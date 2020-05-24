Почему Новосибирск может претендовать на звание столицы российских придурков

Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов возмущен вечеринкой в центре Новосибирска, где площадь заполнила толпа людей, пляшущих под громкую музыку

Дискотека во время эпидемии. Пир во время чумы. Мировая культура уже проходила через подобную дикость. И не только в средние века.

Этой зимой в Кёльне прошёл традиционный народный фестиваль. Собрались огромные массы людей. Горнолыжники, спустившиеся с итальянских курортов, встретились с пенсионерами, выбравшимися на люди из домов престарелых. Мгновенно вся провинция вышла в германские лидеры. Сначала по заболеваниям коронавирусом, затем - по погибшим. Но участники того праздника ещё не знали об опасности эпидемии.

У нас жители Дагестана, уже зная о последствиях, устроили сотни массовых скоплений на традиционных мероприятиях. И далее травили в социальных сетях сограждан, бивших тревогу и призывающих к благоразумию. А через несколько недель травившие уже устраивали совсем другие скандалы, истерики в интернете, устав хоронить родных и близких.

На днях - вспышка болезней и смертей в стане цыган, массово почтивших память своего «царька» на похоронах. И аналогичная история в удаленном от благ цивилизации горном селении после похорон дорогого сердцам местных жителей шамана.

А вчера, выйдя на несколько минут из дома, я увидел на улицах Петербурга толпы сограждан без масок, демонстративно веселящихся и не соблюдающих положенную при эпидемии дистанцию. Средоточие классической культуры?

stepanovslava Антикарантинная вечеринка в Новосибирске

Но Новосибирск, кончено, побил все рекорды. Бесспорный претендент на звание столицы российского идиотизма. Тот самый Новосибирск, десятилетиями утверждавший репутацию крупного центра науки, культуры, образования. Тот самый, где на днях от коронавируса в 38 лет умерла диспетчер скорой помощи.

Получается, что в России одновременно существует две культуры. Есть один Дагестан, давший стране многих выдающихся мыслителей уровня философа Абдусалама Гусейнова (Институт философии РАН) и правоведа Гадиса Гаджиева (Конституционный суд РФ). И есть другой, в котором безумная толпа способна на самоубийственные поступки.

В Петербурге есть рестораторы, нагло заявляющие на весь белый свет о решении открыть свой ресторан. Начихать им коронавирусом на решения властей и, заодно, на своих посетителей. И есть рестораторы, на последние деньги посылающие еду медикам в институт Раухфуса. Там не перестают лечить поступающих с травмами маленьких детишек.

А в Москве, где счёт жертв среди врачей, ценой своей жизни спасающих больных, горько озвучивать, проживают в своих хоромах представители шоу-бизнеса, утверждающие, что прав на госпомощь у них больше, чем у пенсионеров.

В каждой населенной точке огромной страны есть герои и негодяи. Соседствует благородство и подлость.

У негодяев есть право умереть. Нет права мешать жить нормальным людям. Когда часть граждан ведёт себя хуже животных, рушится экономика и весь наш образ жизни. И то, что наши дети остаются без образования, а вся страна без отпусков - только полбеды. Беда в том, что сотни тысяч людей болеют, тысячи гибнут от коронавируса, другие тысячи - от прочих тяжелых болезней. Потому, что до них не смогли дойти вовремя врачи.

Новосибирск сегодня утром проснулся всероссийским позорищем. И не только безмозглые плясуны тому виной. Где было местное начальство: городские чиновники, полицейские командиры?

Побывав несколько лет назад в Гонконге, я поддался мечтаниям о найме правительства этого города для Петербурга. Теперь мечтаю о меньшем: нам бы начальство из Индии. Там сборища общественно опасных элементов разгоняют с улиц палками. Индии нет в первой тройке мировых лидеров по эпидемии. Россия есть. Наши люди гибнут...