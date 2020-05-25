Анфиса Резцова: Шипулину нужно было идти биатлон поднимать, а не в Госдуму

Страсти в одном из самых популярных у нас видов спорта – биатлоне, не утихают даже в период жесткой самоизоляции. Федерация на удаленке увольняет тренеров сборной, которые разбегаются по другим странам. Пытается назначить новых наставников. А в это время очередная группировка ведет подкоп под президента СБР Владимира Драчева. Как прекратить эти непрекращающиеся скандалы – мы поговорили с нашей прославленной спортсменкой, олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам и биатлону Анфисой Резцовой, у которой две дочери биатлонистки – Дарья Виролайнен (31 год) и Кристина Резцова (24).

- Анфиса Анатольевна, обе ваши дочки вошли в состав сборной России. Это расширенный состав?

- Ну да. Дарья возвращается потихоньку. Верней она после родов второго ребенка вернулась еще в прошлом году и готовилась к чемпионату России в Ханты-Мансийске, который должен был состояться весной. Прошлый сезон она ездила весь сезон с отцом и с мужем. Муж – физподготовку, отец – стрелковую подготовку восстанавливал. К сожалению, так получилось, что этой весной всё отменили. Потом она уехала сразу в Финляндию, где живет с детьми и мужем, и там готовится, бегает. Весь апрель она каталась на снегу, потому что уехала там на север.

- Словом, Кристине и Дарье вместе пробежать эстафету так и не удалось.

- Да, надеюсь в следующем сезоне получится.

- Может, на этапах Кубка мира? А к следующему сезону сборная России уже готовится? Когда у Кристины первый сбор?

- Никакой ясности пока я не вижу. Честно говоря, я даже не в курсе, что у них и как планируется. Знаю, что в Минспорта должны утвердить новый тренерский состав, Драчев должен подписать. Но я даже не знаю, кто туда входит. К моему сожалению, я не зауважала Драчева еще больше, потому что не утвердили в тренерский состав Виталия Норицына. По крайней мере, полкоманды девочек сожалеют об этом, и они бы хотели продолжить с ним готовиться к Олимпиаде. Потому что, как бы ни говорили, что он мягкий или еще что-то, у них было взаимопонимание. У Кристины тоже было взаимопонимание с Норицыным. Поэтому мне жаль.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Фото: Максим Григорьев / ТАСС

- Норицын вместе с наставником Александра Логинова Александром Касперовичем теперь будут тренировать наших конкурентов - сборную Болгарии.

- Ну да. Ну, Касперович мне как-то без разницы, с ним, по крайней мере, девочки не готовились. А вот Норицын – мне жаль, что его не взяли в тренерский штаб, отпустили. А он от безысходности заграницу подался, ему же надо работать. Если его пригласили, то почему бы нет? В нашем биатлоне нередко так получается, что и спортсмены уходят в другие страны, и тренеры уезжают.

- Анфиса Анатольевна, со стороны это вообще как-то непонятно выглядит. Тренеры одни и те же, все профессионалы. Но их раз в два года всех перетасовывают. Что там происходит в федерации?

- Я сейчас практически не лезу туда. Потому что на самом деле неразбериха. Советовать и подсказывать им просто бессмысленно. Я выжидаю, что у них будет и как. Конечно, я переживаю за результаты спортсменов.

«Биатлонистов никто не защищает»

- Анфиса Анатольевна, вы побеждали на Олимпиадах сразу в двух видах спорта - лыжных гонках и биатлоне. Были в сборной вместе с Еленой Вяльбе, которая в Федерации лыж всех построила, и у нее все в порядке. Это значит, что все зависит от личности руководителя?

- Не совсем. У Елены Валерьевны, когда началась ее деятельность на посту главы федерации, сначала тоже не все выходило гладко - не находила взаимопонимания с тренерами, какая-то неразбериха в команде была. Но к прошлой Олимпиаде она поменяла свое направление, не лезла в тренировочный процесс, не мешала тренерам… И четко контролировала, чтобы сохранялся порядок в команде. Я очень зауважала ее, после того как она за каждого спортсмена билась на суде в Лозанне, чтобы на них ни грязи, ничего не лилось. И они на Олимпиаде-2018 доказали. Пусть у них там «золота» особо не было, но они набрали в копилку и «серебра», и «бронзы», выступили достойно благодаря тому, что Лена всех их отстояла и сплотила.

А у нас, бывший президент СБР Александр Кравцов в самый ответственный момент уехал на охоту, закрылся, мобильник отключил, спортсмены не могли до него дозвониться, они все были брошены, за них некому было побороться. И вот это продолжается. И Драчев тоже ничего не может сделать. Владимир Петрович Драчев, я хочу сказать, просто неграмотный в этом деле. Я сразу сказала, что ему очень сложно будет здесь. Здесь нужен человек, у которого есть жилка руководителя.

