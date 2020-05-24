Этим летом в моду вернутся автопутешествия и отдых дикарем в палатках

Когда и куда можно будет поехать за рубеж, к теплым тропическим морям, пока покрыто туманом. А тут фейсбук услужливо подкинул воспоминание - фотки из давней поездки на машине в Великий Устюг. Эврика! Путешествие по своей стране и на своей машине имеет тот неоспоримый плюс, что можно в любой момент развернуться и поехать назад. Или по ходу делать сменить маршрут и поехать в другом направлении. Что крайне важно в нынешней ситуации, когда непонятно, как вообще что-то планировать.

Как выяснилось, я не одна такая умная. Эксперты прогнозируют этим летом рост внутреннего автотуризма.

БОЛЬШЕ СВОБОДЫ, МЕНЬШЕ ТРАТ?

- Туризм в этом году будет более индивидуальным, и нам надо это иметь в виду, - рассказывала на вебинаре Торгово-промышленной палаты по самодеятельному туризму проректор по исследовательской работе Российского госуниверситета туризма и сервиса (РГУТиС) Наталья Платонова.

Автотуризм в «индивидуализацию» вписывается лучше всего. Но есть другая сторона вопроса, в связи с которой эта индивидуализация может оказаться очень своеобразной.

Про туристов-2020 эксперты говорят так: очень хотят вырваться хоть куда-то, но не очень платежеспособны. По прогнозам, самыми популярными будут поездки с бюджетом не более 10-15 тысяч с носа.

- По нашей статистике, спрос на автобусные билеты упал на 40%, а вот интерес к услуге по поиску попутчиков вырос примерно на 25%, - рассказал директор по развитию проекта Star-Bus в РФ Камиль Гареев. - Это говорит о том, что люди действительно стали выбирать самые дешевые варианты передвижения, так как поездка на машине с попутчиком, который берет на себя часть расходов, обходится в разы дешевле, чем на поезде либо автобусе.

Попутчиков (рискуя заразиться) искать не обязательно, при поездке большой семьей или своей компанией на одной машине арифметика получается примерно та же.

- Возьмем для примера поездку из Москвы в Карелию — популярный туристический маршрут. До Петрозаводска надо проехать около 1000 километров. В среднем автомобиль расходует около 8 литров на 100 километров пути. При стоимости бензина в 43 рубля общая стоимость поездки в одну сторону составляет 3340 рублей на автомобиль, в который может поместиться до 5 человек, - приводит расчеты директор туроператора «Полярная Аврора» Сергей Луговой. - Стоимость плацкартного билета на поезд, который отправляется в удобное время, - 1500 - 2000 рублей на человека. На пять человек - 7500-10000 рублей.

Разница ощутимая. И привлекательная для владельцев авто. Но это если по дороге ничего не случится. И еще надо где-то жить.

Отдых в кемпинге станет снова популяренФото: Олег УКЛАДОВ

КЕМПИНГИ ЗАКРЫТЫ, ЕЗЖАЙТЕ В АПАРТ-ОТЕЛИ

После 1 июня первыми, как следует из слов руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, в некоторых регионах откроются санатории с медицинской лицензией. А кроме того, коттеджи и апарт-отели. С ними проблем меньше, потому что питание там постояльцы преимущественно организуют себе сами, без оплаченных завтрака, обеда и ужина на общей территории, где еще непонятно сколько времени надо будет соблюдать особые ограничения. И обычно они пользуются спросом как раз у тех, кто приезжает на машинах, - на поезде запас продуктов тащить не очень удобно.

- Малые отели, отдельно стоящие дома и коттеджи — безусловно, сейчас самые безопасные для размещения туристов, - говорит профессор отделения сервиса кафедры маркетинга и торгового дела Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь. - Примерно с середины июня, когда, видимо, будет снята большая часть ограничений на передвижение между регионами, туда уже можно ехать.

Так-то оно так, но коттеджи и апарт-отели — не самый дешевый способ провести отпуск. Смотрю расценки на одном из популярных сервисов бронирования — 30-40-50 тысяч на неделю в конце июня.

У многих автотуризм по старой привычке ассоциируется прежде всего с другим типом отдыха - диким или полудиким. Закинул палатку и спальники в багажник — и еду, куда хочу, с минимальными затратами.

