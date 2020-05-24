2020-05-25T00:09:00+03:00
Общество

Почему Новосибирск может претендовать на звание столицы российских придурков

Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов - о героях и негодяях огромной страны
Александр ЗАПЕСОЦКИЙчлен-корреспондент РАН, ректор СПбГУП
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В Новосибирске устроили массовую дискотеку на площади во время пандемии коронавирусаВ Новосибирске устроили массовую дискотеку на площади во время пандемии коронавируса
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Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов возмущен вечеринкой в центре Новосибирска, где площадь заполнила толпа людей, пляшущих под громкую музыку

Дискотека во время эпидемии. Пир во время чумы. Мировая культура уже проходила через подобную дикость. И не только в средние века.

Этой зимой в Кёльне прошёл традиционный народный фестиваль. Собрались огромные массы людей. Горнолыжники, спустившиеся с итальянских курортов, встретились с пенсионерами, выбравшимися на люди из домов престарелых. Мгновенно вся провинция вышла в германские лидеры. Сначала по заболеваниям коронавирусом, затем - по погибшим. Но участники того праздника ещё не знали об опасности эпидемии.

У нас жители Дагестана, уже зная о последствиях, устроили сотни массовых скоплений на традиционных мероприятиях. И далее травили в социальных сетях сограждан, бивших тревогу и призывающих к благоразумию. А через несколько недель травившие уже устраивали совсем другие скандалы, истерики в интернете, устав хоронить родных и близких.

На днях - вспышка болезней и смертей в стане цыган, массово почтивших память своего «царька» на похоронах. И аналогичная история в удаленном от благ цивилизации горном селении после похорон дорогого сердцам местных жителей шамана.

А вчера, выйдя на несколько минут из дома, я увидел на улицах Петербурга толпы сограждан без масок, демонстративно веселящихся и не соблюдающих положенную при эпидемии дистанцию. Средоточие классической культуры?

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Антикарантинная вечеринка в Новосибирске
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Но Новосибирск, кончено, побил все рекорды. Бесспорный претендент на звание столицы российского идиотизма. Тот самый Новосибирск, десятилетиями утверждавший репутацию крупного центра науки, культуры, образования. Тот самый, где на днях от коронавируса в 38 лет умерла диспетчер скорой помощи.

Получается, что в России одновременно существует две культуры. Есть один Дагестан, давший стране многих выдающихся мыслителей уровня философа Абдусалама Гусейнова (Институт философии РАН) и правоведа Гадиса Гаджиева (Конституционный суд РФ). И есть другой, в котором безумная толпа способна на самоубийственные поступки.

В Петербурге есть рестораторы, нагло заявляющие на весь белый свет о решении открыть свой ресторан. Начихать им коронавирусом на решения властей и, заодно, на своих посетителей. И есть рестораторы, на последние деньги посылающие еду медикам в институт Раухфуса. Там не перестают лечить поступающих с травмами маленьких детишек.

А в Москве, где счёт жертв среди врачей, ценой своей жизни спасающих больных, горько озвучивать, проживают в своих хоромах представители шоу-бизнеса, утверждающие, что прав на госпомощь у них больше, чем у пенсионеров.

В каждой населенной точке огромной страны есть герои и негодяи. Соседствует благородство и подлость.

У негодяев есть право умереть. Нет права мешать жить нормальным людям. Когда часть граждан ведёт себя хуже животных, рушится экономика и весь наш образ жизни. И то, что наши дети остаются без образования, а вся страна без отпусков - только полбеды. Беда в том, что сотни тысяч людей болеют, тысячи гибнут от коронавируса, другие тысячи - от прочих тяжелых болезней. Потому, что до них не смогли дойти вовремя врачи.

Новосибирск сегодня утром проснулся всероссийским позорищем. И не только безмозглые плясуны тому виной. Где было местное начальство: городские чиновники, полицейские командиры?

Побывав несколько лет назад в Гонконге, я поддался мечтаниям о найме правительства этого города для Петербурга. Теперь мечтаю о меньшем: нам бы начальство из Индии. Там сборища общественно опасных элементов разгоняют с улиц палками. Индии нет в первой тройке мировых лидеров по эпидемии. Россия есть. Наши люди гибнут...

ИСТОЧНИК KP.RU

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