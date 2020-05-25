2020-05-25T15:40:12+03:00
Звезды

Сергей Шнуров: «Можно сойти с ума, сидючи взаперти. Это... чума, боженька, прекрати!»

Музыкант спел для сериала Тины Канделаки: там люди самоизолировались от заразы в замке, печенеги нападают в масках и перчатках, а палач работает на удаленке
Антонина ВЕТКИНА
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Сергей Шнуров.Сергей Шнуров.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сергей Шнуров анонсировал премьеру комедийного сериала «Чума!», первую серию которого онлайн-кинотеатр IVI представит своим подписчикам в пятницу, 29 мая. В опубликованном фрагменте сериала Шнуров поет: «Историческую правду не скрывая, / Перед вами развернулась полотнищем / Грандиозная былина чумовая / В ней намеков на сегодня мы не ищем…» и «Можно сойти с ума, сидючи взаперти. / Это [капец] чума, боженька, прекрати!»

В сериале речь идет о том, как выживают во время чумы жители вымышленного средневекового городка Нищбург, который вынуждены соблюдать самоизоляцию. Взаперти с ними оказывается и гонец Уильям, принесший весть о чуме, в то время как его невеста осталась на свободе. В то же время глаз на Уильяма положила некрасивая дочь местного Барона. Также в замке проживают Палач, Придворный Маг, Монах, Ведьма, Средневековая блогерша и Начальник стражи. Все они пытаются приспособиться к новым условиям — например, Палач пытается организовать казнь на удаленке. В это время на замок совершают набег печенеги — они в перчатках и масках.

Роли в сериале исполняют Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Иван Охлобыстин, Вячеслав Чепурченко, Надежда Сысоева и др.

Судя по теме, так явно обыгрывающую реальную ситуацию с коронавирусом, сняли эту комедию гротеска только что. Коронавирусом вдохновлялись и авторы других комедий, но в основном это скринлайфы - малобюджетные проекты, действие которых происходит в пространстве экрана компьютера, тогда как «Чума!» выглядит как полноценно снятый сериал.

Продюсерами проекта значатся Тина Канделаки и Сергей Шнуров. Известно, что Канделаки давно сотрудничает с IVI как продюсер и на осень назначено несколько премьер. До последнего времени IVI был известен как популярный онлайн-кинотеатр с покупным контентом, теперь же сервис заявил об амбициях производителя собственных сериалов.

«Чума!» – это юмористическое послание средневековых людей потомкам о том, как они сражались с эпидемией и как победили. А также это отличный повод не выходить лишний раз на улицу, а посмотреть онлайн весёлые зарисовки из жизни замка на изоляции», - говорится в аннотации сериала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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