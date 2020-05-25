Дмитрий Рогозин расскажет, куда российские космонавты полетят после МКС: прямая онлайн-трансляция

Когда российские космонавты отправятся на Луну и есть ли вообще в планах "Роскосмоса" такая миссия - в эфире Радио "Комсомольская правда" расскажет Дмитрий Рогозин.

Вот уже два года он возглавляет главную космическую корпорацию России. О том, что сделано, и какие планы у компании, он расскажет в прямом эфире - трансляцию можно смотреть на сайте kp.ru, а слушать эфир на Радио "Комсомольская правда".

Через несколько дней, 27 мая, американцы отправляют свой первый космический корабль с астронавтами на МКС. Раньше в НАСА заключали договор с "Роскосмосом", места для астронавтов выкупали российских "Союзах". Как изменится формат космических миссий в будущем и будут ли власти США полностью отказываться от сотрудничества с Россией в части полетов, на этот вопрос даст ответ Дмитрий Рогозин.

Он расскажет о новых российских ракетах, как происходит отправка и встреча космонавтов в период пандемии коронавируса.