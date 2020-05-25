«Зараза!»: Николай Басков снял анимированную рекламу презервативов

Песню авторства Антона Пустового (автор «Ибицы») «Зараза» Николай Басков выпустил задолго до пандемии.

И она уже успела стать радийным хитом. Во время самоизоляции, судя по всему, артист заскучал и попросил режиссера Диму Литвиненко нарисовать ему клип, поскольку из-за коронавирусной истерии сейчас сложно снять обычный ролик.

- Он и она. Впереди – огни большого города и мечты о красивой жизни. Что же могло пойти не так? Его романтические грёзы и её тур по столичным искушениям – коллизия двух миров!, - описывает свой ролик на Ютубе Николай Басков.- Вполне классический сюжет разворачивается в совершенно неожиданном жанре: почти драматическая зарисовка из жизни насекомых! Такими увидели персонажей этого клипа его создатели. А была ли любовь? Могла ли эта история сложиться иначе? Должны ли мы без оглядки отдаваться на волю чувств? Все ли средства хороши для достижения цели? Здесь есть, над чем поразмыслить, и есть, что обсудить. Заранее осуждаем вредные привычки и любого вида насилие!, - подчеркнул артист и его команда.

Вместо Баскова в клипе поет очень похожий на него мотылек с человеческим лицом и крыльями. Что касается самого клипа, то в нем много классной анимации, да и песня ничего.

Правда, сразу бросается в глаза огромное количество рекламы. Наверное, ее даже больше, чем в других клипах артиста. Или раньше она была не так нарочито показана. И вишенка на торте — промо презервативов.

Похоже на карантине Николай решил совместить приятное с полезным- не только выпустить клип, но и заработать на нем. С другой стороны, ведь надо как-то кормить его многочисленный балет и музыкантов.