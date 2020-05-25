Шувалов объявил о полном прекращении удаленной работы с 1 июня

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что с 1 июня 100% сотрудников госкорпорации возвращаются на свои рабочие места.

Бывший первый вице-премьер правительства в интервью РБК рассказал, что только первые две недели после введения режима повышенной готовности офисы ВЭБ.РФ пустовали. В середине апреля на работу были выведены четверть сотрудников, включая все руководство, а сейчас на своих рабочих местах присутствуют 50-60% штата ВЭБ.РФ.

- Не готовы технологии и наша культура к тому, чтобы полностью перевести на удаленную работу даже половину процессов. У нас команда единомышленников и специалистов. Мы сидим в открытом пространстве, нам необходимо видеть друг друга. Я могу в течение дня пройтись по этажу 3-4 раза и решить 40 вопросов, - сказал Шувалов.

Глава ВЭБ.РФ считает, что работа в офисе более эффективна по сравнению с удаленкой. Сотрудников, которых не надо возвращать из дома в офисы, он в госкорпорации не видит.

- [Удаленка] это не та же энергия и не те же скорости, которые были у нас были до этого режима… Мы проводим больше конференций, устаем, но не могу вам сказать, что мы даем больше результата.

В этом же интервью Шувалов рассказал, что планируется сокращение 10% сотрудников госкорпорации, поскольку принято решение об «интенсификации труда».