За орден Ленина №1 «Комсомолка» получала деньги, которые перечисляла погранзаставе

За 27 (почти) лет работы в «Комсомольской правде» я несколько раз прикасался к этой теме.

Некоторые факты, связанные с поистине историческим событием - награждением «Комсомольской правды» высшим орденом СССР - орденом Ленина - устарели, другие не нашли подтверждения.

Напомню здесь лишь те, которые могут быть интересны и сегодня, в день 95-летия «Комсомольской правды»...

1. Орден Ленина - высшая награда СССР, учрежден постановлением Президиума ЦИК СССР от 6.04.1930 г. Им награждали «за особо выдающиеся заслуги», а также вместе с Золотой Звездой вручали Героям Советского Союза и Социалистического Труда. С момента учреждения и до распада СССР орден Ленина вручался более 460 000 раз.

Орден Ленина № 1 старого образца был изготовлен предположительно в 1931 году. Фото: wikipedia.org

2. Постановление Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) СССР о награждении «Комсомольской правды» орденом Ленина датировано 23 мая 1930 г. (а сам орден учредили 6.04.1930 г.). Но вручили награду газете спустя год с лишним - 3 июля 1931-го. Оказывается, когда вышло постановление, самих орденов еще не было - только эскизы. Орден Ленина № 1 старого образца был изготовлен предположительно в 1931 году на Московской фабрике ГОЗНАК из серебра 925-й пробы. «В нижней части медальона, - говорится в официальном описании этой награды, - механизатор на тракторе, едущем влево». Обращает на себя внимание и надпись «СССР», которой на ордене нового образца нет.

(Кстати, во всем мире - в музеях и частных коллекциях - насчитывается десятка два серебряных орденов Ленина старого образца. На «черном рынке» такой орден оценивается в $70 - 80 тыс., а то и - в 90.)

3. А новый орден Ленина утвердили в 1939-м - золотой, с платиновым барельефом Ильича и без трактора. Тогда же «старый» орден Ленина «Комсомолке» заменили на новый. (Возможно, в числе первых.) Еще бы! Это считалось престижным - менять серебро на золото с платиной.

4. И вот ещё пара любопытных деталей. Сначала в наших наградных документах в графе «За что» значилось: «За боевые заслуги на фронте соцстроительства и большевистского воспитания смены». Судя по другим документам, спустя несколько лет официальное «за что» уже звучало так: «За организацию соцсоревнования молодежных коллективов в годы первой пятилетки и в связи с пятилетием выхода первого номера «Комсомольской правды».

5. Первоначально к ордену Ленина полагались специальные денежные купоны. Орденские деньги редакция отправляла в подшефную пограничную заставу им. «Комсомольской правды» - предположительно, она находилась в Средней Азии. С 1930 года и до 1957-го, когда этот порядок был отменен, «Комсомолке» как «кавалеру ордена Ленина», ежемесячно полагалось - в разное время - от 300 рублей до 500.

6. А что же стало со старым орденом Ленина № 1? 10 декабря 1937 года, как свидетельствуют архивные материалы, ЦИК СССР направил на Монетный двор Ленинграда «для переплавки согласно вложенным перечням» партию орденов, в том числе «ордена Ленина старого образца (серебряные), поступившие после замены». Судя по описи, составленной в орденской кладовой ЦИК СССР, среди них был и орден Ленина № 1...

7. Кого ещё наградили орденом Ленина после «Комсомолки»: Московский электрозавод, 1931 г.; А. С. Енукидзе, секретарь президиума ЦИК СССР, 1932 г.; В. C. Молоков, летчик, спасавший челюскинцев в Арктике и Г. В. Грибакин, механик по подготовке самолетов. (Оба - за спасение челюскинцев в Арктике, 1934 г.)