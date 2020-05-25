Предприниматели откровенно рассказали, почему боятся заниматься бизнесом

Бизнес все меньше верит правоохранительным органам и судебной системе. Так вывод можно сделать из доклада, составленного уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Документ еще не передали главе государства, «Комсомольская правда» ознакомилась с разделом, посвященным уголовному преследованию бизнеса.

Почти три четверти опрошенных для доклада считают, что вести бизнес в стране небезопасно. Для сравнения, 3 года назад таких скептиков было лишь немногим больше половины. Такое мнение не удивительно, если учесть, что главная причина уголовных дел против предпринимателей, по мнению опрошенных бизнесменов, вовсе не нарушение закона, а личный интерес сотрудников правоохранительных органов или конфликты с другим предпринимателем.

Столкновение с правоохранительными органами – главная причина обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену. Чаще всего (55% обращений) их привлекают к уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве, значительная доля дел перешла в разряд уголовных из сферы гражданско-правовых споров.

Несмотря на рекомендации Верховного суда и изменения в уголовно-процессуальный кодекс, внимание со стороны правоохранительных органов, как правило, приводит бизнесменов в СИЗО. В прошлом году сторона обвинения больше 106 тысяч раз просила отправить предпринимателей под стражу, и только 90 раз отпустить под залог.

84,2% бизнесменов заявили, что из-за уголовного преследования их дело было полностью или частично разрушено. А половина опрошенных признались, что эта ситуация привела и к потере здоровья.

С 2018 года бизнес-омбудсмен помогает вернуться на Родину бизнесменам, которые вынуждены были уехать из страны, скрываясь от уголовного преследования. Всего Борису Титову поступило 123 таких обращения, причем по большей части из них – 80 – аппарат уполномоченного не нашел оснований для дальнейшей работы. Всего же в страну удалось вернуть 11 предпринимателей.

Как отмечается в докладе, подавшиеся в бега бизнесмены – а такое их решение вряд ли можно осуждать, учитывая судебную статистику, приведенную выше – не могут полноценно защищать себя в российских судах. Для решения этой проблемы, Борис Титов предлагает разрешить официальные допросы по видеосвязи. Со всеми необходимыми подтверждениями личности, разумеется.

Как чувствуют себя предприниматели:

93,7% - считают ведение бизнеса в России небезопасным

71,1% - полагают, что российское законодательство не защищает их дело

70,3% - не доверяют правоохранительным органам

57,7% - не доверяют судам

(По данным опроса службы специальной связи и информации ФСО России).