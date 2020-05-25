Иммунолог объяснил, создают ли сезонные простуды защиту от нового коронавируса

Сразу несколько команд ученых — из США, Германии, Израиля — исследовали определенные типы иммунных клеток у людей, которые в своей жизни еще точно не встречались с новым коронавирусом (это подтверждается, в том числе, периодом получения биоматериала — в одном из исследований, в частности, изучали образцы донорской крови, взятые с 2015 по 2018 годы). О каких именно «бойцах» иммунной армии идет речь, «КП» пояснил иммунолог, эксперт по международному здравоохранению и лекарственным препаратам, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Оказалось, что примерно у половины людей, не заражавшихся SARS-COV-2, есть иммунные клетки CD4+ лимфоциты, реагирующие на разные антигены (фрагменты) этого нового коронавируса. И у 34% не болевших «ковидом» людей обнаруживаются CD4+ клетки, чувствительные к наиболее активному участку нынешнего коронавируса — белку-шипику (так называемому S-протеину). Это те самые выступы в «короне», с помощью которых вирус проникает в клетки человека.

Как и почему такое возможно?

ОДНО ДЕЛО — ИММУННЫЕ КЛЕТКИ, ДРУГОЕ — ОБЩИЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ

- Новые исследования подтверждают: если организм ранее уже «встречался» с коронавирусами, скажем, человек переносил сезонные простуды, то у него может быть достаточно иммунных клеток и антител, реагирующих и на определенные фрагменты нового вируса SARS-COV-2. Речь идет о тех фрагментах (антигенах), которые схожи у разных родственных вирусов. А вот к наиболее изменчивым областям — к примеру, RBD-участку, который у нового вируса не похож на предыдущие — не будет ни антител, ни чувствительных лимфоцитов.

Главный вопрос вот в чем: помогут ли иммунные клетки и антитела, реагирующие на сходные фрагменты разных коронавирусов, бороться с новой инфекцией?

- Сами эти исследования ответа не дают, - говорит Николай Крючков. - Одно дело, обнаружить антитела и клетки, чувствительные к отдельным антигенам, участкам вируса. А другое дело — доказать, что эти компоненты иммунитета способны эффективно нейтрализовать вирус. Понятно, что выявленные клетки и антитела могут распознавать отдельные участки нового коронавируса, связываться с ними в попытке обезвредить. Но общий иммунный ответ при этом может быть слабым, недостаточным для победы над SARS-COV-2.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

- В то же время мы знаем, что сезонные, родственные коронавирусы широко распространены и вызывают каждую пятую «простуду» (ОРВИ). Примерно раз в три года в среднем каждый взрослый человек заболевает ОРВИ, вызванной коронавирусом, - продолжает эксперт. - Протекают такие «простуды», как правило, легко, иммунитет возникает довольно слабый, антитела в достаточном титре держатся в течение года. Также у человека, который переносит такие простуды, сохраняются специфические Т-лимфоциты, хелперы и киллеры, которые, в том числе, реагируют на некоторые антигены нового коронавируса.

Мы не можем сказать, насколько такая реакция эффективна, еще и потому, что очень важны и другие факторы: общее состояние здоровья (наличие заболеваний и состояний – факторов риска более тяжелого течения COVID-19), вирусная нагрузка и т. д.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Три главных итога новых исследований:

Мы получили ответ на вопрос: есть ли перекрестный клеточный иммунитет к новому и сезонным коронавирусам? Да, есть. У 60% людей, которые никогда не сталкивались с SARS-COV-2, но ранее «встречались» с сезонными коронавирусами (простужались), выявляются чувствительные к новому вирусу лимфоциты.

В то же время у людей, переболевших простыми сезонными коронавирусными ОРВИ, нет наиболее эффективных иммунных клеток, реагирующих на важные, «активные» участки нового коронавируса (так называемый RBD-фрагмент и некоторые другие части S-протеина, формирующего шипики вирусной частицы). Это связано с тем, что как раз эти антигены у нового и ранее известных коронавирусов сильно различаются.

Какую степень защиты от новой инфекции дают иммунные клетки и антитела против сезонных коронавирусов? Точно не известно. Но, вполне возможно, их наличие в организме человека способствует более легкому течению COVID-19.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Частые простуды из-за сезонных коронавирусов могут повышать защиту от COVID-19?

Итак, мы знаем, что 20-25% всех простуд вызывают сезонные коронавирусы. Есть люди, которые простужаются очень часто, буквально каждые 3-4 месяца. Может, благодаря таким частым встречам с представителями семейства «короны» у них накапливаются особенно «богатые» запасы иммунных клеток и антител, распознающих фрагменты в том числе нового коронавируса? Такие люди будут лучше защищены от COVID-19? Или частые простуды, наоборот, свидетельствуют о том, что в системе защиты организма есть серьезные бреши?

- Что тут перевесит у конкретного человека — частые «встречи» с сезонными коронавирусами или «проблемы» с иммунитетом, сказать сложно, - считает иммунолог Николай Крючков. - Можно выдвинуть такую гипотезу: если простуды частые, но вы их переносите легко, без тяжелых осложнений, то, вероятно, иммунная система работает более-менее неплохо. При этом благодаря частым «встречам» именно с коронавирусами может выработаться больше анти-коронавирусных клеток и антител. И, теоретически, вы можете быть лучше «подготовлены» ко встрече с SARS-COV-2. Если только наличие «слабых» антител не приведёт к так называемому антителозависимому усилению инфекции. В общем, вопросов остаётся ещё много. Так что будем ждать результатов новых исследований.

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