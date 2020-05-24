"Найден, жив": МВД рассказали, что делать, если потерялся ребенок

По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, каждый год в России объявляют в розыск от 7 до 10 тысяч детей. Большинство находят живыми и невредимыми. Но это происходит только благодаря оперативным действиям родителей и экстренных служб. Как вести себя родителями в случае пропажи ребенка? Об этом "Комсомолке" рассказали в МВД России.

ПЕРВЫЕ ТРОЕ СУТОК

"Сейчас отрабатываем вот это направление, — полицейский показывает карту собравшимся на поляне людям на лесной массив. — Выстраиваемся на расстоянии полтора-два метра друг от друга, через каждые пять человек будет сотрудник полиции". Так начинались поиски трехлетнего Коли Бархатова, который пропал в лесах Омской области летом прошлого года.

В спасательной операции участвовали более 700 человек — это сотрудники полиции и МЧС, волонтеры и местные жители. Двое суток без сна и отдыха полицейские и добровольцы прочесывали леса — и нашли сильно испуганного Колю на болоте.

Понятно, что родители не могут контролировать детей каждую секунду. И чрезвычайное происшествие может случиться с кем угодно. Поэтому мамам и папам следует знать порядок действий при пропаже ребенка.

- Прежде всего необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции. Ни в коем случае нельзя поддаваться панике, ведь от четких и слаженных действий зависит жизнь малыша. Нужно составить подробное описание: во что был одет и обут ребенок, какие у него с собой могли быть вещи, описать особые приметы и предоставить полицейским фотографию, - перечисляют в МВД России.

Когда от родителей поступает такое обращение, в территориальном отделении полиции сразу объявляется тревога. Действовать сотрудники начинают быстро и четко: первые трое суток — это самое важное время, когда вероятность найти потерявшегося малыша наиболее высока. Именно поэтому на поиски выходят все свободные от нарядов полицейские и добровольцы. Такие спасательные операции идут круглосуточно, в любую погоду, а поисковые смены работают одна за другой.

ИЩУТ ПОЖАРНЫЕ, ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ...

Только благодаря самоотверженности и упорству полиции и волонтеров часто удается вернуть детей перепуганным до смерти родителям.

Так было, например, с Колей Бархатовым, которого папа и мама взяли в лес собирать ягоды. Потом они рассказывали, что отлучились из машины буквально на 15 минут, а когда вернулись, сына уже не было. На место сразу прибыли полицейские, МЧС и волонтеры. Усилиями сотен людей, которые непрерывно прочесывали лес, мальчик остался жив.

Похожий случай произошел и в мае этого года в Кировской области. В деревне Якино пропал четырехлетний Матвей — малыш ушел из дома и не вернулся. Однако родители сообщили о происшествии только на следующее утро.

Незамедлительно была организована поисково-спасательная операция — на место прибыли сотрудники полиции и кинологическая служба МВД, работники МЧС и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", всего около 200 человек. Раз за разом люди уходили в лес искать ребенка. В первый же день служебная собака взяла след Матвея. Еще сутки пес шел по следу — и нашел сильно испуганного мальчика.

- Он был весь мокрый, взъерошенный, напуганный, глаза квадратные. Волонтер взял его на руки, снял куртку и донес до деревни, — рассказывает инспектор-кинолог ЦКС УМВД по Кировской области Роман Заболотний, который вместе с четвероногим напарником и нашел малыша.

Полицейские из кинологической службы потом сделали Матвею подарок — большого плюшевого пса.

"На счастье, чтобы не терялся", — сказали спасатели.

ГОРОДСКИЕ ДЖУНГЛИ

Опасность потерять ребенка в городе ничуть не меньше, чем на природе. Но здесь поиски имеют свою специфику, говорят специалисты. Необходимо опрашивать большое количество людей, чтобы восстановить картину произошедшего и выйти на след пропавшего ребенка.

В начале мая поздно вечером в дежурную часть отдела полиции №13 по Екатеринбургу поступил сигнал о пропаже шестилетнего мальчика. По словам встревоженной мамы, ее сын гулял на улице один. Вечером она посмотрела в окно и не увидела ребенка. Самостоятельно отыскать паренька не удалось, и женщина обратилась в полицию.

- Незамедлительно весь личный состав отделения был поднят по тревоге. Поисковую операцию возглавил начальник территориального ОВД полковник полиции Федор Добуляк. Сотрудники МВД прочесывали улицы, парки, опрашивали жителей во дворах и ходили по квартирам. Ребенка нашли утром во дворе дома недалеко от места пропажи — оказывается, вечером он зашел в гости к ровеснице, и мама девочки предложила мальчику остаться переночевать. Когда полицейские опрашивали жильцов, она им просто не открыла дверь, - приводят одну из распространенных ситуаций в МВД России.

НАЙТИ ИГОЛКУ В СТОГЕ СЕНА

Если маленькие дети едут со всеми на дачу, нужно также проявлять осторожность и не упускать их из виду, напоминают сотрудники МВД.

В конце ноября прошлого года в отделение полиции Уссурийска обратилась женщина: ее сын ушел с садового участка и заблудился в приморском лесу. Дело осложнялось тем, что у малыша врожденное заболевание, из-за которого он дезориентирован. На поиски сейчас же отправились полицейские. В операции также принимал участие полицейский-конвоир Александр Шульженко, который уже завершил работу и был дома. Вместе со своим десятилетним сыном они стали прочесывать лес, где пропал ребенок. Они оба хорошо знали эту местность, поскольку каждый год собирали здесь грибы. Именно сын полицейского и обнаружил паренька, который сидел в 800 метрах от дороги в кустах. За смелость и активную помощь в спасении ребенка сыну полицейского Никите вручили благодарственное письмо и подарок.

- Благодаря сотрудникам органов внутренних дел и добровольцам домой возвращаются тысячи потерявшихся детей. Спасение ребенка — первоочередная задача каждого полицейского. Именно поэтому при поступлении сигнала о пропаже личный состав мгновенно поднимается по тревоге и направляется на поиски, — говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Наши сотрудники совместно с волонтерами упорно и самоотверженно ищут каждого пропавшего. Спасательные операции идут круглые сутки, часто без сна и отдыха, лишь бы вернуть малыша родителям.