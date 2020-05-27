Бутики и кофейни ушли на Авито: Поддержи малый бизнес, покупай любимые товары онлайн

У каждого из нас есть любимая кофейня, в которой мы обожаем покупать кофе перед работой. У кого-то есть любимый крафтовый магазин с керамической посудой, комнатными растениями или милыми вещами для дома. Да чего греха таить, у кого-то есть даже любимая шаурма. Все наши любимые заведения и магазины - это маленький бизнес, который из-за карантина и экономической ситуации понес большие потери и очень скоро может закрыться. Представьте на секунду, выходите после окончания карантина на улицу, а любимые магазинчики закрыты, вообще все закрыто, ни одного магазина, вокруг пустые улицы и голые серые здания без вывесок, декора и подсветок.

Держаться на плаву предприниматели стараются, продвигая свои товары в соцсетях и маркетплейсах. Некоторые из них во время пандемии поддерживают бизнес, предоставляя скидки на размещение объявлений.

На Авито, например, сейчас действует скидка в размере 20% на размещение объявлений в категориях «Личные вещи», «Хобби и отдых», «Для дома и дачи», «Бытовая электроника», «Для бизнеса», «Животные» и «Запчасти и аксессуары». Скидка действует в тарифах «Базовый», «Расширенный» и «Максимальный», если купите или продлите его до 4 июня.

Вместе с Авито помочь малому и среднему бизнесу можем и мы с вами, заказав их продукцию с доставкой на дом. Онлайн сейчас вы найдете массу новых магазинов и товаров, которые до пандемии были доступны только офлайн.

Кроме скидок, в поддержку малого и среднего бизнеса Авито подготовило видеоролик, в котором показало альтернативную реальность - какими станут любимые улицы без магазинов и популярных брендов. Вторая часть посвящена предпринимателям, которые всячески стараются сохранить свое детище и продолжают работать в условиях пандемии.

Ролик снимался бесконтактно. Информацию о себе и небольшие видеонарезки предприниматели прислали на почту. Условия пребывания на карантине не нарушались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781372" frameborder="0"></iframe> Поддержите малый бизнес на Авито.

НЕ ОСТАВИМ ВАС БЕЗ ЛЮБИМОГО КОФЕ

- У меня кофейня «Борис Сонный» в Москве. Но ее часто называют «Кофейня в шкафу». Буквально на двух квадратных метрах мы делали хороший продукт, спешлти. Это такой уровень оценки кофе, не масс-маркет. Мы следили за качеством кофе, постепенно пришли к своей обжарке. Нередко привозили гостевое зерно от российских и зарубежных обжарщиков, чтобы побаловать наших гостей. А теперь проект заморожен, - рассказал владелец кофейни Дмитрий Мельничук.

Сейчас для продвижения своей продукции предприниматель использует соцсети и сервис Авито. Владелец кофейни рассказал, что нашел помещение для своего бизнеса через эту площадку и решил попробовать продавать здесь во время кризиса кофе.

- Авито мы начали использовать, когда началась пандемия. Насколько я видел, никого из спешлти, кроме нас, там нет. В основном продавцы предлагают то, что можно найти в обычных магазинах. Мы сделали сейчас бизнес-аккаунт, верифицировали его. Если Авито выделит в своем каталоге отдельную категорию под кофе, я думаю, что это может очень хорошо продвинуть нас в будущем. И то, что мы там уже есть, сыграет нам в плюс. Поэтому будем закидывать новый ассортимент, расширим его, добавим обслуживание, - поделился планами предприниматель.

Дмитрий одним из первых откликнулся на идею рассказать о своем бизнесе и записать видео.

- Мне рассказали о том, что Авито планируют сделать ролик в поддержку предпринимателей. Я подумал, что это круто, и с радостью откликнулся. Это на самом деле важная инициатива. Малый бизнес дает рабочие места. Я понимаю, что все мы сейчас в одной лодке. Но у нас есть множество госслужащих, для которых не всегда очевидно, что поддержка бизнеса малого и среднего необходима, потому что этот бизнес обеспечивает не одного человека, а семьи из нескольких человек. И забывать о нем неправильно, - считает предприниматель.

ОБУСТРАИВАЕМ ОФИС ДОМА

У кого во время пандемии бизнес пошел в гору, так то у предпринимателей, занимающихся компьютерными столами и креслами. На карантине россияне много времени проводят за компьютерами, работая или играя в компьютерные игры. Поэтому начали менять мебель на более комфортную и удобную.

- Мы занимаемся производством компьютерных кресел и столов. Продаем много мебели в киберспортивные клубы. Выбрали это направление, потому что рынок киберспорта сейчас очень быстро развивается. Это, наверное, одна из немногих отраслей, которая не стагнирует конкретно в России, и все продажи, связанные с киберспортом, тоже растут. Компьютерная мебель - как раз тот сегмент, который тянется за этой основной отраслью, - говорит директор VMM Gaming Егор Кравец. - Мы открывали киберспортивный клуб и одновременно с этим тестировали различные товары, в том числе и компьютерные кресла из Китая. Чтобы не создавать сразу сайт и не увеличивать первоначальные инвестиции, мы просто выкладываем объявления на популярных площадках, таких как Авито. Знакомые рассказали, что Авито готовит видеоролик в поддержку предпринимателей, я этим загорелся.

ПОРАДУЙ СЕБЯ НОВЫМ ГАРДЕРОБОМ

На просторах интернета вы найдете не только продукты и мебель, но и дизайнерские вещи по доступным ценам.

- Я занимаюсь одеждой. В ноябре прошлого года отшила коллекцию пальто. Ткани используем натуральные, итальянские, подбираю их лично. Планирую заняться пошивом платьев и пиджаков. Но из-за карантина пока нет возможности оперативно докупить фурнитуру, поэтому чуть-чуть перенесли сроки пошива летней коллекции. До пандемии у нас открылось два магазина в Москве, но сейчас они закрыты, все заказы принимаем через Инстаграм, - рассказала глава LoyaMe Екатерина Петрова.

Свой товар предприниматель реализует на Авито. Говорит, что много лет занималась недвижимостью, выставляла квартиры на этом ресурсе. Теперь пришла сюда с новым товаром.

- Для меня эта площадка актуальна тем, что потенциальные покупатели звонят напрямую. На Авито большая посещаемость, много просмотров и заказов, а я как раз такую площадку искала, - отметила Екатерина Петрова. - С радостью откликнулась на съемки видеоролика. Хотела показать, что на всех этапах производства я работаю сама: от выбора ниток, пуговиц, подкладочной ткани, заканчивая приемкой товара из производства.

УКРАСЬ КВАРТИРУ ЦВЕТАМИ

Работу онлайн освоили и другие предприниматели.

- Мы занимаемся озеленением пространств. Авито - классная площадка, которой мы сейчас пользуемся для продаж, а услуги продвигаем в соцсетях, - рассказали представители Flowgardenz Владимир Веннков и Константин Бушманов.

По словам предпринимателей, объемы онлайн-продаж сейчас заметно выросли.

- Вирус положительно повлиял на развитие онлайн-магазина. Люди стали больше интересоваться обустройством дома, увлеклись выращиванием растений и уходом за ними. Если тоже хотите перейти из офлайна в онлайн, делайте хорошие фотографии. И не бойтесь рекламировать себя в интернете. Это самый простой и действенный совет, как привлечь покупателей.