- А есть такие кандидатуры?

- Я не знаю, надо думать, надо искать. В большой России, я думаю, есть.

- А как вам кандидатура Антона Шипулина? Он, конечно, еще молодой. Но активно работает депутатом Госдумы, быстро набирается опыта.

- Откровенно говоря, я Антона не зауважала, потому что ему не в Думу надо было идти, а, наверное, попробовать себя именно в биатлоне, поднимать свой любимый вид спорта. Потому что многие олимпийские чемпионы идут в Думу за другим…

Российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин на радио `Комсомольская правда`.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Не надо лезть в команду»

- А, может быть, вообще биатлон с лыжами объединить, Вяльбе отдать, она всех построит?

- Лена Вяльбе не очень располагает к биатлону. Еще когда я в Подмосковье была президентом, мы с ней общались. Я говорю: «Лена, давай, мы какой-то центр лыжно-биатлонный здесь построим». Она говорит: «Вы, биатлонисты, давайте в сторону, давайте мы по разным направлениям…» Поэтому Лена как-то сама по себе. А с другой стороны, я ее понимаю. Она личность, у нее есть свой любимый вид спорта, за который она бьется, и не надо ей мешать. И она очень хорошо поставила на место Губерниева, я ее еще больше зауважала еще раз ее. Потому что не надо лезть никуда, у нее своя сплоченная команда, свои и проблемы, и нюансы, и решения, и результаты свои. Не лезь. Потому что Дима много куда лезет, куда надо и куда не надо. Этого нельзя допускать. Елена Валерьевна правильно не допускает его к команде. Поэтому я думаю, что пока она руководит лыжным, она никогда не пойдет соединяться с биатлоном. И, как бы ни говорили, что давайте лыжников сюда, в биатлон, она их не отдаст. Ведь не факт, что лыжники придут и всех победят в биатлоне.

- Но ведь таких примеров немало… Вы, например, тоже пришли из лыж

- Да, поэтому я могу говорить об этом. Вот сейчас одна шведка перешла из лыж в биатлон, я не знаю, как у нее получится. Ну, будем следить.

«Дайте доработать Драчеву»

- Хорошо, а что тогда делать?

- В биатлоне нужно разбираться, начиная с верхушки. Сейчас даже президента так облили – давайте снимем, уберем. Ребята, вы же его выбирали на 4 года, до Олимпиады. Пусть он плохо руководит, что-то не исполняет, но грязь не надо лить, надо ему дать до конца доработать, до Олимпиады. А после давайте будем разбираться, почему у тебя за четыре года ничего не получилось, нет результата. И он должен уже ответить за это. Сейчас еще полтора года есть, и его на полпути убирать?

Единственное, он сейчас сам не понимает, кого убрать, кого поставить в тренерский штаб. И разбрасываться тренерами… Вот Норицына не взяли. Он еще достаточно молодой, ему надо просто в помощь опытного специалиста дать. Может быть, тот же Валерий Польховский, который работал с женщинами в свое время, назначить, но не на должность главного. Если вы, ребята, работаете на благо нашего биатлона, а не на благо своего имиджа, надо было все это взвесить. А так просто раз – Норицын уехал в Болгарию. Кого мы сейчас возьмем на женщин? Опять Королькевича из Белоруссии?

- Та же самая обойма.

- Конечно. На мужчин я бы вернула Володю Аликина. В свое время я с ним разговаривала, он говорил: пока Тихонов здесь, я ни ногой сюда. А сейчас Тихонов отошел, может быть, Володю вернуть сюда, к ребятам в помощь. Он тоже неплохой специалист, и у них получалось с ребятами, когда он работал. Поэтому можно подумать, взвесить, вернуться назад, посмотреть, кто как работал, при ком были результаты.

Я очень переживаю за спортсменов, у которых не получается. К сожалению, не от них все зависит.

- И им передаются все эти скандалы.

- Конечно! Сейчас Касперович уезжает в Болгарию работать, и говорит, что «я Логинова буду и дальше тренировать». Мое мнение, что это неправильно. Но Саша взрослый паренек, и ему решать, с кем тренироваться, как готовиться к Олимпиаде. Может быть, он не доверяет тренерам сборной России, но мое мнение – Саше надо подключиться с нашими ребятами. Он был бы ведущим, лидером, с которого нужно брать пример. Его бы в помощь нашим спортсменам, а не куда-то там в Болгарию с Касперовичем.