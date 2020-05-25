2020-05-25T12:54:57+03:00
Экономика

Предприниматели откровенно рассказали, почему боятся заниматься бизнесом

Доклад ляжет на стол президенту
Влад СМЕРТИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бизнес все меньше верит правоохранительным органам и судебной системе.Бизнес все меньше верит правоохранительным органам и судебной системе.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Бизнес все меньше верит правоохранительным органам и судебной системе. Так вывод можно сделать из доклада, составленного уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Документ еще не передали главе государства, «Комсомольская правда» ознакомилась с разделом, посвященным уголовному преследованию бизнеса.

Почти три четверти опрошенных для доклада считают, что вести бизнес в стране небезопасно. Для сравнения, 3 года назад таких скептиков было лишь немногим больше половины. Такое мнение не удивительно, если учесть, что главная причина уголовных дел против предпринимателей, по мнению опрошенных бизнесменов, вовсе не нарушение закона, а личный интерес сотрудников правоохранительных органов или конфликты с другим предпринимателем.

Столкновение с правоохранительными органами – главная причина обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену. Чаще всего (55% обращений) их привлекают к уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве, значительная доля дел перешла в разряд уголовных из сферы гражданско-правовых споров.

Несмотря на рекомендации Верховного суда и изменения в уголовно-процессуальный кодекс, внимание со стороны правоохранительных органов, как правило, приводит бизнесменов в СИЗО. В прошлом году сторона обвинения больше 106 тысяч раз просила отправить предпринимателей под стражу, и только 90 раз отпустить под залог.

84,2% бизнесменов заявили, что из-за уголовного преследования их дело было полностью или частично разрушено. А половина опрошенных признались, что эта ситуация привела и к потере здоровья.

С 2018 года бизнес-омбудсмен помогает вернуться на Родину бизнесменам, которые вынуждены были уехать из страны, скрываясь от уголовного преследования. Всего Борису Титову поступило 123 таких обращения, причем по большей части из них – 80 – аппарат уполномоченного не нашел оснований для дальнейшей работы. Всего же в страну удалось вернуть 11 предпринимателей.

Как отмечается в докладе, подавшиеся в бега бизнесмены – а такое их решение вряд ли можно осуждать, учитывая судебную статистику, приведенную выше – не могут полноценно защищать себя в российских судах. Для решения этой проблемы, Борис Титов предлагает разрешить официальные допросы по видеосвязи. Со всеми необходимыми подтверждениями личности, разумеется.

Как чувствуют себя предприниматели:

93,7% - считают ведение бизнеса в России небезопасным

71,1% - полагают, что российское законодательство не защищает их дело

70,3% - не доверяют правоохранительным органам

57,7% - не доверяют судам

(По данным опроса службы специальной связи и информации ФСО России).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Путин разрешил приобретать полис ОСАГО без страховки на время пандемии
Американские ученые предсказали спад коронавируса
Эксперт рассказал, как будут работать детские лагеря этим летом
Илону Маску пришлось изменить имя сына
Мишустин рассказал, когда откроются курорты в России
До 1 октября запрещен ввоз топлива в Россию
Мишустин: целесообразно воздержаться от туристических поездок за границу
Путин впервые с 9 мая появился в Кремле
Нарушившему карантин Зидану грозит штраф
Штрафы за пересечение железнодорожных путей вне переезда хотят увеличить в пять раз
Бабушка решила «пожить для себя», теперь подписчики не могут поверить, что ей больше 20 лет
Стивен Сигал и Жерар Депардье не претендуют на господдержку своего бизнеса в России
СК предъявил обвинение захватчику заложников в московском банке
Мишустин сообщил, что госучреждения из пострадавших отраслей смогут тратить субсидии на зарплаты
У протестировавших на себе экспериментальную вакцину ученых нашли антитела к коронавирусу
«Это трудный момент, но не война»: Познер обратился к россиянам из-за пандемии коронавируса
Рогозин: В ближайшие недели завершат испытания нового модуля
Беременным предлагают платить ежемесячное пособие
Рогозин назвал три задачи Роскосмоса: Мы не можем, как в США, позволить себя "всякие хотелки"
Глава Роскосмоса: Россия не допустит приватизацию Луны
"Роскосмос" начинает работу над космическим кораблем - наследником "Бурана", заявил Рогозин
Рогозин о запуске первого космического корабля США: Мы девять лет возили международные экипажи, сокращая свои
Дмитрий Рогозин анонсировал создание новой орбитальной космической станции
Глава Роскосмоса анонсировал начало работы по ракете сверхтяжелого класса
Дмитрий Рогозин рассказал, как изменилась отрасль после "разгрома 90-х годов"
Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью
Съемные квартиры в Москве подешевели на 10 процентов