируса
«Спешить некуда»: Россия изучит разные варианты ответа на выход США из Договора по открытому небу
Знакомые рассказали, чем занимался в Москве захвативший банк Алексей Барышников
«Прошу прощения у всех, кого оскорбил»: разместившие фото нацистов в «Бессмертном полку» раскаялись
Захватчик банка в Москве был ранее судим за угон и грабеж
"Боруссия" победила 2:0 "Вольфсбург" в матче 27 тура чемпионата Германии
У захватчика банка в Москве долгов на 1,8 миллиона рублей
Захвативший заложников в банке в Москве пройдет психиатрическую экспертизу
Захват заложников в банке в Москве: СК показал, что на самом деле было в рюкзаке преступника