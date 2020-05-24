Страны Евросоюза постепенно снимают запрет на въезд для туристов

Испания

Власти Испании объявили, что откроют границы для иностранных туристов в июле. Точных дат нет, как и информации о возобновлении авиасообщения с другими государствами.

- Я объявляю вам, что, начиная с месяца июля, въезд в Испанию для иностранных туристов будет возобновлен в безопасных условиях, - заявил премьер-министр Педро Санчес. - Этим летом будет туризм, и приглашаю все компании в области туризма готовиться с сегодняшнего дня, чтобы восстановить работу в ближайшее время.

Власти обещают, что примут все необходимые санитарно-гигиенические меры для безопасности туристов и местных жителей.

Власти Испании объявили, что откроют границы для иностранных туристов в июле.Фото: Андрей ДЯТЛОВ

Кипр

Снимать ограничения приступили и власти Кипра. На первом этапе снятий карантинных запретов, которое стартует с 9 июня, правительство разрешило посещать остров гражданам из 19 европейских стран, таких как Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Литва, Мальта, Норвегия, Словения, Словакия, Финляндия и другие. За 72 часа до поездки все туристы должны сдать тест на коронавирус и при прилете предоставить его результат. Россия и Британия в это число не входят, и когда жителям этих стран разрешат отдыхать на Кипре, пока неизвестно.

На втором этапе снятия ограничений, (оно запланировано на 20 июня), требование о наличии справки будет распространяться на туристов из Польши, Румынии, Швейцарии, Чехии и Эстонии.

Скоро можно будет отдохнуть на КипреФото: Михаил ФРОЛОВ

Португалия

Одной из первых о готовности принимать всех иностранных туристов объявила Португалия. Власти приступили к реализации второго этапа снятия ограничительных мер. Министр иностранных дел Аугушту Сантуш Силва заявил, что все отдыхающие, прибывшие в страну, будут проходить минимальный санитарный контроль. Ни о каком обязательном двухнедельном карантине для приезжих речь не идет.

- Работа системы здравоохранения в Португалии отлажена, и это очень важно, чтобы принимать людей, - сказал Сантуш. - Были уже опубликованы правила, касающиеся общественных мест, музеев, пляжей, отелей, ресторанов, которые гарантируют безопасность людей.

Португалия ждут туристовФото: Антон ПИКУС

Италия

Правительство Италии готовится к открытию границ уже 3 июня. Отмена ограничений на въезд и выезд из страны будет отменен. Посетить Апеннины смогут туристы практически из всех стран, где эпидемическая обстановка не будет вызывать беспокойства. В этот же момент должны вновь заработать аэропорты и возобновиться авиасообщение.

Будет ли разрешен въезд в Италию российским туристам, пока неизвестно. Наши туроператоры ждут отмашки от итальянского консульства.

Италия - туристическая меккаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Греция

Власти Греции планируют возобновить прямое зарубежное авиасообщение с 1 июля. Туристический сезон в стране стартует с 15 июня. Все приезжающие иностранные туристы будут сдавать по прибытию тесты на коронавирус.

- Нашим посетителям будут делаться тесты, и будут соблюдаться наши общие протоколы здоровья, которые тем не менее не будут омрачать ни наше яркое солнце, ни природную красоту Греции, - отметил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Побережье Греции готово встретить отдыхающихФото: Олег РУКАВИЦЫН