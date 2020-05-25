2020-05-25T16:23:18+03:00
Наука

Илон Маск запустит свой космический корабль с двумя астронавтами на борту

В среду 27 мая состоится первый самостоятельный полет американцев с 2011 года
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Астронавты, которые впервые за почти 10 лет полетят в космос на "своем" - американском - корабле.Астронавты, которые впервые за почти 10 лет полетят в космос на "своем" - американском - корабле.
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Если запуск пройдет успешно, то Илон Маск и его компания SpaceX уже в ближайшие дни откроют эру частных полетов на орбиту Земли, сильно потеснив при этом «Роскосмос» - нынешнего лидера в области пилотируемой космонавтики.

Американцы самостоятельно не летали в космос с 2011 года - с тех пор, как оттуда вернулся последний шаттл Atlantis. До Международной космической станции (МКС) они 8 лет добирались на российских «Союзах». И вот в среду 27 мая наконец-то отправятся, что называется, без посторонней помощи. Запуск намечен на 23:33 по московскому времени со стартового комплекса 39A (Launch Pad 39A), расположенного в космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде. Без оглядки на пандемию.

Илон Маск придал своему кораблю форму обтекаемого конуса.

Илон Маск придал своему кораблю форму обтекаемого конуса.

К МКС полетят многоопытные астронавты NASA 53-летний Даг Херли (Douglas Hurley) и 49-летний Боб Бенкен (Robert Behnken). На орбиту их доставит ракета Фалькон 9 (SpaceX Falcon 9 rocket) и корабль Crew Dragon в рамках миссии, названной Demo-2. Ожидается, что посмотреть, как астронавты взлетят, приедет президент США Дональд Трамп.

Как сообщает сайт NASA, корабль Crew Dragon должен состыковаться с МКС через 19 часов после старта. Херли и Бенкена ждет нынешний экипаж – россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, американец Кристофер Кэссиди (Christopher John «Chris» Cassidy).

Ракета Falcon 9: она уже доставляла на орбиту полезную нагрузку.

Ракета Falcon 9: она уже доставляла на орбиту полезную нагрузку.

Не исключено, правда, что запуск перенесут из-за плохой погоды. Перенесут на субботу, 30 мая. Прогноз метеорологов сомнительный. Но как отмечают в NASA, вероятность того, что историческое событие состоится все-таки в ближайшую среду, составляет 60 процентов.

Накануне SpaceX сообщила об успешном «статическом огневом испытании» Falcon 9, что очевидно и воодушевило на безотлагательный старт. Астронавты тем временем проведи нечто вроде генеральной репетиции старта – посидели в кабине , пощелкали тумблерами.

Грузовой вариант корабля Dragon уже стыковался с МКС.

Грузовой вариант корабля Dragon уже стыковался с МКС.

Илон Маск пока доказывает, что намерения у него серьезные, техника надежная и относительно дешевая, а слова не расходятся с делом. Может быть, так и до Марса доберется, как обещал. Несмотря на смешки по этому поводу.

В NASA намерены вести прямую трансляцию старта Crew Dragon.

ИСТОЧНИК KP.RU

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