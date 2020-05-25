«Они пытали меня электрошокером»: Сибирячка обвиняет полицейских в истязаниях

Жителей поселка Усолье-Сибирское молодую Марину Рузаеву и пожилого Василия Смолянинова связывала обычная соседская дружба. Иногда заходили друг к другу «за солью, луковицей». Вот и в канун новогодних праздников 24 декабря 2015 года Марина побывала у соседа по каким-то своим делам. А вечером 30 декабря Василия Смолянинова нашли убитым от удара ножом в его квартире. Кто-то сообщил местным полицейским, что Василий дружил с Мариной. По этой логике полицейские и решили, что женщина и виновна.

Правда, через десять дней они установят настоящего убийцу. Им окажется его собутыльник. Но 2-го января 2016 года в шесть часов вечера оперативники приехали за Мариной.

В этой истории приходится разбираться в формате онлайн, потому как из-за коронавируса я не могу поехать в Усолье-Сибирское в командировку. Благо, мне прислали 14 томов уголовного дела, которое с 2016 года возобновляли и прекращали уже несколько раз. Я прочла почти все материалы и позвонила Рузаевой.

Марина Рузаева с детьми на митинге против пыток.

- Марина, почему полицейские приехали именно к Вам? – спросила я.

- Они сказали, что нужно составить круг подозреваемых. А так как я знала Василия, то могла указать, с кем он еще общался.

- Но в своих объяснениях следователю, которые есть в уголовном деле, они говорят, что по их оперативной информации – вы могли быть причастны к убийству.

- А не сказали, каким образом?

- Нет, в протоколах не указано.

- Вот и я не знаю, как я могла быть причастна, если убийцу Василия задержали через несколько дней.

В отделении Марину заставили снять сапоги, усадили на лавку, пристегнули обе руки наручниками к этой лавке, надели пакет на голову и начали «тыкать электрошокером».

- Они кричали на меня: «Говори, что ты знаешь!», - рассказывает Марина. – А я ничего не знала. Что говорить-то? Только просила отпустить меня.

Потом на допросах зарвавшиеся опера – Денис Самойлов, Станислав Гольченко и Александр Корбут - будут отрицать показания потерпевшей и только про сапоги объяснят, что попросили снять обувь для сравнения подошвы со следом, обнаруженным в квартире убитого. А еще красочно опишут, что вообще-то Рузаева была сильно пьяна и вела себя развязно. С их слов, она строила им глазки. Уж не знаю, как там было на самом деле. Но даже если Рузаева была пьяна и заигрывала, кто дал им право мучить ее электрошокером и пристегивать наручниками к лавке? Она, что, серийный убийца?

Обвиняемый Денис Самойлов.

Неизвестно, сколько еще продолжались бы пытки, если бы Марину не хватился ее муж Павел Глущенко.

- Телефон она дома оставила, - говорит Павел. – Полдевятого вечера, а ее до сих пор нет. Я испугался – все ли ладно с ней. Доехал до отделения полиции, дежурный заверил, что Марину уже увезли обратно. Возвращаюсь, а ее нет дома! Опять поехал в полицию.

- Почему вам сказали, что она уже дома? — спрашиваю.

- Я сам не знаю, почему меня дежурный обманул. Начал ругаться с ним – где моя жена?

Куда вы ее дели? Он плечами в ответ пожимает и сует номер рабочего телефона отдела, куда оперативники увели Марину для допроса. Я звоню – никто не берет трубку. Несколько раз набирал – тишина в ответ. В 22.50 наконец ответили: «Да, ваша жена у нас, мы ее сейчас отпустим». В 23.05 Марина вышла. Сели в машину и тут я заметил, что она заплаканная. Рассказывает, что с ней сделали, а меня всего трясет от злости. Поехали, говорю, в травмпункт побои снимать. Она – в истерику. Кричит: «Они обещали всю семью нашу вырезать, если я проговорюсь». А у нас трое детей. Но я настоял. В итоге, мы сняли побои. На следующий день началась служебная проверка. А потом и уголовное дело возбудили, но только пока этой тягомотине конца и края не видно.

По итогам следствия оперативникам Гольченко, Самойлову и Корбуту предъявили обвинение в превышении служебных полномочий по статье 286 (часть3). Срок – до 10 лет.

Двое – Корбут и Гольченко - прошли проверку на полиграфе, которая подтвердила – и тот, и другой оказывали психологическое давление и наносили телесные повреждения потерпевшей Рузаевой. Самойлов от полиграфа отказался. Но до суда дело так и не дошло. Прокурор вернул дело на доследование, признав доказательства вины обвиняемых недопустимыми из-за того, что оперативники во время предварительного следствия допрашивались как свидетели, хотя считались подозреваемыми. И ни у одного из них не было адвоката.

Фотофиксация побоев, снимки из уголовного дела.

Что это? Намеренная халатность следователя, который знал, что при таких грубых ошибках прокуратура точно вернет дело и тогда его точно можно будет расследовать долгие годы? Или следователь настолько неграмотен, что не знал о присутствии адвокатов подозреваемых на допросе?

То, что дело до сих пор не прикрыли, результат сотен жалоб, которые Глущенко и Рузаева рассылают по всем инстанциям – в Генеральную прокуратуру, СК России, Госдуму, Администрацию Президента. Сейчас дело передано в Новосибирск - пятое следственное управление ГСУ СК России.

На днях под личный контроль его взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин, потребовав провести проверку по всем следователям, которые принимали решение по этому уголовному делу.

- Мы очень надеемся, что этих оперативников накажут, - говорит Павел Глущенко. – Моя жена до сих кричит во сне от ужаса. А они продолжают работать, как ни в чем не бывало. Грамоты от начальства получают. Самойлов, правда, уже на пенсии.

Ну что ж, будем и мы в свою очередь надеяться, что Следственный комитет РФ, наконец-то, разберется в этом деле уже пятилетней давности.

«Комсомолка» будет следить за этой историей.