2020-05-24T08:55:15+03:00
Общество

Геннадий Зюганов: В университете я по полчаса стоял у стенда с «Комсомолкой». Меня заметил ректор - так началась моя общественная карьера

Лидер КПРФ рассказал обозревателю «КП» Александру Гамову о том, какую роль в его судьбе сыграла «Комсомольская правда»
Александр ГАМОВ@gamov1
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Лидер КПРФ рассказал обозревателю «КП» Александру Гамову о том, какую роль в его судьбе сыграла «Комсомольская правда»Лидер КПРФ рассказал обозревателю «КП» Александру Гамову о том, какую роль в его судьбе сыграла «Комсомольская правда»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Геннадий Андреевич, что значит «Комсомольская правда» в вашей жизни?

- В целом, я считаю, что комсомольская и пионерская организации – это самое великое явление на Земле. Я был в восьми десятках стран мира. Ничего более яркого, чем советский комсомол и пионерия, я не видел.

Это были организации, которые воспитывали молодежь и заботились о ней, которые имели огромную материальную базу, в том числе свои газеты.

Мои родители – они были учителя, - выписывали и «Правду» партийную, и «Пионерскую» и «Комсомольскую».

Я все их с детства читал. Политинформации проводил. В школе был секретарем комсомольской организации.

- А в армии? Вы же в советском воинском контингенте в Германии служили?

- А в армии я сдал на первый класс разведки. Это была редкость для бойцов из сержантского состава. А «первоклассникам» деньги платили по тем временам большие.

Правда, они копились в Советском Союзе, а в Германии нам разрешали тратить зарплату только на подписку. Я покупал каталог и своим разведчикам предлагал: выписывайте, ребята, что хотите. Кто брал журнал «За рулем», кто - «Технику молодежи».

Я выписывал «Комсомолку», «Науку и жизнь» и целый ряд других изданий.

И когда вернулся в родной университет, то потребность читать эту газету стала просто необратимой.

- Какой университет имеете в виду?

- Я в Орловском университете учился. Физмат закончил. Там же потом преподавал математический анализ на кафедре высшей математики.

- Как же в политике оказались?

- А именно «Комсомолка», можно сказать, определила мой политический путь.

- Как это?

- В университете газету вывешивали на стенде напротив кабинета комитета комсомола. Я иногда по полчаса стоял и читал интересные материалы. Там меня и заметил ректор. Пригласил к себе, стал расспрашивать. Говорит: вы учителем работали, в армии служили, офицерскую школу прошли. Давайте-ка, говорит, поработайте в профсоюзной организации университета.

А потом избирали комсомольским лидером. Вот так и пошло-поехало.

- Что пожелаете «Комсомолке» в юбилейный для нее год?

- Чтобы она продолжала свои лучшие традиции.

Сегодня есть огромная потребность в элементарной справедливости. В заботе о душе, особенно – подрастающего поколения. О русском языке.

У вас есть богатейший исторический опыт влияния на человека в самом лучшем направлении. Попробуйте его использовать на полную катушку.

Будьте верными тем идеалам, которые защищали, когда зарождалась «Комсомолка». Нашей великой Победе. Комсомольским орденам. Тому поколению героев, в котором каждый второй погибший на войне был коммунистом или комсомольцем.

Зюганов: «В университете я по полчаса стоял у стенда с «Комсомолкой»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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