- По данным от транспортных компаний, с которыми мы работаем напрямую, на российских дорогах уже сейчас наблюдаются значительные послабления с ограничительными мерами. Но кемпинги и кафе закрыты — и из-за этого огромные неудобства, - предупреждает Камиль Гареев.

В самом деле, на обочине дороги палатку в России нынче не поставишь — прошли времена, когда было «все вокруг народное, все вокруг мое». Пытаюсь найти подходящий кемпинг в районе Селигера, там они точно были. Но такое впечатление, в этом году никто работать не собирается. На сайтах последняя информация — от 2019 года, указанные телефоны не отвечают…

Эксперты разводят руками — когда что откроется, неведомо. И откроется ли в принципе. Кемпинги — бизнес не самый крупный и прибыльный, кто-то нынешний кризис может и не пережить. А кто-то просто не захочет открываться всего на месяц-полтора после того, как это наконец разрешат, - затраты в этом случае могут превысить возможную выручку.

Многие этим летом отправятся отдыхать дикарямиФото: Олег УКЛАДОВ

ХИТЫ СЕЗОНА - ДОМИК В ДЕРЕВНЕ И ПОДПОЛЬНЫЙ ХОСТЕЛ

Пустоту уже начинает заполнять частный сектор. Включая тот, который никакому Роспотребнадзору не подконтролен, поскольку оказывает услуги «по-серому». В нынешней ситуации именно такие «частники» могут оказаться в выигрышном положении — им-то пустить к себе народ проще всего.

Знатоки рассказывают, что в деревнях, расположенных рядом с мало-мальски интересными туристическими объектами в прилегающих к Москве областях народ с нетерпением ждет окончания столичной самоизоляции и уже приготовился. Домик в деревне в районе все того же Селигера, с весьма нехитрой меблировкой и «частичными удобствами» (вода есть, туалет на улице) — 14-15 тысяч рублей на неделю в конце июня. Практически по цене закрытых пока гостиниц.

А еще уже от нескольких человек слышу, что они «очень дешево переночевали в хостеле». Хотя, по идее, такие мини-отели сейчас должны быть закрыты как и весь гостиничный сектор.

Безопасный для здоровья вариант - арендованный отдельный коттеджФото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Кстати

СОВЕТЫ АВТОПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

- Как считают эксперты, многие в этом году захотят поехать в уже известные им места по знакомым маршрутам. Это проверенный способ не потратить много лишних денег «на непредвиденное». Тем не менее, ехать без подготовки даже в знакомое место в этом сезоне не стоит. Как минимум, надо проверить, сняты ли там — а так же по пути следования — все ограничения на въезд иногородних, и не придется ли вам на новом месте «отдыхать» две недели на карантине, не имея возможности никуда выйти. То же — и с достопримечательностями, которые вы собрались посетить. Будет обидно — если вы, уже проделав немалый путь, обнаружите, что все закрыто и непонятно когда откроется.

К сожалению, нет единого ресурса, где можно посмотреть все введенные в связи с коронавирусом по разным регионам России и еще не отмененные ограничения. Действует ли там режим самоизоляции или что-то такое и какие меры могут ждать приезжих, надо искать на сайте местной администрации. Информацию о работе музеев и прочих достопримечательностей — на их сайтах. С отелем или турбазой обязательно надо предварительно списаться или созвониться. Все это особенно важно, если вам не терпится куда-то поехать в первой половине лета.

- Не стоит сильно полагаться на то, что поездка на авто на большие расстояния безопаснее в плане коронавируса, чем на общественном транспорте. «По дороге у вас пару раз проверят документы, один- два раза вы остановитесь на заправке, где-то не раз должны будете перекусить и зайти в общественный санузел. В итоге по пути вы встретитесь примерно с тем же количеством людей, как и в вагоне поезда», - предупреждает Сергей Луговой.

- Могу порекомендовать из собственного опыта самостоятельного туризма: обязательно пройдите техобслуживание перед поездкой и не забудьте домкрат, - советует операционный директор сервиса для поиска автобусных билетов DaEdu Андрей Казанцев. - С дорогами в России пока разобраться до конца так и не удалось.

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